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Marina Berlusconi

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Biografia

Maria Elvira Berlusconi (da tutti conosciuta come Marina) nasce il 10 agosto del 1966 a Milano, figlia di Silvio Berlusconi e di Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, prima moglie dell'imprenditore. Dopo aver ottenuto il diploma di maturità classica al liceo Leone Dehon di Monza, entra giovanissima in Fininvest, azienda di famiglia, di cui a soli ventinove anni, nel mese di luglio del 1996, diventa vice-presidente.

Da sempre coinvolta nello sviluppo delle strategie finanziarie ed economiche e nella gestione del gruppo, nel 1998 blocca, insieme con il fratello Pier Silvio, la vendita dell'azienda a Rupert Murdoch, contro il volere di Veronica Lario, sua matrigna. Viene nominata nell'ottobre 2005 presidente della holding: nel frattempo, nel 2003 era salita alla guida della casa editrice Arnoldo Mondadori, prendendo il posto di Leonardo Mondadori, da poco scomparso.

Il 13 dicembre del 2008 si unisce in matrimonio all'ex primo ballerino della Scala Maurizio Vanadia, che in precedenza l'ha resa mamma di due bambini, Gabriele e Silvio, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2004.

Consigliere di amministrazione di Mediaset, Medusa Film e Mediolanum, nel novembre del 2008 entra anche nel CdA di Mediobanca. L'anno successivo, il sindaco di Milano Letizia Moratti le assegna l'Ambrogino d'Oro (Medaglia d'Oro del Comune di Milano): un riconoscimento di cui viene insignita per l'"esempio dell'eccellenza milanese nel mondo", oltre che per la "capacità di conciliare vita familiare e impegno professionale".

Marina Berlusconi con la madre Carla Elvira Dall’Oglio

Marina Berlusconi con la madre Carla Elvira Dall’Oglio

Nel 2010, la rivista "Forbes" la colloca tra le prime cinquanta donne più potenti al mondo, al quarantottesimo posto in graduatoria, prima tra le italiane. Nel 2011, polemizza con Roberto Saviano, scrittore e giornalista i cui libri vengono pubblicati da Mondadori, che ricevendo dall'Università di Genova una laurea Honoris Causa in Giurisprudenza dedica l'onorificenza ai pm che indagano su Silvio Berlusconi per prostituzione minorile e concussione: Marina giudica l'affermazione di Saviano "orrenda".

Nell'autunno del 2012, indiscrezioni giornalistiche parlano di lei come probabile nuova leader del Pdl, dopo che suo padre Silvio ha annunciato il ritiro dall'attività politica: indiscrezioni che tuttavia vengono prontamente smentite.

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Mercoledì 10 dicembre 2025 16:11:40

Carissima dottoressa MARINA BERLUSCONI, le mando questo messaggio per rivolgermi a lei chiedendole umilmente e con il cuore e l'anima in mano e in ginocchio, di prendere al più presto le redini in mano del nostro paese, l'Italia. Ho due genitori anziani faccio 3 lavori e sono divorziato come penso tantissime persone nel mio stato. Non c'è la faccio più, le chiedo disperato a nome mio e di tutti gli italiani di scendere in campo e riuscire a risanare questo paese (Messo in ginocchio da quando non governa più suo padre) e a farci ritornare in vita a tutti.. la prego di ascoltare le mie parole e le chiedo scusa della mia invadenza... spero con tutto il cuore che le arrivi questo messaggio.

Da: Alessandro
Martedì 29 luglio 2025 17:23:47

Ammirazione


Il mio è solo un messaggio volto a rappresentare la mia ammirazione nei confronti di una donna il cui potere è ben noto in tutto il Paese. Da sempre amante dei libri, il mio sogno è sempre stato quello di lavorare in una casa editrice, anche come semplice correttrice di bozze. Ogni volta che ho in mano un capolavoro edito da Mondadori, mi ritrovo a pensare a Lei e alla discrezione con cui riesce a portare avanti i suoi successi senza avvalersi di un cognome così importante. Tutta la mia stima. Maria Crispino

Da: Maria Crispino
Sabato 20 gennaio 2024 23:05:52

Gli italiani vogliono Beatrice Luzzi fuori della casa del GF in onore e memoria di Silvio Berlusconi


La mancata coerenza della luzzi x i suoi ideali e l'odio per silvio berlusconi
Come mai a settembre2023 ha deciso di mettere da parte le sue dottrine, il suo pensiero?
dovreste ricordare alla cara luzzi che mediaset s. p. a e'stata fondata da silvio berlusconi e si dovrebbe vergognare delle schifose parole dette su di lui. ma pier silvio berlusconi tutt'apposto? mah!!! ht ts: //twitter. com/i/status/1748 81 8118292 443584

Da: Gianluca
Lunedì 4 dicembre 2023 12:40:51

Buongiorno Dott. ssa Marina, l'ho sempre vista con tanta ammirazione, in modo particolare nel rapporto che aveva col suo papa'... Ultimamente ho avuto occasione di sentire la sua voce, era la prima volta, ha la voce di una ragazza 25enne, bella da morire, le giuro che me ne sono innamorato...
Stefano - Perugia -

Da: Stefano
Giovedì 22 giugno 2023 15:03:55

Buongiorno, so perfettamente il momento triste... vorrei chiedere alla presidente Marina Berlusconi un posto di lavoro per mio figlio. Mi limito a questo perché non so nemmeno se verrà aperta mail. grazie comunque. ancora le mie sentite condoglianze.

Da: Fabiola
Giovedì 22 giugno 2023 10:28:38

Silvio Berlusconi al Monumentale di Milano


Volevo evidenziare che molti tra i grandi della storia della politica o dell'arte riposano al Cimitero Monumentale di Milano. Silvio Berlusconi meriterebbe ampiamente di riposare in questo luogo. Forse parte delle sue ceneri potrebbero essere traslate al Monumentale.

Da: Giuseppe Lotumolo
Martedì 13 giugno 2023 16:11:55

Condoglianze


Dott. ssa Marina Berlusconi

Salve siamo Silvano e Elsa, in questo triste momento noi siamo corpo e anima vicino a voi, per questa grandissima perdita.
Abbiamo pianto e piangeremo ancora, per questo grandissimo UOMO, italianissimo di onore e rispetto. Siamo romani e avremmo voluto partecipare anche noi a questo triste momento per dare purtroppo un ultimo saluto; ma la distanza che ci separa da Roma a Monza è un serio problema.
Se non vi chiediamo troppo, sempre possibilmente ci farebbe piacere avere una foto di Silvio, per noi grandissimo padre e amico. Vi abbracciamo fortemente e sinceramente a tutti voi, figli e non.
Il nostro indirizzo è Via ------- 31- 00171 Roma.
Ciao SILVIO senza di te il mondo è Vuoto.
(Marito e moglie)

Roma, 13/06/2023

Da: Elsa
Martedì 13 giugno 2023 13:54:35

Amore affettivo per Silvio berlusconi


Buon giorno Marina sono una persona umile e semplice ma che stimavo tanto tuo padre da vivo il mio sogno era di vederlo e stringere la mano
Il mio sogno e salutarlo da morto dargli un bacio sulla sua tomba
Ripeto sono una persona semplice pregherò padre pio di farmi questa grazia e il mio desiderio

Da: Vito
Sabato 10 agosto 2019 18:06:57

Grande donna! Complimenti!

Da: Paola

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