Biografia

Capelli corti e sbarazzini, occhi profondi e neri, animo forte e determinato, Giordana Angi è la cantante diventata molto famosa per le sue diverse partecipazioni a Sanremo, oltre che la sua collaborazione con Tiziano Ferro. L'artista, cantante e cantautrice, di origini francesi, è molto apprezzata anche per la sua personalità, venuta fuori durante la partecipazione al noto programma televisivo "Amici" condotto da Maria De Filippi.

Nota anche per aver proposto il singolo di successo "Casa", la giovane Giordana ha conquistato nel 2019 un posto per la conduzione del talent "Amici Celebrities", questa volta in qualità di coach.

Chi è davvero Giordana Angi? Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa cantautrice dalla voce potente: la biografia, la carriera, la vita privata, quella sentimentale e tutte le curiosità più segrete.

Giordana Angi: la biografia

Nata sotto il segno del Capricorno, il 12 gennaio del 1982, in Bretagna, esattamente a Vannes, Giordana Angi vive prevalentemente a Latina. Inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica quando ancora è molto piccola.

Scopre ben presto di avere un talento non solo nel canto, ma anche nella scrittura dei testi delle canzoni. Questo le permette di realizzare i primi brani, cantati non solo in lingua italiana, ma anche in inglese e in francese.

Giordana Angi

Grazie al forte amore per la musica partecipa all'edizione di Sanremo 2012 nella categoria giovani. Nell'occasione canta il brano "Incognita Poesia". La canzone non riscuote molto successo ma le permette comunque di farsi notare; iniziare qui di fatto la scalata verso la notorietà.

Segue il suo percorso musicale e collabora con un personaggio molto famoso nel panorama discografico italiano: Tiziano Ferro. Con lui Giordana Angi intraprende un progetto destinato tuttavia ad interrompersi in breve tempo.

Giordana non si arresta e nel 2017 pubblica i singoli "Bam Bam" e "Amarti (qui e ora)" che conquistano il consenso del pubblico. L'anno successivo scrive un brano per Sanremo, dal titolo "Senza appartenere" che viene cantato dalla collega Nina Zilli.

Il vero e proprio successo per Giordana Angi arriva nel 2018 grazie alla partecipazione al programma "Amici" di Maria De Filippi; all'interno del programma non risulta la vincitrice, ma ciò le permette comunque di arrivare al pubblico in modo positivo, di farsi conoscere sia professionalmente che come personaggio. Arriva seconda, dietro Alberto Urso, con il quale stringe una forte amicizia.

I singoli di maggior successo di Giordana Angi sono "Quante volte ad aspettarti" e l'inedito "La solita stronza" (poi ribattezzato "Chiedo di non chiedere"), rispettivamente dedicati al padre e all'ex fidanzata. Durante la partecipazione al programma, Giordana stupisce la giuria e il pubblico non solo per via della sua anima ribelle e punk, ma anche per l'interpretazione del brano "Formidable" (del francese Stromae).

Giordana Angi: la vita sentimentale

Giordana, proprio durante la partecipazione al talent condotto da Maria De Filippi, fa coming out e spiega di aver scritto uno dei suoi brani più sentiti per la sua ex ragazza. Dichiara, inoltre, di aver avuto diverse esperienze omosessuali e di essere rimasta single per scelta.

Giodana Angi: le curiosità

Giordana dichiara di aver sentito la sua passione musicale grazie ad un sogno nel quale era presente Britney Spears.

La cantante ama ascoltare Bob Dylan, i brani dei Beatles e quelli della band rock AC/DC.

Grazie alla partecipazione al talent di "Amici" edizione 2018, è arrivata alla semifinale, riuscendo a vincere 150 mila euro: con tale premio ha aiutato la famiglia e regalato un'autovettura ad un collega del programma di nome Rafael.

Giordana Angi ha molti tatuaggi sparsi sul corpo e tanti simboli sulle mani. Oltre al simbolo della pace, spicca anche una mongolfiera accompagnata dalla scritta "Loved". E' alta 162 cm ed è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, il mezzo che le permette di condividere foto e informazioni con fan e colleghi.

Di nuovo a Sanremo

Il 2019 è per lei un anno ricco di concerti e attività: tutte conseguenti alla pubblicazione di due dischi l'EP "Casa" e l'album "Voglio essere tua". Alla fine dell'anno viene resa nota la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, condotto da Amadeus. La canzone che Giordana Angi porta in gara, questa volta tra i big, si intitola "Come mia madre".