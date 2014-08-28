1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Burt Reynolds

Burt Reynolds

Burt Reynolds

Biografia

Burton Leon Reynolds Jr. - questo il nome completo del celebre attore Burt Reynolds - nasce l'11 febbraio del 1936 negli Stati Uniti a Lansing, in Georgia, figlio di Burton Milo e di Fern. A dieci anni si trasferisce con la famiglia in Florida, a Riviera Beach, dove suo padre viene nominato capo della polizia locale.

Burt frequenta la Palm Beach High School, dove gioca a football; dopo essersi diplomato, si iscrive alla Florida State University, dove entra a far parte della confraternita Phi Delta Theta e prosegue anche la carriera sportiva. Deve dire addio ai suoi sogni di diventare un giocatore professionista, tuttavia, a causa di un incidente d'auto, che aggrava un infortunio subìto in precedenza.

Terminata la carriera sportiva, Reynolds pensa di entrare in polizia, seguendo l'esempio del padre: quest'ultimo, però, gli suggerisce di concludere gli studi.

L'approccio al mondo della recitazione e i primi film

Al Palm Beach Junior College, quindi, Burt conosce Watson B. Duncan III, che lo convince a recitare una parte in "Outward bound", una rappresentazione che sta producendo. Grazie alla sua performance, Burt Reynolds nel 1956 vince un Floria State Drama Award: a quel punto, decide di intraprendere definitivamente la carriera di attore.

Tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta inizia a diventare un volto piuttosto noto: di quel periodo si ricorda, tra l'altro, "Area B-2 Attacco!" ("Armored Command"). Nel 1963 si sposa con Judy Carne: il matrimonio, tuttavia, dura solo due anni. Nel 1966 recita per Sergio Corbucci nello spaghetti western "Navajo Joe": un film che in seguito rinnegherà, definendolo il più brutto della sua carriera, ideale per esse proiettato unicamente nelle carceri e negli aerei, cioè in posti in cui gli spettatori non avrebbero potuto fare altro che guardarlo non avendo modo di scappare.

In seguito, Burt Reynolds prende parte a "Figlio dell'Indiana" ("Quint Asper comes home"), "Quattro bastardi per un posto all'inferno" ("Caine"), "Sam Whiskey" e "Il trafficante di Manila" ("Impasse").

Burt Reynolds negli anni '70

Nel 1970 viene diretto da Gordon Douglas in "Tropis - Uomo o scimmia?" ("Skullduggery"), mentre due anni più tardi è nel cast di "... E tutto in biglietti di piccolo taglio" ("Fuzz"), per la regia di Richard A. Colla. Sempre nel 1972 arriva il grande successo di "Un tranquillo week-end di paura" ("Deliverance), di John Boorman, nel quale Burt veste i panni di un uomo che prende parte con alcuni amici a un'escursione in canoa che viene presa di mira da alcuni balordi pericolosi.

Nello stesso periodo, l'attore statunitense ha anche l'opportunità di lavorare per Woody Allen nell'ironico "Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso* (*ma non avete mai osato chiedere)". Dopo avere fatto parte del cast di "La violenza è il mio forte" ("Shamus") di Buzz Kulik e di "McKlusky, metà uomo e metà odio" ("White lightning") di Joseph Sargent, nel 1974 Burt Reynolds veste i panni di un giocatore di football in "Quella sporca ultima meta" ("The longest yard"), di Robert Aldrich.

Nella seconda metà degli anni Settanta, poi, recita tra l'altro in "L'uomo che amò Gatta Danzante" ("The man who loved Cat Dancing"), "Finalmente arrivò l'amore" ("At long last love") e, ancora per Aldrich, "Un gioco estremamente pericoloso" ("Hustle").

Dopo essere comparso in "L'ultima follia di Mel Brooks" ("Silent movie") di Mel Brooks, "Il bandito e la 'Madama'" ("Smokey and the bandit") di Hal Needham e "E ora: punto e a capo" ("Starting over") di Alan J. Pakula, nel 1981 Reynolds recita ancora per Needham in "La corsa più pazza d'America" ("The cannonball run") e si cimenta dietro la macchina da presa dirigendo in prima persona "Pelle di sbirro" ("Sharky's machine").

Gli anni '80

Attore tra i più richiesti ad Hollywood, Burt Reynolds è anche nel cast di "Amici come prima" ("Best friends") di Norman Jewison e di "Il più bel casino del Texas" ("The best little whorehouse in Texas") di Colin Higgins, prima di tornare a lavorare con Needham nel sequel di "La corsa più pazza d'America".

Nel 1988, Reynolds appare in "Cambio marito" ("Switching channels") di Ted Kotcheff, e si sposa con Loni Anderson, con la quale adotta anche un figlio, Quinton. Nello stesso periodo, è sul punto di recitare in "Trappola di cristallo", ma il ruolo viene poi assegnato a Bruce Willis.

Gli anni '90 e 2000

Negli anni Novanta, viene diretto da Robert Altman in "I protagonisti" ("The player"), da Andrew Bergman in "Striptease" e da Alexander Payne in "La storia di Ruth, donna americana". Dopo aver preso parte a "Il tempo dei cani pazzi" ("Mad dog time") di Larry Bishop, appare anche in "Mr. Bean - L'ultima catastrofe", al fianco del protagonista Rowan Atkinson. Nel 1997 è tra i protagonisti di "Boogie Nights - L'altra Hollywood" di Paul Thomas Anderson (con Mark Wahlberg, Julianne Moore, Heather Graham, Don Cheadle, Philip Seymour Hoffman).

Nel 2005 è nel cast di "L'altra sporca ultima meta" di Peter Segal. I suoi ultimi film sono "Hazzard" (di Jay Chandrasekhar, 2005), "End Game" (di Andy Cheng, 2006), "In the Name of the King", "Deal - Il re del poker" (2008), "The Last Movie Star" (di Adam Rifkin, 2017). Burt Reynolds muore all'età di 82 anni il 6 settembre 2018 nella sua residenza a Jupiter, in Florida, a causa di un arresto cardiaco.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Burt Reynolds ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Burt Reynolds

4 fotografie

Foto e immagini di Burt Reynolds

Foto di Burt Reynolds
Foto di Burt Reynolds
Foto di Burt Reynolds
Foto di Burt Reynolds

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Woody Allen Mel Brooks Trappola di Cristallo Bruce Willis Robert Altman Paul Thomas Anderson Mark Wahlberg Julianne Moore Heather Graham Philip Seymour Hoffman Cinema

Burt Reynolds nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film

Bernard le Bovier de Fontenelle

Bernard le Bovier de Fontenelle

Scrittore e aforista francese
α 11 febbraio 1657
ω 9 gennaio 1757
Christian Agricola

Christian Agricola

Principe, aristocratico italiano e Agente Diplomatico con Rango di Console
α 11 febbraio 1987
Ciro Ferrara

Ciro Ferrara

Calciatore italiano
α 11 febbraio 1967
Gianluca Ginoble

Gianluca Ginoble

Cantante italiano, Il Volo
α 11 febbraio 1995
Hans Georg Gadamer

Hans Georg Gadamer

Filosofo tedesco
α 11 febbraio 1900
ω 14 marzo 2002
Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

Attrice statunitense
α 11 febbraio 1969
Magda Gomes

Magda Gomes

Modella e showgirl brasiliana
α 11 febbraio 1978
Manuel Noriega

Manuel Noriega

Militare e politico panamense
α 11 febbraio 1934
ω 29 maggio 2017
Ottavio Missoni

Ottavio Missoni

Stilista ed atleta italiano
α 11 febbraio 1921
ω 9 maggio 2013
Sarah Palin

Sarah Palin

Politica statunitense
α 11 febbraio 1964
Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison

Industriale statunitense, inventore della lampadina
α 11 febbraio 1847
ω 18 ottobre 1931
Solimano il Magnifico

Solimano il Magnifico

Sultano turco
α 6 novembre 1494
ω 6 settembre 1566
Akira Kurosawa

Akira Kurosawa

Regista giapponese
α 23 marzo 1910
ω 6 settembre 1998
Jean Paul Belmondo

Jean Paul Belmondo

Attore francese
α 9 aprile 1933
ω 6 settembre 2021
Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti

Tenore italiano
α 12 ottobre 1935
ω 6 settembre 2007
Sully Prudhomme

Sully Prudhomme

Poeta francese, 1° Premio Nobel
α 16 marzo 1839
ω 6 settembre 1907
Mogol

Mogol

Autore italiano
α 17 agosto 1936
Aga Khan IV

Aga Khan IV

Principe arabo, autorità religiosa e imprenditore
α 13 dicembre 1936
ω 4 febbraio 2025
Papa Francesco

Papa Francesco

Pontefice della chiesa cattolica argentino
α 17 dicembre 1936
ω 21 aprile 2025
Abraham Yehoshua

Abraham Yehoshua

Scrittore e drammaturgo israeliano
α 9 dicembre 1936
ω 14 giugno 2022
Achille Occhetto

Achille Occhetto

Politico italiano
α 3 marzo 1936
Alice Kessler

Alice Kessler

Ballerina e cantante tedesca
α 20 agosto 1936
ω 17 novembre 2025
Andrei Chikatilo

Andrei Chikatilo

Serial killer russo
α 16 ottobre 1936
ω 16 febbraio 1994
Antonia S. Byatt

Antonia S. Byatt

Scrittrice inglese
α 24 agosto 1936
ω 16 novembre 2023
Carla Fracci

Carla Fracci

Ballerina italiana, danza classica
α 20 agosto 1936
ω 27 maggio 2021
Dacia Maraini

Dacia Maraini

Scrittrice italiana
α 13 novembre 1936
Dan Peterson

Dan Peterson

Allenatore di pallacanestro e telecronista sportivo statunitense
α 9 gennaio 1936
Dave Van Ronk

Dave Van Ronk

Cantautore folk statunitense
α 30 giugno 1936
ω 10 febbraio 2002
David Carradine

David Carradine

Attore statunitense
α 8 dicembre 1936
ω 3 giugno 2009
Ellen Kessler

Ellen Kessler

Ballerina e cantante tedesca
α 20 agosto 1936
ω 17 novembre 2025
Ferdinando Imposimato

Ferdinando Imposimato

Magistrato e politico italiano
α 9 aprile 1936
ω 2 gennaio 2018
Georges Perec

Georges Perec

Scrittore francese
α 7 marzo 1936
ω 3 marzo 1982
Gerhard Ertl

Gerhard Ertl

Chimico e fisico tedesco, premio Nobel
α 10 ottobre 1936
Gianfranco D'Angelo

Gianfranco D'Angelo

Attore teatrale e cinematografico
α 19 agosto 1936
ω 15 agosto 2021
Gianni Vattimo

Gianni Vattimo

Filosofo italiano
α 4 gennaio 1936
ω 19 settembre 2023
James Lee Burke

James Lee Burke

Scrittore statunitense
α 5 dicembre 1936
Jim Henson

Jim Henson

Inventore dei Muppets, produttore e regista statunitense
α 24 settembre 1936
ω 16 maggio 1990
Joaquin Navarro Valls

Joaquin Navarro Valls

Giornalista e medico spagnolo
α 16 novembre 1936
ω 5 luglio 2017
John McCain

John McCain

Politico, senatore USA
α 29 agosto 1936
ω 25 agosto 2018
Joseph Blatter

Joseph Blatter

Dirigente sportivo svizzero
α 10 marzo 1936
La Televisione

La Televisione

Elettrodomestico
α Anno 1936
Lino Banfi

Lino Banfi

Attore italiano
α 9 luglio 1936
Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa

Scrittore peruviano naturalizzato spagnolo, premio Nobel
α 28 marzo 1936
ω 13 aprile 2025
Paolo Savona

Paolo Savona

Economista e politico italiano
α 6 ottobre 1936
Pippo Baudo

Pippo Baudo

Presentatore TV italiano
α 7 giugno 1936
ω 16 agosto 2025
Richard Bach

Richard Bach

Scrittore statunitense
α 23 giugno 1936
Robert Redford

Robert Redford

Attore e regista statunitense
α 18 agosto 1936
ω 16 settembre 2025
Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi

Politico e imprenditore italiano
α 29 settembre 1936
ω 12 giugno 2023
Tony Dallara

Tony Dallara

Cantante italiano
α 30 giugno 1936
Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi

Attrice italiana
α 20 ottobre 1936
Virna Lisi

Virna Lisi

Attrice italiana
α 8 novembre 1936
ω 18 dicembre 2014
Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent

Stilista francese
α 1 agosto 1936
ω 1 giugno 2008
Zubin Mehta

Zubin Mehta

Direttore d'orchestra indiano
α 29 aprile 1936
Montserrat Caballé

Montserrat Caballé

Soprano spagnola
α 12 aprile 1933
ω 6 ottobre 2018
Jimmy il Fenomeno

Jimmy il Fenomeno

Attore italiano
α 22 aprile 1932
ω 7 agosto 2018
Aretha Franklin

Aretha Franklin

Cantante statunitense
α 25 marzo 1942
ω 16 agosto 2018
Azeglio Vicini

Azeglio Vicini

Allenatore di calcio italiano
α 20 marzo 1933
ω 30 gennaio 2018
Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci

Regista italiano
α 16 marzo 1941
ω 26 novembre 2018
Carlo Vanzina

Carlo Vanzina

Regista e sceneggiatore italiano
α 13 marzo 1951
ω 8 luglio 2018
Charles Aznavour

Charles Aznavour

Cantautore e attore francese
α 22 maggio 1924
ω 1 ottobre 2018
Dolores O'Riordan

Dolores O'Riordan

Cantautrice irlandese
α 6 settembre 1971
ω 15 gennaio 2018
Ermanno Olmi

Ermanno Olmi

Regista italiano
α 24 luglio 1931
ω 7 maggio 2018
Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi

Conduttore tv italiano
α 5 febbraio 1958
ω 26 marzo 2018
Ferdinando Imposimato

Ferdinando Imposimato

Magistrato e politico italiano
α 9 aprile 1936
ω 2 gennaio 2018
Folco Quilici

Folco Quilici

Documentarista e scrittore italiano
α 9 aprile 1930
ω 24 febbraio 2018
George H.W. Bush

George H.W. Bush

41° Presidente degli Stati Uniti d'America
α 12 giugno 1924
ω 30 novembre 2018
Gillo Dorfles

Gillo Dorfles

Critico d'arte e pittore italiano
α 12 aprile 1910
ω 2 marzo 2018
Guido Ceronetti

Guido Ceronetti

Poeta, scrittore, traduttore e drammaturgo italiano
α 24 agosto 1927
ω 13 settembre 2018
Harlan Ellison

Harlan Ellison

Scrittore statunitense, fantascienza e fantasy
α 27 maggio 1934
ω 28 giugno 2018
Ingvar Kamprad

Ingvar Kamprad

Imprenditore svedese, fondatore di Ikea
α 30 marzo 1926
ω 27 gennaio 2018
John McCain

John McCain

Politico, senatore USA
α 29 agosto 1936
ω 25 agosto 2018
Kofi Annan

Kofi Annan

Politico ghanese, premio Nobel
α 8 aprile 1938
ω 18 agosto 2018
Marina Ripa di Meana

Marina Ripa di Meana

Stilista, scrittrice e personaggio tv italiana
α 21 ottobre 1941
ω 5 gennaio 2018
Milos Forman

Milos Forman

Regista e attore ceco
α 18 febbraio 1932
ω 13 aprile 2018
Penny Marshall

Penny Marshall

Regista, produttrice e attrice statunitense
α 15 ottobre 1943
ω 17 dicembre 2018
Sergio Marchionne

Sergio Marchionne

Manager italiano
α 17 giugno 1952
ω 25 luglio 2018
Stan Lee

Stan Lee

Fumettista statunitense
α 28 dicembre 1922
ω 12 novembre 2018
Stephen Hawking

Stephen Hawking

Matematico e astrofisico inglese
α 8 gennaio 1942
ω 14 marzo 2018
Tom Wolfe

Tom Wolfe

Saggista, giornalista, scrittore e critico d'arte statunitense
α 2 marzo 1931
ω 14 maggio 2018
Ursula K. Le Guin

Ursula K. Le Guin

Scrittrice statunitense, fantascienza
α 21 ottobre 1929
ω 22 gennaio 2018
Vittorio Taviani

Vittorio Taviani

Regista italiano
α 20 settembre 1929
ω 15 aprile 2018

Chi l'ha detto?

L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail