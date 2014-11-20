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J. J. Abrams

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Biografia Invenzioni, sogni e fantasie

Jeffrey Jacob Abrams nasce il 27 giugno del 1966 a New York, figlio della produttrice esecutiva Carol Ann e del produttore televisivo Gerald W. Abrams. Cresciuto a Los Angeles, frequenta la Palisades High School, e già a sedici anni scrive la colonna sonora per il film di Don Dohler "Nightbeast".

In seguito, si iscrive al Sarah Lawrence College: nell'ultimo anno insieme con l'amico Jill Mazursky scrive un trattamento cinematografico che viene comprato dalla Touchstone Pictures e che diventerà poi la base per "Taking care of business" (in Italia: "Filofax - Un'agenda che vale un tesoro"), la prima pellicola prodotta da JJ che vedrà nel cast James Belushi e Charles Grodin.

I primi lavori di rilievo

Poco dopo, J. J. Abrams scrive la sceneggiatura di "Regarding Henry" (in Italia: "A proposito di Henry"), con protagonista Harrison Ford, nel quale ha anche una piccola parte come attore, e di "Forever young" (in Italia: "Amore per sempre") con Mel Gibson.

Dopo avere recitato in "Six degrees of separation" (in Italia: "6 gradi di separazione") e in "Diabolique", sempre con Mazursky scrive la sceneggiatura della commedia "Gone fishin'" (in Italia: "Chi pesca trova"), con Danny Glover e Joe Pesci. Nel 1998 collabora con il regista Michael Bay e con il produttore Jerry Bruckheimer alla creazione di "Armageddon" (in Italia: "Armageddon - Giudizio finale", con Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler).

Nel frattempo, comincia a lavorare anche in televisione, realizzando in collaborazione con Matt Reeves il telefilm "Felicity", del quale è anche produttore, trasmesso dal network The WB per quattro anni. Dopo avere recitato in "The Suburbans" nel 1999 (ultima sua esperienza da attore), attraverso la casa di produzione da lui creata, la Bad Robot, JJ è anche il padre della serie "Alias", in onda dal 2001 sulla Abc per cinque stagioni, e di "Joy Ride" (in Italia: "Radio Killer").

Gli anni 2000 e il successo mondiale di Lost

Per la Abc, inoltre, Abrams è il produttore esecutivo di "Six degrees" e di "What about Brian" (in Italia: "A proposito di Brian"). Il successo planetario, però, arriva solo nel 2004: in quell'anno, infatti, sulla Abc va in onda il primo episodio di "Lost", del quale J. J. Abrams è co-ideatore, regista e sceneggiatore. Il telefilm si rivela ben presto un fenomeno di culto in tutto il mondo, anche in virtù degli intrighi e dei misteri che lo contraddistinguono.

Nel 2006, Abrams scrive la sceneggiatura del film "Mission: Impossibile III", che rappresenta anche il suo debutto come regista, con protagonista Tom Cruise, mentre due anni più tardi, insieme con Roberto Orci e Alex Kurtzman, è tra gli autori del telefilm "Fringe", serie che va in onda sulla Fox e per la quale scrive anche la colonna sonora.

Sempre nel 2008, viene reso noto che Abrams ha acquistato i diritti di un articolo del "New York Times", intitolato "Mystery in Fifth Avenue" ("Mistero sulla Quinta Strada"), relativo al rinnovo di una cooperativa (da più di otto milioni di dollari) originariamente posseduta da Marjorie Merriweather Post e E.F. Hutton: il produttore americano in quel periodo lavora per creare, con la Bad Robot e la Paramount Pictures, un film intitolato - appunto - "Mystery on Fifth Avenue", con Maya Forber e Wally Wolodarsky impegnati a realizzarne l'adattamento cinematografico.

Successivamente, sempre con la Bad Robot J. J. Abrams produce "Earthquake" per la Universal Pictures, film scritto da Dustin Lance Black, vincitore di un Academy Award. Nel 2009 partecipa agli Mtv Movie Awards con "Cool guys don't look at explosions", cortometraggio digitale con atmosfera anni Ottanta che vede protagonisti Will Ferrell e Andy Samberg, nel quale suona un assolo alla tastiera.

Gli anni 2010

Nel 2010 va in onda l'ultima stagione di "Lost", con un finale che - a dir la verità - lascia molto delusi i fan; nel frattempo, Abrams è il produttore del telefilm "Undercovers" (serie drammatica che dovrebbe caratterizzare la stagione 2010/11 della Nbc, ma che viene cancellata dalla rete già a novembre del 2010) e del film "Morning Glory" (in Italia: "Il buongiorno del mattino").

Nel 2011 sceneggia e dirige "Super 8", film soprannaturale della Paramount che si avvale della co-produzione di Bryan Burk e Steven Spielberg; inoltre, scrive il soggetto e la sceneggiatura della pellicola "Mission: Impossibile - Ghost Protocol" (in Italia: "Mission: Impossible - Protocollo fantasma"), della quale è anche produttore.

Sempre in ambito produttivo, nel 2012 si impegna per la serie tv "Alcatraz" e per l'episodio pilota del telefilm "Revolution". L'anno successivo, invece, produce "Into Darkness - Star Trek", del quale è anche il regista. Nello stesso anno, viene annunciato che Abrams - su scelta della Walt Disney Pictures e della Lucas Film - sarà il regista di "Star Wars: Il risveglio della Forza", insieme con Lawrence Kasdan: la pellicola esce al cinema nel dicembre del 2015.

Sempre nel 2013, inoltre, J. J. Abrams pubblica un romanzo, "S.", scritto da Doug Dorst, e fa sapere che Bad Robot ha raggiunto un accordo con la Valve Corporation per la produzione di film basati sui videogiochi "Portal" e "Half-Life".

Nel 2019 torna dietro la cinepresa per girare l'ultimo capitolo di Star Wars; in uscita alla fine dell'anno, si intitola "L'ascesa di Skywalker".

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Biografieonline non ha contatti diretti con J. J. Abrams. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di J. J. Abrams.

Giovedì 20 novembre 2014 00:43:10

Gentile J.J.Abrams, vorrei inviarti il manoscritto "l'angelo caduto", di cui sono autore, come soggetto di un tuo prossimo film. In attesa di conoscere l'indirizzo di posta porgo cordiali saluti antonio olivastro

Da: antonio olivastro

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