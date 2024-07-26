1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografia

Nunzia De Girolamo nasce il 10 ottobre 1975 a Benevento. Diplomatasi nella sua città al liceo classico "Pietro Giannone", si trasferisce a Roma per frequentare l'università: dopo essersi laureata alla Sapienza in Giurisprudenza, consegue un dottorato all'Università di Campobasso e intraprende la carriera forense dedicandosi al diritto commerciale, al diritto del lavoro, al diritto bancario e al diritto civile, avviando nel frattempo collaborazioni con l'Università del Molise e l'Università degli Studi del Sannio.

L'esordio in politica

Entrata in politica, nell'ottobre del 2007 diventa coordinatrice di Forza Italia per la città di Benevento, mentre l'anno successivo viene eletta deputata nelle liste del Popolo della Libertà.

Durante il governo Berlusconi è membro del Consiglio Direttivo del Pdl alla Camera, membro della Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni e membro della Commissione Affari Esteri e Comunitari.

Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo

Durante una delle prime sedute parlamentari della legislatura, sale agli onori delle cronache per essere stata protagonista, insieme con Gabriella Giammanco, di uno scambio di messaggi galanti tramite bigliettini con Silvio Berlusconi, con il premier che scrive loro:

"Gabri, Nunzia, state molto bene insieme! Grazie per restare qui, ma non è necessario. Se avete qualche invito galante per colazione, Vi autorizzo (sottolineato) ad andarvene! Molti baci a tutte e due!!! Il "Vostro" presidente".

Entra a far parte della Commissione Agricoltura nel 2009, al posto di Michela Brambilla.

Il matrimonio e la famiglia

Nunzia De Girolamo si sposa il 23 dicembre del 2011 con Francesco Boccia, parlamentare del Partito Democratico; il 9 giugno del 2012 dà alla luce Gea, la sua prima figlia.

Gli anni 2010

Il 27 aprile del 2013 Nunzia De Girolamo viene nominata Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del nuovo governo di Enrico Letta.

Si dimette alla fine del mese di gennaio 2014 dopo le polemiche per l'inchiesta sulla Asl di Benevento.

In contrasto con il leader Angelino Alfano per il fatto di voler uscire dal governo, l'8 aprile 2015 viene sostituita, dopo aver rifiutato di dimettersi, da Maurizio Lupi come capogruppo alla Camera di Area Popolare, decidendo però di rimanere come minoranza nel partito, pur non condividendone da tempo la linea.

Il 2 giugno al Teatro Nuovo di Milano insieme a Marco Reguzzoni della Lega lancia I Repubblicani, nuovo movimento nato con l’intento, non riuscito, di raggruppare le varie anime del centrodestra dopo l’introduzione della nuova legge elettorale e quindi l’idea di una federazione tra Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e il partito di Alfano. Il 22 settembre dello stesso anno, in polemica col suo partito per quello che lei interpreta come un appiattimento sulle posizioni del Partito Democratico, annuncia la sua fuoriuscita dal Nuovo Centrodestra per approdare in Forza Italia.

Viene seguita da 120 amministratori campani; De Girolamo diviene poi commissario del partito in Molise fino all'agosto 2017.

L'anno seguente si ricandida alla Camera come capolista per il proporzionale nel collegio Bologna-Imola, poiché nel suo collegio Avellino-Benevento a sorpresa sarebbe seconda dietro a Cosimo Sibilia (e per questo accusa il coordinatore regionale Domenico De Siano). Tuttavia non viene eletta.

Una nuova carriera

Da luglio 2018 ha una rubrica sul quotidiano Il Tempo dal titolo Nunzia Vobis, e una rubrica settimanale sul quotidiano Libero dal titolo Piazza del Popolo. Dal 2020 è giornalista pubblicista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Dal settembre dello stesso anno e fino al 2021 collabora come opinionista e inviata a Non è l'Arena, programma di LA7 condotto da Massimo Giletti.

Nel 2019 partecipa come concorrente alla 14ª edizione del talent show Ballando con le stelle, gareggiando in coppia con il ballerino professionista Raimondo Todaro. Nunzia De Girolamo in questo ambito è protagonista di accesi scontri con la giurata Selvaggia Lucarelli. Si classifica quinta, con ampio consenso del televoto social e del voto telefonico.

Nello stesso anno prende parte a Stasera tutto è possibile su Rai 2.

Oltre a La vita in diretta, tra il 2021 e il 2023 è opinionista in vari talk show come Stasera Italia, Controcorrente e Piazzapulita.

Il 13 febbraio 2021 debutta come conduttrice su Rai 1 con il programma di attualità Ciao Maschio. Il programma prosegue anche negli anni seguenti.

Nell’estate del 2023 insieme a Gianluca Semprini conduce su Rai 1 Estate in diretta, versione estiva de La vita in diretta.

Il 10 ottobre prende il via in prima serata su Rai 3 il suo nuovo talk Avanti popolo.

Venerdì 26 luglio 2024 19:11:15

Cara Nunzia, devo ringraziarti perché insieme al tuo collega ci tenete compagnia quando tutti se ne vanno in ferie, però devo farVi un appunto, lasciate che gli ospiti parlino tutti insieme e alla fine create un gran mercato e sono costretta a cambiare canale perché con tutta la buona volontà non si capisce una parola di quello che dite, la trasmissione sembra fatta solo per Voi. Per favore cercate di zittirli e fateli parlare uno alla volta. Grazie e complimenti Maria

Da: Maria
Giovedì 10 febbraio 2022 15:15:20

Cara Nunzia
Oltre la stima e la simpatia nei tuoi confronti, ho bisogno di parlare con te. Come posso fare?.

Da: Catia Comiti
Domenica 11 aprile 2021 21:55:04

Molto preparata


Donna intelligente, preparata, bella

Da: Giuseppe
Sabato 13 febbraio 2021 14:47:45

Onorevole De Girolamo le. scrivo perché dopo averla seguita nella trasmissione di Giletti ho scoperto in lei aspetti molto simili al mio carattere e a quello di mia sorella della quale vorrei parlarle. mia sorella (gemella) da ben 14 anni si difende da vessazioni e persecuzioni da parte di responsabili gerarchici e colleghi all'interno del suo lavoro. Abbiamo avviato una battaglia legale 7 anni fa e nel settembre del 2020 la sentenza sconcertante del non riconoscimento delle lesioni e oltre al danno anche la beffa e cioè l'addebito delle spese processuali del carnefice (FCa/Ceva). Lei sicuramente mi dirà cosa può fare... mi piacerebbe che lei potesse ascoltare e leggere le. mitivazioni di una sentenza che sembra dipingere mia sorella come una visionaria, disturbata psicologicamente e incapace di essere compresa all'intelletto umano. Ho ascoltato della sua persecuzione giudiziaria e tutto quello che lei ha dovuto subire psicologicamente e sembrava che parlasse mia sorella. Lei è stata ed è una donna coraggiosa, determinata e con grandi valori e sensibile verso le tematiche contro le donne forse potrebbe confortare e incoraggiare mia sorella che ha deciso pur non avendo risorse economiche di fare Appello consapevole del fatto che non si avrà mai il riconoscimento di quella giustizia che merita. Sul piatto abbiamo messo un grande rischio economico ma l'inferno che continua a vivere mia sorella sul suo lavoro ci ha indotto a continuare nella speranza che a Roma ci siano giudici meno sessisti, superficiali e prevenuti nei confronti delle donne. Mi perdoni per essere stata troppo lunga forse più che un messaggio è stato uno sfogo... le auguro il meglio e spero che ritorni a fare politica perché l'Italia ha bisogno di donne come lei!

Da: Roberta Capraro
Venerdì 3 aprile 2020 09:29:40

Gent. ma dottoresa gia on. le non le sembra che la rai non metta in onda come si e organizzata per il coronavirus il presidente della regione e difficile patlare??? grazie cordialita' mario maffei

Da: Mario Maffei
Martedì 17 settembre 2019 13:12:16

Sei bellissima. Ti vorrei in politica. Abbiamo bisogno di persone come te, schiette, sincere e coerenti.

Da: Roberto Caggianese
Venerdì 22 marzo 2019 14:21:14

Lecco, 22. 3. 2019
Cara Nunzia,
sono un attivista politico volontario ed indipendente, sicuramente TRASVERSALE. Autore del saggio LA POLITICA AI TEMPI DELL'ASTENSIONISMO MOTIVATO (ovvero TRA MOBBING ostativo e CONGIURA DEL SILENZIO), IBS Print, Arcore, gennaio 2017,
sono altresì il promotore del nuovo soggetto politico GENTE NUOVA - Moderati T. E. A. M., che potrebbe, con il suo "rivoluzionario" programma, riportare al voto milioni di delusi di ogni ideologia... Vorrei approfondire con Te il mio progetto socio-politico globale. UNA VERA SORPRESA ELETTORALE PROSSIMA VENTURA. Ti sarei grato di farmi sapere qualcosa, Un caro saluto. Con stima e viva simpatia. Sergio.

Da: Sergio Pontiggia   www.associazioneseniorclub.it
Martedì 22 gennaio 2019 12:36:35

Ti apprezzo che sei perspicace non mi interessa anche se fa il dottorato - politicamente ed economicamente l'Italia non va bene se non stringiamo le cinghie alle spese corrente dello Stato fino ai comuni e ai para-stati a tutti i livelli- inoltre la fornero e gli economisti e quant 'altro dei dottorati non hanno capito che la pensione è un fattore sociale a carico dello Stato e le male leggi si cassano con le buone leggi e vera storia politica libera dalle cappe auguri

Da: Francesca Pace 1931
Lunedì 2 aprile 2018 18:32:47

Buona sera onorevole De Girolamo mi chiamo Sergio Concetti di Noventa di Piave avrei bisogno di poterle parlare.Io sono come Il Cavaliere no perseguitato ma derubato da una giustizia da terzo mondo.Per cortesia se posso disturbarla telefonicamente le sarei grato.Io ho sempre votato per Silvio Berlusconi ed in pubblico l'ho sempre difeso da gente invidiosa comunista ed ignorante ma dopo aver scritto due lettere e senza risposta ho stracciato la scheda elettorale.Questa volta dopo 2 elezioni l'ho rivotato. Il mio cell 366------- .Ho delle cose da raccontarle che rimarrà di stucco visto che anche lei è un avvocato Mi scusi per il disturbo e rimango in attesa di una sua risposta o meglio telefonata. Grazie e cordiali saluti

Da: Sergio Concetti

Commenti Facebook

