Biografia • Svolte radicali

Ora la diva Demi Moore appare come una donna forte, forse anche troppo forte ma a ben guardare ha avuto un'infanzia tutt'altro che facile. E forse sono proprio quelle difficoltà ad averla temprata, ad averne forgiato quel carattere ferreo che le ha permesso di diventare prima un nome fra i più richiesti del panorama cinematografico e poi, quando il suo declino fisico sembrava incombente, di reinventarsi un corpo da "marine" (frutto di durissimo sacrifici).

Demetria Gene Guynes, questo il suo vero nome, è nata il giorno 11 novembre 1962 a Roswell, la cittadina del New Mexico divenuta celebre per le sue leggendarie storie legate all'Ufologia (i patiti giurano che il governo degli Stati Uniti sia in possesso di un'astronave schiantatasi da quelle parti), fin da bambina coltivava il sogno di diventare attrice.

Il padre abbandona la famiglia prima della sua nascita e la madre si risposa con Danny Guynes, un venditore di spazi pubblicitari per giornali, che Demi credeva essere il suo padre biologico. La piccola Demi Moore, a causa del lavoro del padre, gira decine di città americane in soli tredici anni fino a quando, dopo la rottura definitiva della madre con Guynes, a causa dei suoi mai risolti problemi con l'alcool (senza contare le fortune spese con il gioco d'azzardo), si trasferisce per la seconda e ultima volta proprio a west Hollywood.

Due anni dopo, non riuscendo più a reggere lo stress causato dalla sua mente inquieta, Guynes si suiciderà.

Demi finisce con il fratello da una nonna ma a quindici anni abbandona la scuola e, grazie ad una vicina di casa, una ragazza tedesca approdata negli Stati Uniti alla ricerca del successo come attrice (una ragazza che poi sarebbe diventata Nastassja Kinski), decide di sfruttare la sua straordinaria bellezza almeno nel campo della moda.

Viene presto notata e, come primo segno del successo che andava accumulando, finisce sulla copertina del settimanale "Oui" con un nudo integrale.

A diciannove anni si sposa con il musicista rock Freddy Moore, dal quale però si separa nel 1985, legandosi sentimentalmente all'attore Emilio Estevez con cui convivrà per tre anni.

Il 21 novembre 1987 si sposa per la seconda volta: il marito è il celebre attore Bruce Willis; la cerimonia, celebrata a Las Vegas in Nevada, suscita enorme scalpore per via della fama di entrambi i personaggi.

Dal matrimonio con Bruce Willis sono nate tre figlie: Rumer Glen nel 1988, Scout Larue nel 1991 e Tullulah Bell nel 1994.

Nell'agosto del 1991, sulla copertina di "Vanity fair", Demi Moore appare completamente nuda, incinta di 8 mesi, mentre pochi mesi dopo aver partorito, sulla copertina di "Esquire", appare nuda fra le rose.

Nel 1995 fonda una società di produzione, la "Moving Pictures" che produce i due film di successo dell'agente Austin Powers (che vede nel cast Heather Graham e Elizabeth Hurley).

I film a cui ha partecipato Demi Moore sono innumerevoli - per citarne solo alcuni: "Non siamo angeli" (1999), con Robert De Niro, "Proposta indecente" (1993), con Robert Redford - molti baciati da grande successo, ma anche qualche inevitabile flop.

Il suo percorso è segnato da una curiosa svolta sul piano dell'immagine. L'attrice infatti è passata da un aspetto di donna dolce e indifesa come nello stravisto "Ghost" a quello inquietante e tutto muscoli di "Codice d'onore" (con Tom Cruise e Jack Nicholson) o di "Soldato Jane", pellicola in cui arrivò a tagliarsi a zero la capigliatura, lanciando una seguitissima moda.

È tornata sugli schermi con l'attesissimo film "Charlie's Angels - Più che mai" al fianco delle tre eroine Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

Nel 2005 sposa Ashton Kutcher, di ben sedici anni più giovane; la relazione dura fino al 2011 quando la coppia decide di separarsi.

Nel maggio del 2020 scrive e pubblica un libro autobiografico in cui racconta le tappe tragiche della sua vita e come ne è uscita: dal tentato suicidio della madre, ai propri problemi con l’alcol; il titolo del libro è "Inside out - La mia storia". In esso Demi Moore svela i suoi segreti raccontando della sua autodistruzione ma soprattutto della sua rinascita.