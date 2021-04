Biografia • Conquistare il pubblico prendendolo per la gola

Simone Rugiati nasce il 24 maggio del 1981 a Empoli, in provincia di Firenze. Dopo aver conseguito il diploma di maturità all'Istituto Alberghiero "F. Martini" di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, prende parte a stage formativi e corsi, in Italia e all'estero, per poi iniziare a lavorare in ristoranti toscani come commis.

Nel 2002, a soli ventuno anni è lo chef della rivista "La mia Cucina" alla Hobby & Food di Parma, mentre in seguito si occupa della direzione delle testate "Buon Appetito" e "Mangiar Sano". Nel frattempo iniziano anche le sue partecipazioni televisive: è uno dei protagonisti de "La prova del cuoco", in onda su Raiuno, dal 2002 al 2009, per poi lavorare nelle rubriche "Sos Simone" e "Oggi cucino in..." : grazie a questi programmi diviene uno dei volti di Gambero Rosso Channel.

Dopo aver partecipato alla realizzazione del videoclip di "Un bacio senza fine", brano dell'ex cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi, viene scelto come concorrente per la settima edizione del reality show "L'isola dei famosi", condotto su Raidue da Simona Ventura. Terminata l'esperienza da "naufrago", prosegue la sua attività di chef, tenendo corsi di cucina e lezioni di macrobiotica.

E' relatore in occasione di fiere e convegni dedicati all'alimentazione, e docente della scuola di cucina "La Factory", a Ponsacco, in provincia di Pisa dove dirige e gestisce corsi di cucina in ambiente di design.

Nel 2010 diventa volto fisso di La7, dove conduce "Cuochi e fiamme", in cui due concorrenti si sfidano nella realizzazione di una ricetta che dovrà essere giudicata da una giuria Vip (Chiara Maci, Riccardo Rossi e Fiammetta Fadda). Inoltre, sempre nello stesso anno riprende la sua collaborazione con Gambero Rosso Channel con il programma "Io, me e Simone".

Rugiati è autore di numerosi libri di cucina: per Food Editore ha scritto "Se in cucina c'è Simone... Tanti menu per conquistare in cucina" nel 2006, "Stuzzichini", "Cucina rapida", "Minestre & zuppe", "Pastasciutta" e "Verdure & insalate" (tutti insieme con Licia Cagnoni) nel 2009; per Fabbri, invece, nel 2007 ha scritto "Stupire in cucina". Il cuoco toscano, inoltre, ha pubblicato anche "Chef and the city. Cucina metropolitana", per Kowalski, e "Il gusto di sedurre. Le ricette e i segreti di uno chef da amare", per Rizzoli: entrambi nel 2009.

Dedito anche alla preparazione degli studenti degli istituti alberghieri e alla consulenza per ristoranti, Simone Rugiati è molto amato dal pubblico femminile, che l'ha consacrato come uno dei sex symbol della cucina sul piccolo schermo, insieme con Alessandro Borghese.

Simone Rugiati negli anni 2010

Autore di diversi libri di cucina, dal 2014 conduce Food Maniac su La7d. Intanto continua a condurre Cuochi e Fiamme, dove negli anni cambiano i componenti della giuria. Nel 2012 è anche tra i concorrenti protagonisti di Pechino Express.