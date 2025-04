Biografia

Riccardo Tognazzi, detto Ricky, nasce il 1° maggio del 1955 a Milano, figlio dell'attore Ugo Tognazzi, stella del cinema italiano, e dell'attrice irlandese Pat O' Hara. Fin da piccolo ha la possibilità di frequentare diversi set cinematografici, recitando già da bambino tra l'altro in "Ro. Go. Pa. G." (nell'episodio "Il pollo ruspante") e nell'episodio "L'educazione sentimentale" de "I mostri", sempre accanto al padre. Dopo aver studiato in Inghilterra e a Bologna al Dams, fa parte del cast di "Cattivi pensieri", del film collettivo "Dove vai in vacanza?" e di "I viaggiatori della sera" (di cui papà Ugo è il regista e protagonista).

Mentre lavora come aiuto regista per Pupi Avati, Luigi Comencini e Maurizio Ponzi, recita in "La tragedia di un uomo ridicolo" di Bernardo Bertolucci, e inizia a collaborare con Francesco Nuti, che trova in in "Madonna che silenzio c'è stasera", "Io, Chiara e lo Scuro" (entrambi di Maurizio Ponzi) e "Caruso Pascoski di padre polacco" (diretto dallo stesso Nuti). Recita al fianco del padre ne "Il petomane", mentre ne "I pompieri", del 1985, è accanto a mostri della commedia come Paolo Villaggio e Lino Banfi. Il suo esordio come regista risale al 1987, quando dirige "Fernanda", episodio di "Piazza Navona", film tv ideato da Ettore Scola. Da quel momento, inizia un'attività piuttosto prolifica come regista, passando con disinvoltura dietro la macchina da presa e davanti.

È attore, tra l'altro, in "Arrivederci e grazie" (nel 1988, insieme con il padre e il fratello Gianmarco), "La primavera di Michelangelo" (sceneggiato in onda sulla Rai dedicato alla vita del Buonarroti), "Una storia semplice" (nel 1991, tratto dal romanzo di Sciascia) e "In camera mia" (nel 1992), mentre come regista è il padre di "Piccoli equivoci" e dei controversi "Ultrà" e "La scorta". Quest'ultima pellicola, che mette in scena le vicende di un giudice e degli uomini della sua scorta, viene presentata in concorso al 46° Festival di Cannes, e vede tra gli attori Claudio Amendola e Leo Gullotta.

Nel 1994 Ricky Tognazzi recita in "Maniaci sentimentali", di Simona Izzo, che sposerà nel 1995, anno in cui è tra i protagonisti di "Un eroe borghese", film diretto da Michele Placido che ripercorre la vita di Giorgio Ambrosoli (interpretato da Fabrizio Bentivoglio). Nel 1997 è uno degli interpreti della commedia corale "Camere da letto" (regia di Simona Izzo, nel cast - tra gli altri - anche Maria Grazia Cucinotta e Diego Abatantuono), mentre la PFM - Premiata Forneria Marconi lo sceglie come voce narrante di "Ieri", canzone contenuta nel disco "Ulisse". Dopo aver recitato nella commedia di Carlo Vanzina "Il cielo in una stanza", del 1999, al fianco di un giovane Elio Germano, si fa conoscere a livello internazionale con "Canone inverso - Making love", nel 2000, dove è attore e regista: la pellicola (tratta dal romanzo omonimo) conquista ben cinque David di Donatello e due Nastri d'Argento.

Nel 2001 è al fianco di Paolo Bonolis in "Commediasexi", di Alessandro D'Alatri, mentre l'anno successivo viene diretto da Cristina Comencini ne "Il più bel giorno della mia vita", film con Virna Lisi e Sandra Ceccarelli che vince - tra l'altro - due Nastri d'Argento e un Globo d'Oro. Al 2003 risalgono "Il Papa buono", miniserie da lui diretta ispirata alla vita di Papa Giovanni XXIII in onda su Canale 5, e "Io no" (film che vede protagonista il fratello Gianmarco), mentre nel 2004 è uno dei membri del ricco cast di "In questo mondo di ladri", di Carlo Vanzina, con Enzo Iacchetti, Carlo Buccirosso, Mariella Valentini e Valeria Marini. Dopo aver preso parte, con Barbara D'Urso, Francesco Salvi e Stefania Sandrelli, alla miniserie di Canale 5 "Ricomincio da me", diretta da Rossella Izzo (sorella di Simona), nel 2007 recita nel film "Tutte le donne della mia vita" (diretto dalla moglie), che però ottiene uno scarso riscontro al botteghino; lavora, inoltre, in ambito pubblicitario come voce fuoricampo per lo sport della Fiat 500 ed è protagonista della campagna pubblicitaria dell'aceto balsamico Ponti.

Come attore, Ricky Tognazzi è presente in "Appuntamento a ora insolita" e nella commedia "L'ultimo crodino", accanto a Iacchetti, in cui interpreta un imprenditore fallito che intende rubare la salma di Enrico Cuccia per ottenere un riscatto. Dirige e partecipa a "L'isola dei segreti - Korè", fiction salita agli onori delle cronache nazionali per la presenza, nel cast, di Antonella Troise e Simona Borioni, attrici al centro di conversazioni di Silvio Berlusconi intercettate al telefono, oggetto di presunte raccomandazioni. Nel 2010 dirige "Il padre e lo straniero", con Alessandro Gassman, e "Mia madre", miniserie che ottiene su Raiuno una media di oltre sei milioni di telespettatori.