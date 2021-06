Biografia

Katherine Kelly Lang (il cui vero cognome è Wegeman) nasce il 25 luglio del 1961 a Hollywood, in California, figlia di Judith, un'attrice, e di Keith, ex campione olimpico di sci (suo nonno Charles, invece, era un direttore della fotografia, vincitore del Premio Oscar per il film "Addio alle armi" nel 1932).

I primi film

Dopo avere frequentato la Beverly Hills High School, sin da giovane intraprende la carriera di attrice, recitando nel 1979 in "Skatetown U.S.A.", al fianco di Patrick Swayze, Mark Hamill e Scott Baio. Nel 1981, torna al cinema con "La promessa di Satana", di Eric Weston, ed esordisce in televisione nel telefilm "Il principe delle stelle".

Gli anni '80

Dopo essere stata diretta da Robert Michael Lewis nel film "Desperate lives", nel 1983 partecipa a "Masquerade", mentre l'anno successivo ha un piccolo ruolo in "Happy days". Nel 1985 appare nel videoclip musicale del brano "There's no way", degli Alabama (in cui interpreta la ragazza desiderata da Randy Owen, il cantante del gruppo), e in quello del brano "Getcha back", dei Beach Boys.

Seguono altre apparizioni in tv nelle serie "Dreams", "Legmen" e "Riptide", fino a quando nel 1986 Oz Scott la dirige al cinema in "Mr. Boogeday": quell'anno, prende parte anche ai telefilm "Professione pericolo" e "Scuola di football". Nel 1987 fa parte del cast di "J.J. Stryker", di Max Kleven, e di "Jocks", di Steve Carver.

Beautiful

In questo peridio le viene proposto di vestire i panni di Brooke Logan nella soap opera "Beautiful". È questo il ruolo che le cambia la vita (complice la storia d'amore con Ridge Forrester, interpretato da Ronn Moss, che proseguirà nella soap per più di venti anni), e che tuttavia non le impedisce di partecipare ad altri lavori: nel 1988, per esempio, Katherine recita nei film "Febbre d'estate", di William Webb, e "Made in Usa", di Ken Friedman.

Nel 1989 si sposa per la prima volta con Skott Snider, mentre l'anno successivo diventa madre per la prima volta di Jeremy Skott: il matrimonio, che sarà impreziosito nel 1992 dall'arrivo di un altro figlio, Julian, si conclude però nel 1995.

Gli anni '90

Dopo avere preso parte a un episodio di "Magnum P.I.", nel 1994 Kelly Lang recita nel film "Trappola nella notte", di Larry Brand, mentre due anni più tardi è nel cast di "Colomba solitaria", miniserie in due puntate.

I primi riconoscimenti

Nel frattempo, inizia a fare incetta di riconoscimenti: viene candidata ai Soap Opera Digest Awards come migliore eroina in una soap opera (nel 1991), come personaggio femminile dell'anno (nel 1993 e nel 1994) e per la migliore coppia (nel 1995, insieme con Ronn Moss). Vince, inoltre, il premio di migliore attrice ai Soap Opera Update Awards nel 1990, nel 1991 e nel 1995.

Sul finire degli anni '90

Nel 1997 è protagonista del film erotico "Esperimento letale", al fianco di Ian Ziering: i due si fanno notare, tra l'altro, per scene a luci rosse piuttosto esplicite. Nello stesso periodo, ha un'altra figlia, Zoe Katrina, dal compagno di allora, il regista italiano Alex D'Andrea, con il quale si sposa a luglio del 1997.

L'anno successivo l'attrice appare - sempre nel ruolo di Brooke Logan - in "The young and the restless", spin off di " Beautiful ", al fianco di Eileen Davidson, Peter Bergman e Eric Braeden; a partire dal 1999, invece, appare in diverse puntate della soap opera "Febbre d'amore".

Gli anni 2000

Nel 2002 viene nominata agli Emmy Awards insieme con Sean Kanan per la categoria "miglior coppia"; intanto, proseguono le candidature ai Soap Opera Digest Awards: nel 2001 come migliore eroina in una soap opera, nel 2003 come migliore attrice protagonista in una soap opera e nel 2005 per il migliore triangolo in una soap opera (insieme con Jack Wagner e Ronn Moss).

Dopo avere vinto - nel 2004 - il Golden Boomerang come migliore attrice, per la migliore storia d'amore (con Jennifer Finnigan e Ronn Moss) e per la migliore coppia (con Ronn Moss), Katherine Kelly Lang si ripete nel 2006, ottenendo il titolo come migliore attrice e per la migliore coppia (ovviamente, sempre con Ronn Moss).

Nel 2012 divorzia dal suo secondo marito: la separazione, tuttavia, si rivela piuttosto burrascosa, e dà vita a una battaglia legale piuttosto aspra.

Nel 2013 la Lang viene scelta come testimonial del profumo Impero Couture, per il quale è protagonista di uno spot pubblicitario in televisione, e - per la prima volta in venticinque anni di "Beautiful" - ottiene una candidatura agli Emmy Awards come migliore attrice non protagonista.

Nello stesso periodo, prende parte alla gara di triathlon Hansen Dam Triathlon, che si svolge a Los Angeles, classificandosi prima nella sua categoria di età; poco dopo, giunge terza al Malibu Triathlon.

L'anno successivo, ottiene un'altra candidatura agli Emmy come migliore attrice non protagonista, ma anche in questa seconda occasione il premio non le viene assegnato.

Nell'autunno del 2014, Katherine Kelly Lang è una delle concorrenti della decima stagione di "Ballando con le stelle", lo show del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci nel quale si esibisce danzando in coppia con Simone Di Pasquale.