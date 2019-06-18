1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografia Un unico neo

Amanti delle belle donne di tutto il mondo si chiedono angosciati ormai da qualche anno: "Che fine avrà mai fatto Cindy Crawford?".

Sparita dalle copertine, eclissata dai bollettini dell'informazione pettegola sempre pronta a spiattellarci ogni più piccola avventura delle star, la modella americana sembra non far più parte del gotha delle celebrità. Perlomeno di quelle che appena osano mettere il naso fuori di casa, si ritrovano circondate da paparazzi.

Nata a De Kalb (Illinois, USA) il 20 febbraio 1966 Cyndy Crawford, come molte donne della sua età, è probabile che si sia fatta assorbire dalle gioie della maternità; l'ultima gravidanza le ha portato una bimba cha ha visto la luce il 3 settembre 2001.

E pensare che la seducente Cindy avrebbe rischiato di privare la nostra vista della sue magnifiche grazie perché era intenzionata a frequentare ingegneria chimica all'Università. Data la stratosferica bellezza, aveva un patrimonio tutto da sfruttare a portata di mano. Qualcuno deve averle aperto gli occhi, perchè un bel giorno ha deciso di salire su una passerella da cui...non è più scesa. Anche il conto in banca deve averne beneficiato perchè della famosa facoltà di ingegneria non si è più sentito parlare.

Nel 1982 ottiene il suo primo successo importante, vincendo il concorso "Look of the Year", tappa prestigiosa per ogni top model.

Da quel momento diventa una delle donne più fotografate del pianeta. Il suo bellissimo e sensuale neo, posizionato poco sopra il labbro superiore, diventa quasi un marchio di fabbrica; Prince addirittura scriverà una canzone a riguardo.

Nella vita di Cindy mancava però la classica ciliegina sulla torta: un bel fidanzato ricco e famoso (possibilmente anche bello), che la incoronasse regine delle donne più invidiate.

Il principe azzurro era proprio dietro l'angolo, e si è presentato nelle vesti dell'attore Richard Gere, poi impalmato nel 1991, dopo qualche anno di fidanzamento.

Forse il troppo stroppia, chi lo sa. Forse rimane immortale la battuta di quell'imperatore che, sazio di mangiare sempre piatti prelibati, alla vista dell'ennesima ricca portata esalò un flebile "ancora pernici?" (le pernici sono cacciagione super ricercata).

I due, dopo soli quattro anni di matrimonio, hanno divorziato. Non senza aver prima fatto chiaccherare i tabloid con i loro comportamenti. Si è spesso insinuato che Cindy fosse bisessuale (esistono foto che la ritraggono in atteggiamenti affettuosi con Christy Turlington), così come alcuni parlavano di ripetuti tradimenti di lui.

Nel maggio del 1994 il "Times" di Londra ha pubblicato un'intera pagina a pagamento (per la bella cifra di 30.000 dollari) in cui Cindy e Richard proclamavano: "Noi siamo eterosessuali e monogami, e prendiamo il nostro rapporto di coppia molto seriamente". Forse una risata ha però seppellito i lettori.

Cindy non è donna da poter rimanere a piedi e dopo la separazione, in un battibaleno, si è presentato alla sua porta Rande Gerber, proprietario dello Skybar a Los Angeles e principe della vita notturna del posto, che ha ottenuto ampia audizione. Si evince che Gerber è stato così convincente da riuscire a farsi sposare, con un bella cerimonia tenutasi sulle spiagge delle Bahamas. È lui il padre del primogenito Presley-Walker, e della bimba battezzata col bizzarro nome di Kaia Jordan. I coniugi Gerber sembrano avere orrore dei comuni nomi biblici.

Prima di rintanarsi nella sua alcova per fare la madre Cindy Crawford si è comunque distinta per esser stata una delle prime modelle ad aver infranto il muro che separava moda e spettacolo: suo il programma "House of Style", prodotto da MTV e suoi anche i numerosi video sul fitness che tanto successo hanno avuto, soprattutto negli States.

A parte i ricchi contratti pubblicitari con Revlon, Omega e Pepsi Cola, nel ventaglio delle sue attività si registra anche un film come protagonista, "Facile preda" (Fair game), con il bel William Baldwin. Gli spettatori non hanno apprezzato un granché il film, così la pellicola è rimasta negli annali dei flop annunciati.

Cindy è la seconda di tre Sorelle e un fratello. I suoi genitori, sono divorziati e il fratello Jeff è morto di leucemia nel 1974, a soli quattro anni.

Nel maggio 1998 Cindy Crawford è stata eletta la seconda modella più pagata del mondo dopo Elle McPherson.

Martedì 18 giugno 2019 16:37:49

Cynthia,
ti vorrei conoscere.

Simone

Da: Simone

