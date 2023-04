Biografia

Luca Laurenti nasce il 29 aprile del 1963 a Roma. Dedicatosi al pianobar, all'inizio del 1991 appare in televisione al fianco di Paolo Bonolis nel programma "Urka", che va in onda su Italia 1. Insieme a lui ci sono Leo Valli e Brunella Andreoli. Poi entra nel cast de "Il gioco dei 9", con la conduzione di Gerry Scotti.

Nel 1992 Luca Laurenti è in radio insieme con Amadeus e Marco Baldini presentando "Baldini-Ama-Laurenti" su Radio DeeJay. È però con Bonolis che dà vita a un sodalizio artistico destinato a durare a lungo negli anni.

Il sodalizio tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis

Insieme al suo amico e collega, forma di fatto una delle coppie televisive più note della televisione italiana. Negli anni delle rispettive gavette erano già amici. Laurenti per mantenersi si esibiva come cantante in un locale romano dove aveva anche lavorato prima come lavapiatti e, poi, come cameriere. Una volta a Milano, Paolo invita Luca a trasferirsi nella sua modesta casa, anziché vivere in albergo.

Tornando alla carriera tv, nel 1994 Laurenti è accanto all'amico in televisione in "Sabato Notte Live". Poi prende parte anche a "Fantastica italiana", a "I cervelloni" e a "Miss Italia nel Mondo".

Sposatosi nel frattempo con Raffaella Ferrari (1994), da cui avrà un figlio (Andrea, nel 1997), nel 1996 Luca Laurenti è su Canale 5 con il gioco a premi "Tira&Molla". Il programma va in onda nella fascia preserale, e Luca vi rimane fino al 1998.

L'esordio discografico e cinematografico

Nello stesso anno pubblica il disco "Nudo nel mondo", da cui viene estratto il singolo "Innamorarsi noi". Con Paolo Bonolis presenta "Il gatto e la volpe" e "Ciao Darwin".

L'anno successivo debutta al cinema nel film "I fobici", per poi esordire in "Chi ha incastrato Peter Pan?", programma di Canale 5 con protagonisti i bambini.

Luca Laurenti negli anni 2000

Nel 2000 Luca è accanto a Biagio Izzo nella commedia "Bodyguards - Guardie del corpo", in cui impersona sé stesso. Debutta inoltre dietro il bancone di "Striscia La Notizia", il telegiornale satirico di Canale 5 (di Antonio Ricci) trasmesso dal lunedì al sabato. Si cimenta, inoltre, in qualità di doppiatore, prestando la propria voce al protagonista della serie "Stuart Little", il topolino Stuart.

Nel 2001 Laurenti presenta con Bonolis "Italiani", trasmissione che si rivela un insuccesso dal punto di vista degli ascolti. Come attore diviene protagonista di una sit-com, "Don Luca", in cui veste i panni di un prete accanto a Marisa Merlini e a Paolo Ferrari.

Successivamente torna in tv con "Ciao Darwin" e torna al doppiaggio offrendo la propria voce al film animato "Shark Tale" per Lenny, uno squalo vegetariano.

Dopo aver pubblicato per Mondadori l'autobiografia "Ci fai o ci sei?" (titolo che riprende una domanda che da sempre lo perseguita) nel 2005 è accanto a Paolo Bonolis in "Un mercoledì da tifosi" e "Serie A - Il grande calcio", oltre che ne "Il senso della vita", in onda in seconda serata.

Dopo "Fattore C", in onda nel 2006, nel 2008 torna a vestire i panni di Don Luca nella sit-com "Don Luca c'è", questa volta trasmessa da Italia 1 e non più da Canale 5, che però non ottiene i risultati sperati.

Nello stesso periodo, insieme con Barbara D'Urso, Luca Laurenti conduce su Canale 5 in prima serata il varietà "Fantasia".

Nel 2009 torna al cinema, prendendo parte al film di Leonardo Pieraccioni "Io & Marilyn". Torna ancora in sala di doppiaggio per prestare la voce a Ray, una lucciola presente nel film della Disney "La principessa e il ranocchio". Inoltre prende parte, come co-conduttore, alla 59esima edizione del "Festival di Sanremo" (Sanremo 2009), presentando sul palco dell'Ariston - nell'ultima serata - il brano "Sogni d'oro", scritto con Francesco Sighieri.

Successivamente è protagonista della terza edizione di "Chi ha incastrato Peter Pan?". In questi anni partecipa a varie edizioni di "Buona Domenica", voluto da Maurizio Costanzo: in questo contesto si rende protagonista di sketch divertenti insieme a Claudio Lippi.

Gli anni 2010

Nel marzo del 2010, invece, è di nuovo la volta di "Ciao Darwin", ormai giunto alla sesta edizione. Nel 2011 Luca Laurenti affianca il solito Paolo Bonolis nel game show "Avanti un altro", in onda su Canale 5 prima del "Tg5". Poco dopo pubblica il singolo "Ricordati che devi morire", tratto dallo sketch di cui è protagonista nel corso del programma.