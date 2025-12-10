Marina Berlusconi
Biografia
Maria Elvira Berlusconi (da tutti conosciuta come Marina) nasce il 10 agosto del 1966 a Milano, figlia di Silvio Berlusconi e di Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, prima moglie dell'imprenditore. Dopo aver ottenuto il diploma di maturità classica al liceo Leone Dehon di Monza, entra giovanissima in Fininvest, azienda di famiglia, di cui a soli ventinove anni, nel mese di luglio del 1996, diventa vice-presidente.
Da sempre coinvolta nello sviluppo delle strategie finanziarie ed economiche e nella gestione del gruppo, nel 1998 blocca, insieme con il fratello Pier Silvio, la vendita dell'azienda a Rupert Murdoch, contro il volere di Veronica Lario, sua matrigna. Viene nominata nell'ottobre 2005 presidente della holding: nel frattempo, nel 2003 era salita alla guida della casa editrice Arnoldo Mondadori, prendendo il posto di Leonardo Mondadori, da poco scomparso.
Il 13 dicembre del 2008 si unisce in matrimonio all'ex primo ballerino della Scala Maurizio Vanadia, che in precedenza l'ha resa mamma di due bambini, Gabriele e Silvio, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2004.
Consigliere di amministrazione di Mediaset, Medusa Film e Mediolanum, nel novembre del 2008 entra anche nel CdA di Mediobanca. L'anno successivo, il sindaco di Milano Letizia Moratti le assegna l'Ambrogino d'Oro (Medaglia d'Oro del Comune di Milano): un riconoscimento di cui viene insignita per l'"esempio dell'eccellenza milanese nel mondo", oltre che per la "capacità di conciliare vita familiare e impegno professionale".
Nel 2010, la rivista "Forbes" la colloca tra le prime cinquanta donne più potenti al mondo, al quarantottesimo posto in graduatoria, prima tra le italiane. Nel 2011, polemizza con Roberto Saviano, scrittore e giornalista i cui libri vengono pubblicati da Mondadori, che ricevendo dall'Università di Genova una laurea Honoris Causa in Giurisprudenza dedica l'onorificenza ai pm che indagano su Silvio Berlusconi per prostituzione minorile e concussione: Marina giudica l'affermazione di Saviano "orrenda".
Nell'autunno del 2012, indiscrezioni giornalistiche parlano di lei come probabile nuova leader del Pdl, dopo che suo padre Silvio ha annunciato il ritiro dall'attività politica: indiscrezioni che tuttavia vengono prontamente smentite.
Frasi di Marina Berlusconi
Qualcuno dovrebbe spiegare all’ingegner De Benedetti che talvolta forse il silenzio è d’oro. Nel suo caso, per esempio, sul Lodo Mondadori. Grazie a due sentenze sconcertanti e in contraddizione tra loro ha intascato - per il momento - la bellezza di 564 milioni di euro. Ma invece di tacere e sperare che la giustizia continui ad essere ingiusta com’è stata finora, sempre più spesso con arroganza e impudenza sale in cattedra a pontificare e a impartire improbabili lezioni di rigore morale a tutti e su tutto, Lodo compreso.
Se saltano le regole e le garanzie, se a esse si sostituisce la legge della giungla, prima o poi chiunque è a rischio, prima o poi l’intero paese va alla deriva.
Certe ricostruzioni fantasiose tendono ad accreditare, magari per scopi strumentali, l'ipotesi di una mia candidatura in politica, ipotesi che non c'è mai stata e che non c'è. Mi pare fin troppo ovvio sottolineare che la leadership in questo campo non si possa trasmettere per via ereditaria o per investitura dinastica, ciascuno se la deve costruire da sè e conquistare passo dopo passo.
Troppa gente si affanna a commentare quel che mio padre dice e a interpretarlo come più le conviene. Bisognerebbe smetterla una volta per tutte con le strumentalizzazioni.
[Aprile 2014]
Mio padre ha subito in vent’anni una persecuzione giudiziaria senza precedenti, è stato il bersaglio di organi di informazione che dividevano con un gruppo di toghe ideologie, interessi, obiettivi. La presunzione di colpevolezza ha sostituito quella d’innocenza, l’incertezza del diritto ha stravolto i principi giuridici. E si è arrivati persino a celebrare processi su reati confezionati su misura.
[Corriere.it, aprile 2014]
Si poteva fare di più, fare meglio? Si può sempre fare di più e meglio. Ma quanto sia difficile governare questo Paese credo l’abbiano capito tutti.
[Corriere.it, aprile 2014 - sugli anni di governo di Silvio Berlusconi]
Per la politica ho un grande rispetto, la seguo dall'esterno con attenzione, ma il mio posto è nelle aziende, questo è il lavoro che mi piace fare. [...] So che nella vita non si può mai escludere nulla. Quindi, oggi è così. Un domani, se capitasse, la politica, chissà.
[Corriere.it, aprile 2014]
Lo stato di salute della cultura di un Paese dipende in larga parte da quello della sua industria culturale, dalla sua qualità, solidità, competitività.
Pur essendo [il libro] il media più vecchio, ha oltre duemila anni di vita, mantiene una attualità stupefacente. Si è dimostrato il più coriaceo e il meno vulnerabile. Neppure la rivoluzione comunicativa più importante nella storia dell'uomo, e cioè il digitale, ne ha messo in discussione la sopravvivenza. Non credo esista un caso analogo, una tecnologia nata migliaia di anni fa che però conserva ancora tutta la sua freschezza e la sua modernità. […] Il libro ha un valore speciale.
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Foto e immagini di Marina Berlusconi
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Marina Berlusconi. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Marina Berlusconi.
Ammirazione
Il mio è solo un messaggio volto a rappresentare la mia ammirazione nei confronti di una donna il cui potere è ben noto in tutto il Paese. Da sempre amante dei libri, il mio sogno è sempre stato quello di lavorare in una casa editrice, anche come semplice correttrice di bozze. Ogni volta che ho in mano un capolavoro edito da Mondadori, mi ritrovo a pensare a Lei e alla discrezione con cui riesce a portare avanti i suoi successi senza avvalersi di un cognome così importante. Tutta la mia stima. Maria Crispino
Gli italiani vogliono Beatrice Luzzi fuori della casa del GF in onore e memoria di Silvio Berlusconi
La mancata coerenza della luzzi x i suoi ideali e l'odio per silvio berlusconi
Come mai a settembre2023 ha deciso di mettere da parte le sue dottrine, il suo pensiero?
dovreste ricordare alla cara luzzi che mediaset s. p. a e'stata fondata da silvio berlusconi e si dovrebbe vergognare delle schifose parole dette su di lui. ma pier silvio berlusconi tutt'apposto? mah!!! ht ts: //twitter. com/i/status/1748 81 8118292 443584
Buongiorno Dott. ssa Marina, l'ho sempre vista con tanta ammirazione, in modo particolare nel rapporto che aveva col suo papa'... Ultimamente ho avuto occasione di sentire la sua voce, era la prima volta, ha la voce di una ragazza 25enne, bella da morire, le giuro che me ne sono innamorato...
Stefano - Perugia -
Buongiorno, so perfettamente il momento triste... vorrei chiedere alla presidente Marina Berlusconi un posto di lavoro per mio figlio. Mi limito a questo perché non so nemmeno se verrà aperta mail. grazie comunque. ancora le mie sentite condoglianze.
Silvio Berlusconi al Monumentale di Milano
Volevo evidenziare che molti tra i grandi della storia della politica o dell'arte riposano al Cimitero Monumentale di Milano. Silvio Berlusconi meriterebbe ampiamente di riposare in questo luogo. Forse parte delle sue ceneri potrebbero essere traslate al Monumentale.
Condoglianze
Dott. ssa Marina Berlusconi
Salve siamo Silvano e Elsa, in questo triste momento noi siamo corpo e anima vicino a voi, per questa grandissima perdita.
Abbiamo pianto e piangeremo ancora, per questo grandissimo UOMO, italianissimo di onore e rispetto. Siamo romani e avremmo voluto partecipare anche noi a questo triste momento per dare purtroppo un ultimo saluto; ma la distanza che ci separa da Roma a Monza è un serio problema.
Se non vi chiediamo troppo, sempre possibilmente ci farebbe piacere avere una foto di Silvio, per noi grandissimo padre e amico. Vi abbracciamo fortemente e sinceramente a tutti voi, figli e non.
Il nostro indirizzo è Via ------- 31- 00171 Roma.
Ciao SILVIO senza di te il mondo è Vuoto.
(Marito e moglie)
Roma, 13/06/2023
Amore affettivo per Silvio berlusconi
Buon giorno Marina sono una persona umile e semplice ma che stimavo tanto tuo padre da vivo il mio sogno era di vederlo e stringere la mano
Il mio sogno e salutarlo da morto dargli un bacio sulla sua tomba
Ripeto sono una persona semplice pregherò padre pio di farmi questa grazia e il mio desiderio
Grande donna! Complimenti!
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