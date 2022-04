Biografia

Dwayne Douglas Johnson nasce il 2 maggio del 1972 ad Hayward, in California. Al liceo viene attirato dal football, e comincia a giocare come defensive end: dimostrandosi un talento, viene reclutato dall'Università di Miami, che per arruolarlo sconfigge la concorrenza di numerosi college.

Al terzo anno a Miami è vittima di un importante infortunio che gli impedisce di essere scelto al draft NFL del 1995. Dwayne Johnson prova, quindi, a entrare nella CFL, la lega canadese, ma non riesce a raggiungere il successo sperato.

In questi anni è vittima della depressione, proprio per non essere riuscito a diventare un giocatore professionista: aveva già conosciuto in passato gli effetti tragici di questa malattia, quando aveva quindici anni: la madre tentò il suicidio davanti a lui, pochi mesi dopo aver ricevuto uno sfratto.

Dal football americano al wrestling

Svincolatosi dagli Stampeders Dwayne si dedica al wrestling, allenato dal padre; quindi viene accolto sotto l'ala protettiva di un ex wrestler della WWF, Pat Patterson, che gli permette di incontrare Chris Candido e Steve Lombardi. Johnson, così, viene portato alla Uswa, la United States Wrestling Association, e con il nome di Flex Cavana nel 1996 conquista con Bart Saywer l'Uswa World Tag Team Championship.

Nello stesso anno Dwayne Johnson esordisce nella World Wrestling Federation, presentato come un tradizionale face (nel mondo del wrestling indica l'atteggiamento di un atleta che deve apparire come personaggio buono per ottenere l'apprezzamento del pubblico).

Gli anni 2000 e il cinema

Dal giugno del 2000 intraprende la carriera cinematografica: il suo primo film si chiama "Longshot", dove veste i panni di un aggressore. Dopo aver recitato in alcune serie tv come "Star Trek: Voyager", "The Net" e "That '70s Show", Dwayne Johnson decide di farsi accreditare come The Rock (soprannome che descrive in breve i suoi 194 cm di altezza per 118 kg di peso) per il film "La mummia - Il ritorno", in cui veste i panni del Re Scorpione.

Visto il successo ottenuto, viene realizzato un film appositamente per il suo personaggio, intitolato "Il Re Scorpione". Successivamente Johnson è protagonista anche del film "Il tesoro dell'Amazzonia", prima di apparire in "A testa alta".

Divenuto a tutti gli effetti un attore, capisce che è giunto il momento di accettare parti anche in pellicole che non prevedono il coinvolgimento della WWE. Così abbandona il wrestling, e nel 2005 partecipa alle riprese di "Be Cool", al fianco di Danny DeVito, di Uma Thurman e di John Travolta.

In seguito è nel cast di "Doom", film d'azione ispirato al videogioco omonimo, dove impersona l'antagonista: grazie a questo ruolo ottiene una candidatura come migliore attore per un film d'azione ai People's Choice Awards, parziale consolazione rispetto allo scarso successo commerciale ottenuto dalla pellicola.

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2006 gira "Southland Tales - Così finisce il mondo", mentre alcune indiscrezioni comparse sulla stampa ipotizzano un suo ritorno sul ring. Dopo aver realizzato un cameo nei panni di sé stesso in "Reno 911!: Miami", Dwayne Johnson recita in "Cambio di gioco", commedia della Disney del 2007, e in "Corsa a Witch Mountain", uscito due anni più tardi.

Sempre nel 2009 interviene al "Saturday Night Live" prendendo in giro Barack Obama, il presidente americano. Nel 2010 è accanto a Julie Andrews in "L'acchiappadenti", per poi essere reclutato per "Viaggio nell'isola misteriosa", dove deve prendere il posto di Brendan Fraser, che nel frattempo ha lasciato il ruolo, e lavora al fianco di Michael Caine. Nello stesso periodo è uno degli interpreti di "Ancora tu!", film comico che vede nel cast anche Betty White, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis e Kristen Bell.

Dwayne Johnson negli anni 2010

A partire dal 2011 entra nel cast della saga di "Fast & Furious", interpretando Luke Hobbs nel quinto, nel sesto e nel settimo capitolo della serie di film. Nel febbraio del 2011, in un episodio di "Raw", viene annunciato come guest host di "WrestleMania XXVII": Dwayne approfitta dell'occasione per attaccare verbalmente John Cena.

Quindi Johnson recita in "G.I. Joe - La vendetta" e viene chiamato da Tnt per presentare un reality game show, intitolato "The Hero". Dopo aver vestito i panni di Ercole, il semidio greco protagonista di "Hercules: il guerriero", impersona di nuovo Obama al "Saturday Night Live" e viene scelto come protagonista della serie tv "Ballers", ideata da Stephen Levinson.

Nell'aprile del 2014 compare con Stone Cold Steve Austin e con Hulk Hogan nel segmento di apertura di "WrestleMania XXX", mentre il 25 gennaio dell'anno seguente alla Royal Rumble interviene per aiutare Roman Reigns a sbarazzarsi di Big Show e Kane, venendo fischiato per la prima volta nella sua carriera.

A marzo appare al fianco di Ronda Rousey, campionessa Ufc, in un segmento di "WrestleMania XXXI" per un confronto con Stephanie McMahon e Triple H.

Dwayne Johnson è attivo sui social network: su Instagram e con il suo canale YouTube

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015 torna al cinema con "San Andreas", film catastrofico diretto da Brad Peyton. L'anno successivo è accanto a Kevin Hart per presentare gli Mtv Movie Awards. Al fianco dello stesso Hart è sul grande schermo con il film "Una spia e mezzo".

Dopo aver realizzato un cortometraggio dedicato al software Siri in collaborazione con la Apple, nell'estate del 2017 Dwayne Johnson viene inserito da "Forbes" sul podio degli attori più pagati dell'anno, grazie a un bottino di 65 milioni di dollari. Nello stesso anno partecipa da protagonista - con Zac Efron - al film "Baywatch" ispirato alla celebre serie tv anni '90 (con David Hasselhoff).

Torna a recitare con Kevin Hart in "Jumanji - Benvenuti nella giungla", che guadagna più di 900 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film è un nuovo adattamento per il cinema del racconto Jumanji del 1981 di Chris Van Allsburg, già portato al cinema con il film del 1995.

Dwayne Johnson con la madre sulla Walk of Fame di Hollywood

Il 13 dicembre del 2017 si vede intitolare una stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'anno seguente è al cinema con "Rampage - Furia animale", ispirato al videogioco omonimo degli anni Ottanta.

Nel 2019 Forbes lo pone in cima alla classifica degli attori che hanno guadagnato di più al mondo nel periodo giugno 2018 - maggio 2019.

Dwayne Johnson negli anni 2020

Nel 2021 recita nel film "Red Notice", al fianco di Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Nel 2022 è il protagonista antieroico Black Adam nell'omonimo film del DC Extended Universe.