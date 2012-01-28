Biografia • Nella dimensione storica dello Stato d'Israele

Lo scrittore e drammaturgo israeliano Abraham "Boolie" Yehoshua nasce a Gerusalemme il 9 dicembre 1936 in una famiglia d'origine sefardita. Il padre Yaakov Yehoshua è uno storico, i cui studi in vita hanno approfondito la storia di Gerusalemme; la madre, Malka Rosilio, è una donna giunta in Israele dal Marocco nel 1932.

Abraham Yehoshua dopo aver servito nell'esercito dal 1954 al 1957, studia alla scuola Tikhonaime e si laurea in Letteratura ebraica e Filosofia all'Università Ebraica di Gerusalemme. Ottiene in seguito incarichi come professore esterno presso le Università statunitensi Harvard di Chicago e Princeton.

Per quattro anni, nel periodo dal 1963 al 1967, vive a Parigi dove ha modo di insegnare. Qui ricopre anche l'incarico di Segretario Generale dell'Unione Mondiale degli Studenti Ebrei.

Dal punto di vista autorale esordisce scrivendo racconti e opere teatrali; il grande successo arriva però con i romanzi, tanto che dopo il 2000 è riconosciuto nel mondo come lo scrittore israeliano più noto.

Comincia a pubblicare le sue prime opere subito dopo aver concluso il servizio di leva militare; viene poi consacrato e considerato punta di diamante del Nuovo Movimento degli scrittori israeliani (in inglese "Israeli New Wave"). Il suo primo libro è una raccolta di racconti, "Mot Hazaken" (La morte del vecchio), e risale al 1962. Come figura di spicco della "Israeli New Wave", dal punto di vista letterario, contribuisce a spostare l'attenzione sull'individuo e sui rapporti interpersonali piuttosto che sui gruppi e sulle collettività.

Le opere di Yehoshua sono state tradotte in oltre venti lingue. In Italia è stato scoperto dalla Casa editrice Giuntina per poi essere pubblicato da Einaudi.

È stato sposato con Rivka, psicanalista specializzata in psicologia clinica: vivono ad Haifa dove risiede anche l'università in cui lo scrittore e letterato lavora come professore di Letteratura comparata e Letteratura ebraica.

Lo scrittore è morto a Tel Aviv il 14 giugno 2022, all'età di 85 anni.

Nelle ultime interviste, rilasciate mentre sapeva di essere gravemente ammalato, aveva affermato di attendere la morte con serenità, anche se si diceva molto preoccupato per il futuro politico e sociale di Israele

Romanzi di Abraham Yehoshua

L'amante (Ha-Meahev) 1977

Un divorzio tardivo (Gerushim Meuharim) 1982

Cinque stagioni (Molcho) 1987

Tutti i racconti (Kol Ha-Sipurim) 1993

Ritorno dall'India (Ha Shiva Me-Hodu)1994

Il signor Mani (Mar Mani) 1990

Viaggio alla fine del millennio (Masah El Sof Ha-Elef) 1997

La sposa liberata (in realtà, La sposa liberatrice, Ha-Kala Ha-Meshachreret) 2001

Il responsabile delle risorse umane (Shlihuto shel ha-memune al mashave enosh) 2004

Fuoco amico (Esh yeddidotit) 2007

La scena perduta (Hessed sfaradì) 2011

La comparsa, 2015

Il tunnel, 2018

Saggi