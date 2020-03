Biografia

Hugo Wallace Weaving nasce il 4 aprile del 1960 a Ibadan, in Nigeria, da genitori originari della Gran Bretagna e trasferitisi in Africa per motivi di lavoro. Il padre è un sismologo, mentre la madre è una guida turistica. Secondogenito di tre fratelli, Hugo trascorre il primo anno della propria vita in Sud Africa, ma subito dopo va in Inghilterra, trascorrendovi la propria infanzia.

Mentre frequenta, a Bristol, la Queen Elizabeth's Hospital School, si appassiona alla recitazione. Nel 1973, quando ha appena tredici anni, si trova in Australia e nel corso di un'esibizione presso la Sydney Opera House crolla improvvisamente a terra, colpito da convulsioni, probabilmente per colpa delle luci stroboscopiche presenti sul palco. Gli viene diagnosticata una forma di epilessia.

Nel 1976 si trasferisce definitivamente in Australia, a Sydney, ed è qui che conclude gli studi: si diploma alla Knox Grammar School e successivamente si laurea al National Institute of Dramatic Arts.

L'esordio al cinema

Nel 1983 Hugo Weaving esordisce al cinema in "The city's edge", un film australiano di basso profilo. L'anno successivo ottiene una parte importante in "Bodyline", miniserie tv in cui veste i panni di Douglas Jardine, il capitano di una squadra di cricket.

Nel 1988 recita in The "Dirtwater dinasty", un'altra miniserie, per poi approdare sulla CBS nel cast di "Trappola mortale", in cui è al fianco di Sarah Jessica Parker. Lavora poi insieme con Nicole Kidman nella miniserie "Bangkok Hilton".

Gli anni '90

Nel 1991 Hugo si vede assegnare dall'Australian Film Institute il premio di miglior attore. Grazie a "Istantanee", pellicola in cui presta il volto a un ragazzo di nome Martin, privo della vista, recitando accanto a Russell Crowe. Nel 1993 recita per John Dingwall in "The custodian" e viene diretto da Yahoo Serious in "Reckless Kelly", commedia in cui impersona i panni di Sir John.

Nel 1994 ottiene la consacrazione internazionale grazie a "Priscilla, la regina del deserto", in cui interpreta una drag queen di nome Tick. Nello stesso periodo Hugo Weaving appare anche in un cortometraggio diretto da John Polson, intitolato "What's going on, Frank?", e nel film di Paul Cox "Exile".

Dopo essersi cimentato nel doppiaggio prestando la propria voce per il film "Babe, maialino coraggioso" al cane pastore Rex, nel 1998 riceve il premio di miglior attore al Montreal Film Festival per la pellicola "L'interrogatorio" (The interview). Torna poi in sala di doppiaggio per "Babe va in città".

Hugo Weaving e il successo internazionale: Matrix e Lord of the Rings

Nel 1999 viene assoldato per far parte del cast di "Matrix", film di fantascienza diretto dai fratelli Wachowski, in cui affianca Keanu Reeves (Neo) nei panni dell'agente Smith. Nel corso delle riprese si frattura l'anca, ma per sua fortuna nello stesso periodo Reeves è vittima di una lesione al collo che permette di rinviare le riprese.

Nel 2001, reduce dal grande successo mondiale di "Matrix", Hugo viene diretto da Peter Jackson in "La Compagnia dell'Anello", film fantasy che rappresenta il primo capitolo dell'adattamento cinematografico del "Signore degli anelli" di J.R.R. Tolkien. Hugo interpreta il signore degli Elfi Elrond.

Torna a impersonare lo stesso personaggio anche ne "Le due torri" e ne "Il ritorno del re", per poi essere diretto ancora da Larry ed Andy Wachowski per "Matrix Reloaded". E' il secondo episodio della saga di "Matrix", che sarà seguito da un terzo capitolo, intitolato "Matrix Revolutions".

Nel frattempo continua a interpretare il signore di Gran Burrone doppiando il videogame "Il signore degli anelli: la battaglia per la Terra di Mezzo".

La seconda metà degli anni 2000

Nel 2006 Hugo Weaving viene chiamato dai fratelli Wachowski per recitare in "V per Vendetta", in cui deve interpretare il ruolo del protagonista V (al fianco di Natalie Portman), personaggio inventato dal fumettista Alan Moore, al posto di James Purefoy, attore britannico inizialmente selezionato che, tuttavia, dopo alcune settimane aveva deciso di rinunciare alla parte.

In realtà, Weaving indossa una maschera per quasi tutto il film, e il suo volto si vede solo in poche scene.

Nel 2010 egli recita per Jim Loach nel film "Oranges and sunshine" e per Joe Johnston in "Wolfman", prima di essere diretto da Peter Himmelstein in "The key man".

Gli anni 2010

Nel 2011 fa parte del cast del film "Captain America - Il primo Vendicatore", dove presta il volto a Teschio Rosso acerrimo nemico di Steve Rogers (Chris Evans). Nel 2012 torna a lavorare ancora con i fratelli Wachowski per il film "Cloud Atlas", realizzato in collaborazione con il regista tedesco Tom Tykwer.

Successivamente recita nella nuova trilogia tolkeniana "Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato" (2012) e ne "Lo Hobbit - La desolazione di Smaug" (2013) : in questi due film trova dietro la macchina da presa sempre Peter Jackson, che lo dirige anche ne "Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate" (2014).

Nel frattempo, è al cinema anche con il film "The turning", per poi tornare sul grande schermo con "Healing", diretto da Craig Monahan. Dopo aver fatto parte del cast di "The mule", diretto da Angus Sampson e Tony Mahony, lavora con Kim Farrant, che lo dirige in "Strangerland".

Nel 2015 appare anche in "The Dressmaker - Il diavolo è tornato", per la regia di Jocelyn Moorhouse, mentre l'anno successivo viene diretto da Mel Gibson in "La battaglia di Hacksaw Ridge", film biografico che racconta la vita di Desmond Doss (interpretato da Andrew Garfield).

Curiosità

Per il problema e il timore di essere colto da crisi di epilessia Hugo Weaving ha sempre rifiutato di conseguire la patente di guida.

Dal 1984 è compagno di Katrina Greenwood con cui ha avuto due figli. Aderisce alla dieta pescetariana ed è ambasciatore per l'Australia per i diritti degli animali nell'associazione Voiceless.