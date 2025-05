Biografia

Enrico Papi nasce il 3 giugno del 1965 a Roma, figlio di Luciana, proprietaria terriera, e di Samuele, un commerciante di auto. Dopo avere frequentato le scuole cattoliche lasalliane, si iscrive all'Istituto S. Apollinare di Roma, dove ottiene la maturità classica, per poi studiare giurisprudenza, pur senza concludere la carriera universitaria.

Si dedica, appena ventenne, al cabaret, aprendo tra l'altro i concerti di Ivan Graziani e di Fiorella Mannoia. Notato da Giancarlo Magalli, che lo fa partecipare a "Fantastico bis", è ideatore di candid camera all'interno del programma di Raiuno.

Gli anni '90

A partire dal 1990 conduce, a "Unomattina", la rubrica "Tra vicino e vicino mettiamoci il dito", mentre l'anno successivo si dedica a "La notizia al microscopio". Nella prima metà degli anni Novanta collabora anche con "Unomattina Estate", occupandosi del collegamenti in esterna, e presenta, sempre su Raiuno, "La banda dello Zecchino" e "La Banda dello Zecchino - Speciale estate".

Dopo avere inventato e presentato il gioco "Il personaggio misterioso" durante la stagione 1993/1994 di "Unomattina", entra al "Tg1" grazie al direttore Carlo Rossella, e gestisce i collegamenti in diretta della rubrica pomeridiana "Fatti e misfatti": è in questa occasione che si avvicina al gossip.

Dopo avere ottenuto il tesserino di giornalista pubblicista, Enrico Papi conduce all'interno del contenitore di Raiuno "Italia sera" una rubrica di cronaca rosa dal titolo "Chiacchiere", che viene proposta anche con il nome di "Chiacchiere estive" in estate. Diverse critiche, tuttavia, inducono Rossella a chiudere il programma: e così Papi, nel marzo del 1996, passa a Mediaset, dove conduce su Canale 5 "Papi quotidiani", una trasmissione di gossip che fa il verso ma al tempo stesso prende il posto di "Sgarbi quotidiani", momentaneamente interrotta in seguito alla candidatura alle elezioni politiche di Vittorio Sgarbi.

Dopo aver fatto parte del cast di "Tutti in piazza", varietà di Canale 5 con Gerry Scotti e Alba Parietti, Enrico diventa uno degli inviati di "Verissimo - Tutti i colori della cronaca", programma di Cristina Parodi per cui cura la rubrica "Parola di Papi".

Nella primavera del 1997 appare su Italia 1 come conduttore di "Edizione straordinaria", sempre dedicandosi alla cronaca rosa, prima di autosospendersi da giornalista per poter effettuare le telepromozioni senza violare le regole.

Il successo di Enrico Papi con Sarabanda

A partire dal 1997 conduce "Sarabanda", un varietà che dopo i primi deludenti ascolti viene trasformato in un gioco musicale; nello stesso anno, entra anche nel cast della "Buona Domenica" di Maurizio Costanzo, dove ha il compito di sostituire Rosario Fiorello.

Nell'estate del 1998 Papi conduce con Sandra Mondaini "Sapore d'estate", mentre l'anno successivo, al fianco di Anna Mazzamauro, presenta la quinta edizione di "Beato tra le donne". Mentre "Sarabanda" ottiene ascolti sempre più soddisfacenti, Papi viene scelto per presentare, insieme con Simona Ventura, la terza edizione di "Matricole".

Gli anni 2000

Nel 2001 torna in Rai, chiamato a condurre il "Dopofestival" di Sanremo con Raffaella Carrà e a curare le interviste nei backstage del "Festival"; quindi l'anno successivo presenta, di nuovo su Italia 1, "Matricole & Meteore", insieme a Jurgita Tvarish e a Moran Atias.

A marzo del 2003 si occupa di nuovo di gossip con una trasmissione che lui stesso ha inventato, "Papirazzo", in onda il sabato pomeriggio. Nello stesso anno è accanto a Silvia Toffanin su Canale 5 per presentare l'undicesima edizione di "ModaMare a Porto Cervo", ma conduce anche il controverso "Sarabanda Wrestling".

Nel febbraio del 2004 inizia a presentare "Sarabanda - Scala & vinci", una nuova versione del suo gioco musicale che, tuttavia, viene chiusa dopo poco tempo per i bassi ascolti ottenuti. Poco dopo, Enrico Papi si dedica a "3, 2, 1, Baila", gioco dell'access prime time di Italia 1 in cui i concorrenti danzano su pedane, e, su Canale 5, a "L'imbroglione".

In autunno lavora a un altro quiz, "Il gioco dei 9", al fianco di Youma Diakite e poi di Natalie Kriz. Dopo avere presentato una sfida tra gli storici campioni di "Sarabanda" a "Super Sarabanda", torna su Italia 1 nel settembre del 2006 con "La pupa e il secchione", reality show condotto insieme con Federica Panicucci.

L'anno successivo è accanto alla modella Natalia Bush per la seconda edizione di "Distraction", prima di presentare "Prendere o lasciare" e, al fianco di Victoria Silvstedt, "La ruota della fortuna", che dura fino al 2009. Dopo il quiz "Jackpot - Fate il vostro gioco", proposto su Canale 5, nel 2009 Enrico Papi è affiancato da Omar Monti e Raffaella Fico in "Il colore dei soldi". Sempre con la Fico presenta il quiz "CentoxCento", mentre con Paola Barale conduce la seconda edizione de "La pupa e il secchione".

Gli anni 2010

Nell'autunno del 2010 conduce su Italia 1 "Transformat", programma che ha inventato in prima persona e che viene riproposto anche due anni più tardi. Nel 2014, invece, è al comando di "Top One", un altro game show di Italia 1, ambientato in un parco divertimenti.