Jennifer Garner nasce il 17 aprile del 1972 a Houston, figlia dell'insegnante di inglese Patricia Ann e dell'ingegnere chimico William John Garner, entrambi metodisti. A soli tre anni, Jennifer inizia a prendere lezioni di danza, mentre poco dopo il lavoro di sua padre impone all'intera famiglia di trasferirsi in West Virginia, a Princeton prima e a Charleston poi: qui la Garner rimarrà fino all'università. Dopo essersi diplomata alla George Washington High School della città, la ragazza si iscrive alla facoltà di chimica della Denison University, ma ben presto concentra le proprie attenzioni in direzione del palcoscenico.

Riuscita a laurearsi, in ogni caso, nel 1994, frequenta i corsi del National Theater Institute in Connecticut, prima di spostarsi a New York. Nella Grande Mela, lavora come apprendista presso la Compagnia del Roundabout Theatre nella commedia intitolata "A month in the country". Poco dopo arriva il primo ruolo televisivo in "Zoya", mentre nel 1996 è la volta di un'apparizione in "Spin City". Sul piccolo schermo, poi, la Garner compare in "Significant others" e "Cenerentola a New York", ma soprattutto nella serie "Felicity": sul set, tra l'altro, conosce Scott Foley, che sposerà nel 2000 (il matrimonio, però, durerà solo tre anni: la separazione arriverà nel 2003, e il divorzio nel 2004).

Dopo aver recitato al cinema al fianco di Ashton Kutcher in "Fatti, strafatti e strafighe", fa parte del cast di "Pearl Harbor", dove ha modo di conoscere, tra l'altro, il futuro marito Ben Affleck: i due si sposeranno nel 2005, e daranno alla luce tre bambini (Violet Anne, Seraphina Rose Elisabeth e Samuel).

Nel 2001, la Garner ottiene il ruolo che la porterà al successo mondiale, venendo ingaggiata per interpretare Sydney Bristow nel drama "Alias", prodotto dalla Abc. Il telefilm le vale il riconoscimento di miglior attrice in una serie drammatica nel 2002 ai Golden Globe. Nel corso degli anni, lo show (che terminerà nel mese di maggio 2006, causa concomitante gravidanza della protagonista) ottiene un successo sempre maggiore, come dimostra la crescita del compenso per Jennifer, che all'inizio guadagna 45mila dollari a episodio, mentre nell'ultima stagione ne guadagna più del triplo. Grazie ad "Alias", l'attrice ottiene ben quattro candidature di seguito ai Golden Globe e quattro candidature agli Emmy, sempre come miglior attrice protagonista di una serie drammatica. La stagione conclusiva, inoltre, la vede anche produttrice esecutiva.

In parallelo, la Garner si dedica anche al cinema. Dopo un piccolo ruolo in "Prova a prendermi", di Steven Spielberg, torna al fianco di Ben Affleck in "Daredevil", trasposizione del famoso fumetto; in "30 anni in un secondo", invece, la Garner si dimostra anche attrice comica. Dopo "Elektra", spin-off di "Daredevil", è la volta di un'altra commedia romantica, "Tutte le cose che non sai di lui". È il 2007: nello stesso anno l'attrice dà vita alla casa di produzione Vandalia Films e interpreta a teatro "Cyrano de Bergerac", in scena al Richard Rodgers Theatre di Broadway, nel ruolo di Roxanne, insieme con Kevin Kline. Protagonista, insieme con Jason Bateman e Jamie Foxx, di "The Kingdom", appare anche in "Juno", il comedy/drama diretto da Jason Reitman: la performance di Jennifer viene particolarmente apprezzata dalla critica.

Nel frattempo l'attrice deve fare i conti con lo stalker Steven Burky, un individuo ossessionato da lei che la segue ovunque si sposti negli Stati Uniti. Il tribunale di Los Angeles, nel novembre del 2008, sancisce un ordine restrittivo nei confronti dell'uomo, il quale l'anno successivo, colpevole di aver violato l'ordine, finirà in carcere per tre anni.

Dopo le partecipazioni alle commedie "La rivolta delle ex" (insieme con Matthew McConaughey) e "Il primo dei bugiardi" (al fianco di Ricky Gervais), si dedica ad "Appuntamento con l'amore", il film di Garry Marshall che annovera nel cast attori come Eric Dane, Jessica Biel, Patrick Dempsey, Anne Hathaway, Shirley MacLaine, Julia Roberts, Jessica Alba e soprattutto Bradley Cooper, già al suo fianco nelle prime due stagioni di "Alias". Seguono, al cinema, "Arturo" (diretto da Jason Winer) e "Butter" (diretto da Jim Field Smith).

Jennifer Garner attualmente è una delle star più richieste e pagate di Hollywood. Per la sua partecipazione in "Juno", per esempio, ha guadagnato otto milioni e mezzo di dollari: tre, invece, per "30 anni in un secondo", e cinque per "Elektra".

In Italia, Jennifer Garner è doppiata, tra le altre, da Laura Lenghi (che le presta la voce in "Appuntamento con l'amore", "La rivolta delle ex" e "Alias"), Myriam Catania ("30 anni in un secondo"), Giuppy Izzo ("Prova a prendermi"), Tiziana Avarista ("Pearl Harbor"), Barbara De Bortoli ("Felicity"), Paola Valentini ("Fatti, strafatti e strafighe"), Franca D'Amato ("Juno"), e Stella Musy ("The Kingdom"). Infine, una curiosità: l'attrice americana ha preso parte, tra l'altro, a un episodio di "Fantasilandia", nel 1998, e a una puntata della terza stagione di "Jarod il camaleonte".

Nel 2016 recita nel commovente film "Miracoli dal cielo", tratto da una storia vera.