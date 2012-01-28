Abraham Yehoshua
Biografia • Nella dimensione storica dello Stato d'Israele
Lo scrittore e drammaturgo israeliano Abraham "Boolie" Yehoshua nasce a Gerusalemme il 9 dicembre 1936 in una famiglia d'origine sefardita. Il padre Yaakov Yehoshua è uno storico, i cui studi in vita hanno approfondito la storia di Gerusalemme; la madre, Malka Rosilio, è una donna giunta in Israele dal Marocco nel 1932.
Abraham Yehoshua dopo aver servito nell'esercito dal 1954 al 1957, studia alla scuola Tikhonaime e si laurea in Letteratura ebraica e Filosofia all'Università Ebraica di Gerusalemme. Ottiene in seguito incarichi come professore esterno presso le Università statunitensi Harvard di Chicago e Princeton.
Per quattro anni, nel periodo dal 1963 al 1967, vive a Parigi dove ha modo di insegnare. Qui ricopre anche l'incarico di Segretario Generale dell'Unione Mondiale degli Studenti Ebrei.
Dal punto di vista autorale esordisce scrivendo racconti e opere teatrali; il grande successo arriva però con i romanzi, tanto che dopo il 2000 è riconosciuto nel mondo come lo scrittore israeliano più noto.
Comincia a pubblicare le sue prime opere subito dopo aver concluso il servizio di leva militare; viene poi consacrato e considerato punta di diamante del Nuovo Movimento degli scrittori israeliani (in inglese "Israeli New Wave"). Il suo primo libro è una raccolta di racconti, "Mot Hazaken" (La morte del vecchio), e risale al 1962. Come figura di spicco della "Israeli New Wave", dal punto di vista letterario, contribuisce a spostare l'attenzione sull'individuo e sui rapporti interpersonali piuttosto che sui gruppi e sulle collettività.
Le opere di Yehoshua sono state tradotte in oltre venti lingue. In Italia è stato scoperto dalla Casa editrice Giuntina per poi essere pubblicato da Einaudi.
È stato sposato con Rivka, psicanalista specializzata in psicologia clinica: vivono ad Haifa dove risiede anche l'università in cui lo scrittore e letterato lavora come professore di Letteratura comparata e Letteratura ebraica.
Lo scrittore è morto a Tel Aviv il 14 giugno 2022, all'età di 85 anni.
Nelle ultime interviste, rilasciate mentre sapeva di essere gravemente ammalato, aveva affermato di attendere la morte con serenità, anche se si diceva molto preoccupato per il futuro politico e sociale di Israele
Romanzi di Abraham Yehoshua
- L'amante (Ha-Meahev) 1977
- Un divorzio tardivo (Gerushim Meuharim) 1982
- Cinque stagioni (Molcho) 1987
- Tutti i racconti (Kol Ha-Sipurim) 1993
- Ritorno dall'India (Ha Shiva Me-Hodu)1994
- Il signor Mani (Mar Mani) 1990
- Viaggio alla fine del millennio (Masah El Sof Ha-Elef) 1997
- La sposa liberata (in realtà, La sposa liberatrice, Ha-Kala Ha-Meshachreret) 2001
- Il responsabile delle risorse umane (Shlihuto shel ha-memune al mashave enosh) 2004
- Fuoco amico (Esh yeddidotit) 2007
- La scena perduta (Hessed sfaradì) 2011
- La comparsa, 2015
- Il tunnel, 2018
Saggi
- Elogio della normalità 1991
- Diario di una pace fredda (Articoli) 1996
- Ebreo, israeliano, sionista: concetti da precisare 1996
- Il potere terribile di una piccola colpa. Etica e letteratura 2000
- Il labirinto dell'identità 2009
- Opere teatrali [modifica]
- Una notte di maggio (Layla Be-May) 1975
- Possesso (Hafatzim) 1986
- Bambini della notte (Tinokot Ha-Layla) 1992
- Il potere terribile di una piccola colpa. Etica e letteratura 2000
- Il labirinto dell'identità 2009
Frasi di Abraham Yehoshua
Ah, voi Gentili! Non romanzate troppo sull'ebraismo! Avete preso questo ebreo che andava oltre i confini con l'intelletto, ne avete fatto un simbolo! Ma noi abbiamo pagato un prezzo altissimo a questo. E allora dateci la soddisfazione di vivere dentro questi confini territoriali!
Il nostro cosmopolitismo, sì, ha dato frutti sul piano della conoscenza, dell'intelletto. Ma il prezzo esistenziale è stato terribile.
La frontiera è responsabile della politica, morale, economia. La tv, la letteratura, l'arte, l'economia, i reality che confondono vita e finzione, tutto oggi è globale, senza confini.
Da ragazzo si era innamorato tante volte, ma tutti quei suoi amori erano sempre stati segreti e confusi, in fondo si obbligava semplicemente ad innamorarsi per non restare un figlio unico troppo esposto all'opprimente amore della madre.
È affascinante la rapidità, la leggerezza con cui s'è abbandonato il concetto di frontiera, e quindi d'identità e di responsabilità. La letteratura ha partecipato a questa rottura: smettendo l'impegno, qualsiasi tensione morale. Per paura d'essere antiquata.
E Linka ha continuato a ridere attraverso le foreste della Germania e tra i caseggiati rossicci di Monaco di Baviera - dove, verso sera, il treno ci ha rigurgitati perché potessimo sgranchirci le gambe in attesa che finissero di fare il pieno di carbone, e purificassero l'aria viziata dai nostri vapori. Così abbiamo camminato tutti insieme per le vie e le piazze di quella città che non ha eguale, e Linka pareva che non toccasse più terra coi piedi ma volasse.
[Su La metamorfosi, di Franz Kafka] Con la maschera della sollecitudine per i propri cari, con la risoluta decisione che il fallimento del padre non può intaccare il processo di riabilitazione della vita familiare, Gregor finisce (consapevolmente o meno) per asservire a sé la famiglia. In effetti, malgrado sia un agente di commercio, Gregor non pare minimamente interessato al mondo esterno, e sono proprio i suoi frequenti viaggi a esprimere il profondo legame libidico che intrattiene con la famiglia. Il suo vero interesse emotivo è rivolto esclusivamente verso la casa.
La Sicilia contiene le memorie dei romani, dei musulmani, dei cristiani e degli ebrei. La Sicilia è vicina anche geograficamente al nord Africa. La Sicilia può essere la Bruxelles del Mediterraneo.
Penso che l'Italia debba prendere un'iniziativa audace: creare l'identità mediterranea e il mercato comune mediterraneo. Naturalmente siete all'interno del mercato europeo. Ma ci sono anche Gran Bretagna, Francia, Germania, altri paesi forti. Dovete avere una vostra missione, dovete dire: noi siamo il centro del Mediterraneo.
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