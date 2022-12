Biografia

Jane Ana Alexander nasce il 28 dicembre del 1972 a Watford, in Inghilterra, figlia di madre croata e di padre britannico. Ancora bambina, si trasferisce a Roma, dove vive con i suoi genitori, che lavorano nel doppiaggio e che la sostengono per far sì che diventi, a sua volta, doppiatrice. Studia così recitazione e all'età di sedici anni inizia a lavorare come modella. Nel 1993 Jane Alexander appare nel film di Pino Quartullo "Le donne non vogliono più".

Nel 1995 è nel cast de "L'uomo delle stelle", per la regia di Giuseppe Tornatore. Nel 1999 è ancora sul grande schermo con "Buck e il braccialetto magico".

Jane Alexander

Gli anni 2000

È nel 2001 che esordisce in televisione, come presentatrice di Coming Soon Television. Nello stesso periodo Jane entra nel cast dei conduttori del contenitore di La7 "Call Game", protagonista del game show notturno "Zengi". Sulla stessa rete poco dopo presenta "Blind Date". Nel 2002 Jane Alexander conduce il Gay Pride di Roma al fianco di Ambra Angiolini.

Nello stesso anno viene diretta da Roberto Faenza nel film "Prendimi l'anima". Tra il 2003 e il 2004 è una delle protagoniste della serie tv "Elisa di Rivombrosa", che ottiene un grande successo di ascolti su Canale 5. Più tiepidi sono, invece, i riscontri per la fiction "Ho sposato un calciatore". Nel 2003 inoltre diventa mamma di Damiano, nato dalla relazione con il produttore Christian Schiozzi. Ha avuto una breve relazione anche con Luca Bizzarri.

La seconda metà degli anni 2000

Dopo aver posato per il calendario sexy di "Capital" ed essere apparsa nella miniserie "La freccia nera", con Martina Stella e Primo Reggiani, nell'estate del 2006 l'attrice anglo-italiana viene chiamata a condurre su RaiSat Cinema uno speciale dedicato alla 63esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Nel 2007 è al cinema con "Tutte le donne della mia vita", per la regia di Simona Izzo, e in televisione con "La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa". Nello stesso anno perde la sorella May, di sette anni più anziana, morta per un tumore al seno.

L'anno seguente Jane compare nella miniserie televisiva "Anna e i cinque" e nel cortometraggio di Gianluca Petrazzi "15 seconds", mentre nel 2009 impersona Ginevra Rosmini, un medico legale, nella serie di Davide Marengo "Il commissario Manara".

Jane Alexander negli anni 2010

Nel 2010 si concede un paio di apparizioni nella serie cult "Boris". Nel 2011, invece, entra a far parte del cast di "Mistero", che conduce insieme con Rachele Restivo, Paola Barale, Nicole Pelizzari, Marco Berry, Andrea G. Pinketts e Daniele Bossari.

Nello stesso periodo Jane Alexander recita nel film di Nicola Barnaba "Una cella in due". Dal 2012 è in onda nella seconda serata di Raitre con "Volo in diretta", insieme con Fabio Volo. Due anni più tardi ritrova dietro la macchina da presa Roberto Faenza, che la dirige in "Anita B.", prima di recitare nel cortometraggio di Pierluigi Ferrantini "The Beginner".

Curiosità: Jane è alta 182 centimetri

La seconda metà degli anni 2010

Nell'inverno del 2015 Jane Alexander è su Raidue con "Monte Bianco - Sfida verticale", reality show presentato da Caterina Balivo. Nell'estate del 2018 è su Mediaset Extra con la Gialappa's Band per "Mai dire Mondiali", dove segue le partite dell'Inghilterra e della Croazia. In autunno, poi, entra nella casa del "Grande Fratello Vip 3", reality show in onda su Canale 5, dove concorre assieme a Benedetta Mazza, Martina Hamdy, Giulia e Silvia Provvedi e altre.