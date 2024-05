Biografia • Campione nell'anima

Jean Alesi nasce ad Avignone l'11 giugno 1964 da genitori di origine italiana; è un bimbo molto vivace ma nello stesso tempo ben educato da mamma Marcella e papà Franco; dopo pochi anni dall'emigrazione dalla lontana Sicilia, il padre apre una autocarrozzeria.

La passione per le automobili contraddistingue la famiglia Alesi: prima con papà Franco che si cimenta in gare di rally e cronoscalate, poi con il giovane Jean che, dopo aver lavorato nella carrozzeria del padre e aver frequentato un corso professionale, si lancia a sua volta nell'incredibile mondo dell'automobilismo. Jean debutta all'età di sedici anni con i kart: in due stagioni otterrà due titoli nazionali.

Nel 1983 corre nella coppa Renault 5, arrivando settimo nel campionato francese con 47 punti e con una vittoria a Nogaro, secondo dei piloti Marlboro su Ford XR3.

Nel 1984 corre in formula Renault: si classificherà decimo. L'anno successivo è quinto. Nel 1986 esordisce in formula 3 vincendo due gare; l'anno seguente le vittorie saranno sette e gli consentiranno di divenire campione francese della categoria. Nel 1988 gareggia in Formula 3000.

Con la Reynard nel 1989 vince il titolo continentale. Nello stesso anno, il 9 luglio, debutta in Formula 1 con la Tyrrell nel Gran premio di Francia. In poco tempo Jean Alesi saprà conquistare il cuore di migliaia di tifosi italiani; ragazzo focoso, capace di dare emozioni ai suoi sostenitori, al volante delle sue monoposto. È un ragazzo di animo nobile, che pur riscuotendo meritati successi sportivi, non si si scompone e rimane sempre umile e gentile.

Sa condurre al limite le vetture che guida: la sua sensibilità è riconosciuta. Ha una guida istintiva, caratterizzata da grandi finezze tecniche. Cocciuto di carattere Jean Alesi è uno che non molla mai.

Con la Tyrrell disputa 23 Gran premi; nel 1991 passa alla Ferrari. Con la casa di Maranello disputa 79 Gran premi ottenendo la prima ed unica vittoria in carriera nel Gran premio del Canada del 1995. Il popolo ferrarista rimarrà sempre legato e non mancherà di dimostrare il proprio affetto verso Alesi, anche se non più protagonista del cavallino modenese.

Nel 1996 si trasferisce alla Benetton con cui ottiene il miglior piazzamento nel mondiale, quarto nel 1996 e 1997. Corre per due stagioni con la Sauber, arrivando quindicesimo nel mondiale 1999. Nel 2000 passa alla scuderia Prost e nel 2001 alla Jordan.

Disputa l'ultima gara da professionista a Suzuka (Giappone), il 14 ottobre 2001.