Biografia • Il più giovane pokerista ad entrare nella Poker Hall of Fame

Quello di Daniel Negreanu è un nome da memorizzare. Il 41enne canadese è infatti l'attuale re del poker live mondiale e calca i tavoli verdi più insigni fin dal 1998 quando, appena 23enne, diventa il più giovane pokerista del tempo a conquistare un braccialetto alle World Series Of Poker.

Nato il 26 luglio 1974 in Canada da genitori romeni, Daniel cresce a Toronto e si appassiona al biliardo. Le sale da gioco diventano un ambiente familiare in cui giocare a snooker sognando di diventare un professionista di questa specialità di biliardo. Fin da giovane, Daniel è sempre stato un tipo ambizioso, uno che immaginandosi "da grande" si vedeva al primo posto. La stecca e le palle colorate, però, a un certo punto fanno sentire al canadese la mancanza di elementi fondamentali per stuzzicare la sua mente acuta.

I numeri e le probabilità sono ciò che manca nella vita del Daniel Negreanu 16enne che, scoprendo il poker, entra in un mondo che gli calza a pennello. Finita la scuola, il poker sportivo diventa un'occupazione a tempo pieno svolta fra casinò e case di gioco, ambienti in cui Negreanu è sempre il più giovane, ma anche il più vincente. In questi anni Daniel racimola il suo bankroll e, forte di ciò, dopo il 21esimo compleanno si trasferisce nell'unica città al mondo che può rivelargli se diventerà davvero il grande campione di poker che desidera: Las Vegas, la capitale mondiale del tavolo verde.

Le luci che avrebbero dovuto illuminarlo si spengono dopo poco tempo: Daniel perde il bankroll ed è costretto a tornare a Toronto per ricostruirlo. Formato di nuovo il bankroll, Negreanu vola a Las Vegas e la vicenda si ripete. Nonostante i fallimenti, però, Daniel sa che la sua storia col poker non è finita e ne ottiene la conferma quando comprende ciò che ha sbagliato fino a quel momento: per vincere ai tavoli di Vegas servivano tantissimo studio e molta pratica fuori dai provinciali casinò canadesi. È allora che Negreanu cambia strategia, investe molto tempo nella preparazione teorica e pratica e ne vede i frutti nel 1997, quando viene nominato miglior giocatore al "Foxwoods World Poker Finals".

Dalla vincita di un appellativo alla vincita di un torneo il passo è breve e l'anno successivo, il 1998, dà il via alla parabola pokeristica di Negreanu, ascendente ancora oggi. Appena 23enne diventa il giocatore più giovane fino a quel momento a ottenere un braccialetto delle World Series of Poker (WSOP), vincendo all'evento Pot Limit Hold'em da 2.000 dollari e guadagnandosi l'appellativo di "Kid Poker". I braccialetti sono ambìti e prestigiosi riconoscimenti spettanti a coloro che trionfano nei tornei delle WSOP e, dal primo conquistato nel 1998 ad oggi, Daniel ne ha collezionati ben sei. Eclettico e sempre intenzionato a superarsi, Kid Poker non si è limitato ad approfondire il texas hold'em (la variante di poker più diffusa), ma si è dedicato con ugual passione al Seven Card Stud, all'Omaha, allo Stud e ad altre varianti.

Nel 2007 avviene l'ingresso nel Team PokerStars Pro, ossia la poker room leader mondiale nel settore, e mai connubio si è rivelato tanto azzeccato. Il nickname scelto per giocare online con la room dalla Picca Rossa non poteva che essere "KidPoker", ed è così che ancora oggi i suoi fan possono sfidarlo e trovarlo protagonista dei video formativi presenti su PokerStars. Impegno, passione e predisposizione lo sostengono in questi anni pieni di successi, che lo hanno visto raggiungere la vetta della "All Time Money List", ossia la classifica mondiale dei giocatori con più guadagni nei tornei live (con un totale che, al 7 giugno 2015, si attesta su 29.980.133 dollari), che lo hanno fatto diventare il "poker player of the decade" ed entrare nella Poker Hall of Fame come pokerista più giovane della storia. Il titolo di miglior giocatore del decennio gli viene conferito dal Global Poker Index nel 2014, anno in cui Negreanu diventa il 47esimo e più giovane pokerista della prestigiosa Poker Hall of Fame, il non plus ultra per un poker pro. Appena compiuti 40 anni, età minima per accedervi, i giudici non hanno avuto dubbi nell'indicare il suo nome e apporvi un'ulteriore stella sopra.

Record e primati che per altri giocatori costituiscono l'apice di una carriera, per il canadese sono eventi ordinari. I piazzamenti a premi nei vari tornei non si contano, i primi posti neanche perché la lista sarebbe troppo lunga. Quello che importa è sapere che dal 1997 al 2015 Kid Poker si è fatto valere, fra l'altro, alle WSOP per 79 volte (con sei titoli), al World Poker Tour per 23 (con due titoli) e all'European Poker Tour per 5. A completare il profilo di un campione indiscusso ci sono l'attività editoriale e gli hobby. Daniel scrive libri e articoli online sul poker e fa da commentatore a taluni eventi, ma non ha dimenticato il primo amore per il biliardo, che pratica per rilassarsi anche all'interno della sua casa a Las Vegas.