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Paola Perego

Paola Perego

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Biografia

Bella, decisa e irruenta Paola Perego nasce come indossatrice per poi affermarsi come valida conduttrice, diventata famosa soprattutto grazie alla trasmissione quotidiana "Forum", un format originale che si propone di risolvere piccole beghe giuridiche in diretta tv. La Perego, fra l'altro, è subentrata in trasmissione dopo la lunga stagione dominata da Rita dalla Chiesa, un personaggio decisamente molto amato dal suo pubblico, con il quale aveva instaurato un invidiabile rapporto di simpatia e di fedeltà.

Da tutto ciò, è facile capire come il compito di Paola non sia stato per nulla facile, essendosi dovuta conquistare il pubblico giorno per giorno (quel pubblico così intristito per la "perdita" dell'amata Dalla Chiesa).

Paola Perego

Paola Perego

Nata a Monza il 17 aprile 1966, la bella Paola Perego, come detto, ha cominciato molto presto la sua carriera, anche se inizialmente essa è lontana dai riflettori televisivi. Esordisce infatti a sedici anni come modella e indossatrice, anche se le sue ambizioni, già allora, erano ben altre. Fa in fretta infatti a capire che il mondo delle passerelle non la interessa più di tanto e quindi eccola a soli diciassette anni sottoporsi ad una serie di provini per la tv.

Il risultato è che la prendono seduta stante per fare la valletta ad Antenna 3 Lombardia, dove lavora in programmi comici di non facile gestione come "Ric e Gian graffiti" (con i mitici Ric e Gian) e "Il guazzabuglio", con l'allora poco conosciuto Teo Teocoli. Sono trasmissioni in cui i funambolici protagonisti sono tutti istrioni nati, personaggi che magari si lasciano anche andare all'improvvisazione e all'estroversione del momento: chi si trova al loro fianco rischia seriamente di vedersi sminuito, messo in un angolo o male che vada ridicolizzato. Invece Paola, grazie al suo carattere forte e determinato, regge benissimo il ruolo.

Paola Perego negli anni '80

Notata insomma come una delle bellezze più in gamba del momento, nel 1984 fa il grande salto e passa alla Fininvest, l'azienda che le offre le opportunità più succose. Già a partire dal primo anno prende parte oppure addirittura conduce numerose trasmissioni della neonata Italia 1, la rete più giovane e "sperimentale" del pacchetto Finivest. Ottimo pane per la Perego, si direbbe, una donna che non si è mai spaventata di fronte alle sfide. Eccola allora comparire in "Autostop", con Marco Columbro o nelle trasmissioni sportive del sabato come "Record" e "Superecord", "American Ball", "Cadillac" e "Grand Prix". È proprio in una di queste che nasce la sua chiaccherata storia d'amore con il calciatore Andrea Carnevale, poi marito e padre dei suoi due figli.

Nel 1986 prende parte ad "Azzurro" ed alla prima edizione di "Premiatissima", mentre nel 1989/90 conduce con Maurizio Mosca e Cesare Cadeo la prima edizione di "Calciomania" con cui vince un Telegatto.

Gli anni '90

Nel 1991 passa a Telemontecarlo dove conduce "Settimo squillo" con Remo Girone e nel 1991/92 "Quando c'è la salute", programma di medicina in onda in prima serata. La prima edizione la conduce da sola, la seconda con Tiberio Timperi.

Nel 1992 passa a RAI 2 dove insieme ad Alessandro Cecchi Paone prima e a Massimo Giletti poi conduce una bella serie di trasmissioni che vanno da "Mattina due" a "In famiglia", da "Pomeriggio in famiglia" a "Mattina in famiglia". Nel 1997 torna sulle reti Mediaset dove conduce "Aspettando Beautiful" su Canale 5 e in seguito appunto la fortunata serie di Forum su Rete 4.

Gli anni 2000

Nel febbraio 2004 il suo passaggio alla conduzione del reality show "La talpa" su Rai Due ha suscitato diverse polemiche dovute alla sostituzione di Amanda Lear esclusa dopo i bassi ascolti della prima puntata.

Poi nel 2005 l'avventura de "La talpa" trasloca su Italia 1, dove Paola Perego conduce il programma con l'ausilio dell'ex calciatore (ed ex marito di Simona Ventura) Stefano Bettarini.

L'autunno del 2006 inizia con la "promozione" su Canale 5, come regina della domenica pomeriggio; è lei infatti a raccogliere il testimone di Maurizio Costanzo come principale conduttrice di "Buona Domenica".

Nel 2010 conduce la trasmissione "Guinness World of Records", prendendo il testimone di Barbara D'Urso.

Gli anni 2010 e 2020

Il 25 settembre 2011 si risposa unendosi in matrimonio con il compagno (da dieci anni) e agente Lucio Presta. Torna poi in tv su Rete nel 2012 per condurre due programmi "Top secret" e "Il bivio - Cosa sarebbe successo se...".

Sempre nello stesso anno è protagonista su Canale 5 del film per la tv "L'una e l'altra", con Barbara De Rossi e Christopher Lambert (girato nell'estate 2011, il film va in onda a maggio del 2012).

Nel 2020 esce il suo libro autobiografico dal titolo "Dietro le quinte delle mie paure. Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita".

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Mercoledì 25 novembre 2020 20:21:44

Ciao Paola
ma come hai fatto a ricordarti di Soccavo dopo tanti anni?
Grande DIEGO
Sergio

Da: Sergio
Giovedì 13 marzo 2014 17:44:09

Carabinieri al posto del 118. Bambino che non respira soccorso e salvato
Spesso, ingiustamente, si accusano i carabinieri di non essere presenti in caso di necessità. In realtà la storia che raccontiamo, dimostra il contrario. L'altro giorno, in via Carmagnola a Pinerolo, la pattuglia dei carabinieri di Pinerolo sono fermi al distributore di benzina per il rifornimento di carburante al mezzo di servizio. All'improvviso, dal portoncino del condominio di fronte, esce un uomo M. V. con un bambino di due anni in braccio che urla. "Aiuto mio figlio non respira più." Dietro all'uomo la moglie, tutti e due sconvolti. "La testa del piccolino era sorretta dal braccio del papà - racconta il nostro testimone - il volto era bianco e in effetti non respirava. Ho visto i due carabinieri che gli sono subito corsi incontro e hanno portato i due genitori con il bambino dentro l’ auto di servizio e, senza pensarci due volte, hanno invertito la marcia e con i sistemi d’emergenza accesi sono andati via verso l'ospedale. In ospedale il bambino viene subito rianimato e per i genitori un grande sospiro di sollievo, e in lacrime riferiscono alla pattuglia voi siete “angeli chiamati Carabinieri” .
Dario Mongiello
[email protected]

Da: Dario Mongiello
Lunedì 28 marzo 2011 15:35:58

Da tempo seguo le varie trasmissioni delle Signora Perego e noto con grande soddisfazione in questo ultimo programma una semplicità accompagnata da tanta professionalità.I miei complimenti più vivi.Non ultimi le interviste sull'alimentazione: sono medico,omeopata iridologo nutrizionista,di Lecce,nel Salento che si interessa da trent'anni di alimentazione naturale o meglio di nutrigenomica e che in giro per l'Europa sto presentando i miei lavori su questo argomento attuale e molto difficile.E' in uscita il mio primo libro edito da Mondadori con il titolo Le ricette per il tuo DNA,ovviamente senza sponsorizzazioni,perchè lontano dal mondo delle TV.Visto l'interessamento della Signora Perego su questo argomento,se potessi essere utile... grazie Alfredo Pagliaro 335xyz Lecce .

Da: Alfredo   www.alfredopagliaro.it

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