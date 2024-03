Biografia • Emozioni neoclassiche

Il chitarrista americano Vinnie Moore nasce a New Castle (Delaware) il 14 aprile 1964. Imbraccia la sua prima chitarra alla tenera età di dodici anni; al tempo le sue preferenze musicali sono orientate verso Jeff Beck, Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple e Queen. Prende lezioni da un insegnante e a quattordici anni mette in piedi la sua prima band.

Inizia la carriera professionale alla tenera età di dodici anni: suona in vari club e bar fin quando il talent scout Mike Varney della casa di produzione Shrapnel scopre il giovane Vinnie grazie anche ad un articolo apparso su una rivista.

Varney gli da l'opportunità di prendere parte ad uno spot della Pepsi Cola che risale al 1985, dove Vinnie schitarrando raffiche di note con la sua sei corde, fa esplodere i tappi di alcune bottigliete. Va detto che di Vinnie nelle immagini dello spot vi sono solo le inquadrature delle mani che volano sul manico: l'audio della chitarra è suo, ma l'attore presente che finge di suonare è un altro.

Registra il suo primo album come solista: si intitola "Mind's Eye" (per l'etichetta Shrapnel Records). In questo lavoro si avvale della collaborazione di un altro chitarrista, Tony MacAlpine (anche ottimo violinista, accompegnerà a lungo Steve Vai nei suoi tour), che nel disco suona le tastiere. Il disco vende oltre 100 mila copie e riceve numerosi premi da parte delle riviste del settore.

Grazie al talento espresso con "Mind's Eye" Vinnie Moore viene da alcuni incasellato come esempio o paradigma della tecnica cosiddetta "shredder" (raffiche di note in stile Yngwie Malmsteen). In realtà l'artista nella sua carriera percorrerà diverse strade, che lo avvicineranno al genere fusion. La tecnica sopraffina che ha come iniziale talento viene ulteriormente sviluppata negli anni. Vinnie Moore compone brani esclusivamente strumentali, in cui l'unica protagonista è la sua chitarra.

Si unisce ai Vicious Rumors nel 1985, band di genere heavy metal e lavora alla registrazione dell'album di debutto "Soldiers of the Night". Poi lascia e si unisce alla band che accompagna "Alice Cooper" in tour.

Risale al 1987 un suo video "Advanced Lead Guitar Techniques" per la didattica della chitarra, a cui seguirà nel 1989 "Speed, Accuracy and Articulation".

Nel 2003 entra a far parte del gruppo hard rock "UFO" senza però smettere di pensare ai suoi progetti solisti.

Album di Vinnie Moore come solista:

- Mind's Eye (1986)

- Time Odyssey (1988)

- Meltdown (1991)

- Out Of Nowhere (1996)

- The Maze (1999)

- Defying Gravity (2001)

- Vinnie Moore Collection: The Shrapnel Years (2006)