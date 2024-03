Biografia • The Body

Elle Macpherson è quella modella dal corpo così perfetto e statuario da essere diventata famosa come "The body", un po' come Frank Sinatra è, nel suo campo, "The voice". Un soprannome che, fra l'altro, non le è stato attribuito dai fan o dalla stampa più o meno pettegola, ma proprio dagli addetti ai lavori, abituati a fisici ben poco "normali". La modella australiana incarna dunque l'astratto modello del corpo per antonomasia, è il concentrato di forme che ogni stilista vorrebbe idealmente trovarsi di fronte.

Nata il 29 marzo 1964 a Sidney, in verità inizialmente la bella Elle aveva in mente tutt'altro che diventare modella. Iscritta a legge all'Università di Sidney, il suo desiderio era quello di diventare avvocato, senonché sulla sua strada si para, alla già "avanzata" età di diciotto anni, il classico operatore del settore che, con occhi di lince (ma neanche tanto, di fronte a cotanta evidente bellezza), la scopre ad Aspen, in Colorado, e la porta con sè in giro per il mondo, iscrivendola seduta stante nella propria agenzia di modelle.

Elle Macpherson, in breve tempo, come segnata dal destino, diventa una colonna portante per la rivista che porta il suo stesso nome, "Elle", che la vuole sulle proprie pagine per ben sei anni. Mentre il suo talento come modella è innegabile fin da subito, il suo matrimonio con il direttore creativo della rivista, Gilles Bensimon (la relazione è durata dal 1986 al 1989), le ha assicurato un solido legame con la testata. Poi si è avventurata nel mondo dei video-fitness, spiegando alle persone comuni come stare bene con se stessi e migliorarsi per ottenere un corpo come il suo.

Tuttavia, l'universo Moda è notoriamente poco stabile e capriccioso, non solo per ciò che riguarda tendenze e costumi, ma anche per ciò che definisce ciò che piace o non piace in una donna. Se per qualche tempo impera la modella eterea, in un batter d'occhio, senza che nessuno se ne accorga, può tranquillamente affermarsi il tipo di donna giunonica. Un tumultuoso susseguirsi di gusti che spesso incide anche sulle carriere più affermate. Senza contare che il fattore età, sulle passerelle, è determinante.

Inevitabile che Elle, donna fra l'altro molto intelligente, abbai pensato a diversificare le sue attività professionale, anche sull'onda di quel fattore che ha ormai reso celebri le modelle come le più acclamate star del cinema. Elle Macpherson riesce dunque, in nome di questi ruoli facilmente interscambiabili, ad ottenere dei ruoli in qualche film.

Gli anni '90

Nel 1990, ad esempio, partecipa ad "Alice" di Woody Allen, anche se in una parte secondaria, ma nel 1994 ottiene un ruolo nel film "Sirens", con Hugh Grant, e nel 1996 recita in "Jane Eyre", al fianco di Ben Stiller. Quell'anno appare anche nel film di Barbra Streisand, con Jeff Bridges, "L'amore ha due facce".

Inoltre ha usato il suo nome per firmare una linea di lingerie, dall'evocativo nome di "Elle Macpherson Intimates". E forse è questo il campo in cui il suo nome è riuscito a fare la maggior presa presso il pubblico: lanciata in Australia, la linea ha preso piede in tutto il mondo e si è trasformata in una gallina dalle uova d'oro poi associata a "Montgomery Ward", una linea di abiti che vanno dallo sportivo fino all'intimo.

Infine, Elle, insieme ad altre icone conclamate del sistema moda, Naomi Campbell e Claudia Schiffer, ha pensato bene di sfruttare il suo nome per aprire i poi celebri "Fashion Cafè", una catena di locali che hanno attecchito un po' in tutto il mondo. Sempre attenta al cinema, la modella non ha comunque mai davvero abbandonato il set.

Elle Macpherson al cinema

Nel 1997, sotto contratto con la Miramax, ha recitato come moglie di Arnold Schwarzenegger in "Batman e Robin", per poi apparire anche nel film "The Edge" al fianco di Anthony Hopkins.

I matrimoni

Divorziata da Gilles Bensimon nel 2005, ha avuto diversi flirt, (tra cui uno con Sean Penn) e una relazione con Arpade Busson, imprenditore svizzero, padre dei suoi due figli.

Elle Macpherson si è poi fidanzata con l'imprenditore edile Jeffrey Soffer. Ha avuto una relazione con lui dal 2009 al 2012, poi la rottura. Dopo un incidente in elicottero per lui, si sono riavvicinati nel 2013 e si sono sposati pochi mesi dopo, nel mese di agosto, alle isole Fiji. Il divorzio però è arrivato nel giugno del 2017.