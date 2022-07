Biografia

Roberto Ruspoli è innanzitutto un artista e un pittore. Negli Stati Uniti, come a Londra e Parigi è conosciuto per la sua arte, in Italia tuttavia deve la sua notorietà al mezzo televisivo, dove nel ruolo di profondo conoscitore di galateo, per sette anni è stato uno dei tre giudici della trasmissione "Cortesie per gli ospiti", in onda prima su Sky e in seguito su Real Time, insieme con Chiara Tonelli e Alessandro Borghese.

Nell'autunno del 2012 ha ufficialmente lasciato il programma, manifestando, attraverso una nota pubblicata sulla pagina personale di Facebook, il proprio desiderio di cambiare e affrontare nuovi percorsi professionali.

Nel corso di "Cortesie per gli ospiti", Ruspoli giudicava il modo in cui gli ospiti venivano accolti dal concorrente della puntata, ponendo attenzione a comportamenti e atteggiamenti di quest'ultimo.

Esperto di arti figurative, ha studiato pittura a New York presso la celebre School of Visual Arts, ed ha esposto le proprie opere in diverse personali.

Nel 2010 ha scritto, per i tipi di Kowalski, il libro "L'educazione vi prego sull'amore e altri consigli per vivere bene".

Nel febbraio del 2013 torna sugli schermi di Real Time per condurre la trasmissione "Fuori Menu".

Roberto Ruspoli fotografato da Jo Pytel

Nel 2015 espone a Parigi i suoi disegni nella galleria Vangelli de Cresci. Nel 2018 collabora con l'architetto Fabrizio Casiraghi per AD intérieurs 2018.

Roberto Ruspoli continua la sua ricerca artistica pittorica esplorando diversi linguaggi espressivi come la ceramica o il design, un'arte la sua, piena di contaminazioni e convergenze guidate dall'istinto formale che lo contraddistingue conferendogli una cifra stilistica unica e senza tempo. Figure, segni che hanno la capacità metamorfica di divenire con la materia, sculture con reminiscenze impressionistiche o con una pennellata gestuale, rigorosamente bidimensionale e monocromatica, fondali scenografici o pannelli d'interior design.



La pittura di Roberto Ruspoli è popolata da disarmanti figure pittoriche, archetipi provenienti dall'altrove, apolidi e agamiche, eppure universalmente riconoscibili nelle loro rappresentazioni anche se solo sapientemente accennate. La contemporaneità artistica che lo caratterizza è quella di una visione che unisce in un collasso temporale la percezione visiva e l'inconscio collettivo con immediata spontaneità raffigurativa. Attualmente vive a Parigi dove continua la sua ricerca espressiva e collabora alla realizzazione di progetti pittorici con famosi architetti.



Dal sito personale: www.robertoruspoli.com