Biografia

Claudia Galanti nasce il 6 giugno del 1981 ad Asunciòn, in Paraguay. Divenuta modella a diciassette anni, nel 1998, inizia a sfilare per numerose case di moda non solo in America Latina, ma anche negli Stati Uniti e in Europa, in particolare in Francia e in Italia.

Esordisce in televisione nel 2006, quando prende parte a "Stranamore", programma in onda su Retequattro, come valletta e inviata. L'anno successivo, invece, è nel cast di "Scorie", trasmesso da Raidue.

Successivamente viene scelta come protagonista dei videoclip di due brani del rapper Coolio, intitolati "Change" e "Boyfriend": nel secondo appare insieme con Belèn Rodriguez.

Claudia Galanti negli anni 2010

Concluse, nel 2009, le esperienze di "Stranamore" e di "Scorie", nella primavera del 2010 Claudia è una delle concorrenti della settima edizione del reality show "L'isola dei famosi", presentato su Raidue da Simona Ventura.

Grazie alla popolarità acquisita con il programma, in seguito partecipa come ospite a numerosi show della tv italiana, tra cui "Quelli che il calcio"; nel frattempo inizia a frequentare Arnaud Mimran, un imprenditore francese.

Dopo essere stata cover girl del calendario 2011 di "For Men Magazine", in cui si mostra in pose sexy e provocanti, nell'estate del 2011 Claudia Galanti è nel cast di "Tabloid", programma di Italia 1 per cui è protagonista della rubrica "Page 3".

Il 3 aprile del 2011 dà alla luce alla clinica American Hospital of Paris di Neuilly-sur-Seine il suo primo figlio, Liam Elijah Mimran, avuto da Arnaud, mentre l'8 giugno dell'anno successivo diventa mamma per la seconda volta grazie a Tal Harlow Mimran.

Nell'autunno del 2013 la showgirl è opinionista di "Lucignolo 2.0", su Italia 1, prima di diventare giudice della prima edizione di "Fashion Style", talent show proposto da La5.

Nella primavera del 2014 dà alla luce una bambina, Indila Carolina Sky Mimran; dopo pochi mesi vive una tragedia: la bambina muore nel sonno il 3 dicembre di quell'anno per soffocamento a causa di un batterio (aveva solo 9 mesi).

Nel frattempo, Claudia Galanti e Arnaud Mimran si erano lasciati, e la showgirl sudamericana aveva iniziato a frequentare l'imprenditore Tommaso Buti.

Nel febbraio del 2015, in un'intervista a "Chi", Claudia confessa che dopo la morte della figlia aveva pensato al suicidio, ma mentre si stava accingendo a gettarsi dalla finestra era stata salvata dal figlio Liam.

Nel mese di marzo del 2016 partecipa di nuovo all'"Isola dei famosi", nel frattempo giunta all'undicesima edizione e passata da Raidue a Canale 5: entra nel cast del reality presentato da Alessia Marcuzzi dichiaratamente per soldi, come rivela pubblicamente, e sfida, tra gli altri, Marco Carta, Enzo Salvi, Fiordaliso e Aristide Malnati.