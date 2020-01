Biografia

Federica Nargi nasce il 5 febbraio del 1990 a Roma, figlia di Concetta e Claudio, una coppia originaria di Bosco Reale, nel Napoletano. Sin dalla primissima infanzia Federica frequenta una scuola di danza; crescendo, poi, prende parte a vari concorsi di bellezza, fino a quando nel 2007 partecipa a "Miss Italia", arrivando in undicesima posizione, dopo aver conquistato il titolo nazionale di Miss Cotonella ed essersi aggiudicata la fascia di Miss Roma.

Velina di Striscia la Notizia

Nel 2008 è fidanzata con un concorrente dell'ottava edizione del "Grande Fratello", Francesco Botta, e grazie alla notorietà acquisita di riflesso diventa velina di "Striscia La Notizia", dopo avere vinto la finale di "Veline", in onda il 18 settembre di quell'anno. La relazione con Botta termina poi all'inizio del 2009. Il suo nuovo compagno sarà poi il calciatore Alessandro Matri.

Federica sale, quindi, sul palco del telegiornale satirico di Canale 5 al fianco della bionda Costanza Caracciolo, mantenendo tale ruolo fino al giugno del 2012. Nel 2010, sempre insieme con la Caracciolo, Federica Nargi inizia a condurre su La5 lo show comico "Le nuove mostre".

L'esordio al cinema e le partecipazioni tv

Un anno più tardi la ragazza romana esordisce al cinema nella commedia "Capitan Basilico 2 - I Fantastici 4+4", diretta da Massimo Morini. Nell'estate del 2012 viene scelta come testimonial e modella per due campagne pubblicitarie della casa di moda Koralline. Pochi mesi più tardi entra nel cast della prima edizione di "Pechino Express", show in onda su Raidue, condotto da Costantino della Gherardesca.

Dopo aver preso parte al talent show di cucina "Cuochi e Fiamme Celebrities", in onda su La7D, nel 2013 Federica Nargi è una delle concorrenti dello show "Red or Black? - Tutto o niente", su Raiuno.

Diventata testimonial della casa di moda Yamamay, per la quale promuove una linea di borse, lavora anche per Golden Point per le campagne pubblicitarie dell'estate.

Successivamente prende parte, su Italia 1, al "Forever Together Summer Show" in qualità di modella di Calzedonia al fianco di Melissa Satta, per poi presentare - accanto a Paolo Ruffini e a Fiammetta Cicogna - lo show comico "Colorado", sempre su Italia 1.

La carriera di modella e il debutto a teatro di Federica Nargi

Modella per le collezioni Golden Point, Tèr de Caractère e Hip Hop in occasione del "Glamour Live Show" di Milano, è protagonista per Golden Point dei cataloghi mare e di quelli autunnali. Conduttrice di "Facciamo pace", in onda su Raidue, insieme con Niccolò Torielli, debutta in teatro nello spettacolo "Lui e Lei - Istruzioni per la coppia", affiancata sul palcoscenico da Gabriele Cirilli e Roberta Giarrusso, con la regia di Federico Moccia.

In seguito, nella primavera del 2014, Federica Nargi torna sugli schermi di Raiuno come concorrente della prima edizione di "Si può fare!", talent show in cui si classifica al secondo posto finale.

La seconda metà degli anni 2010

Nel gennaio del 2015 è la protagonista del videoclip della canzone di J-Ax "Il bello d'esser brutti". Pochi mesi più tardi partecipa alla prima edizione di "Stasera tutto è possibile", show presentato su Raidue da Amadeus.

Conduttrice di "Premium Magazine" su Mediaset Premium, nel 2016 recita ne "Il bello delle donne alcuni anni dopo", al fianco di Claudia Cardinale, Alessandra Martines e Giuliana De Sio: la fiction viene proposta su Canale 5 ma con risultati di ascolto poco soddisfacenti.

Federica Nargi con la figlia Sofia

Il 26 settembre del 2016 Federica diventa mamma per la prima volta, dando alla luce la figlia Sofia, avuta con Alessandro Matri. Nell'autunno del 2017 torna sul piccolo schermo come conduttrice di "Colorado", insieme con Paolo Ruffini, di nuovo su Italia 1.