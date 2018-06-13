Chester Bennington
Biografia
Chester Charles Bennington nasce il 20 marzo del 1976 a Phoenix, negli Stati Uniti, figlio di un'infermiera e di un poliziotto. Nel 1987, in seguito al divorzio dei genitori, decide di rimanere a vivere con il padre. Trascorre i primi venti anni della propria vita in Arizona, obbligato a spostarsi in città diverse a causa della sua situazione familiare, da Scottsdale a Tempe, passando per Tolleson.
Fino ai tredici anni di età viene molestato sessualmente da un adolescente. Nel frattempo comincia a fumare marijuana e successivamente passa a droghe pesanti come l'eroina, la metanfetamina, l'oppio e l'LSD. Intenzionato a diventare cantante, suona il pianoforte.
La carriera di cantante
Nel 1993, prendendo ispirazione dagli Stone Temple Pilots e dai Depeche Mode, i suoi gruppi preferiti, Chester Bennington diventa il cantante dei Sean Dowell and His Friends e, in seguito, dei Grey Daze. Con questi pubblica i dischi "Wake Me" e "...No Sun Today".
Non riuscendo mai a frequentare lo steso liceo in maniera continuativa, dopo aver studiato alla Centennial High School e alla Greenway High School, Chester ottiene il diploma alla Washington High School. Nel frattempo lavora nella caffetteria "Bean Tree" come barista e il 12 maggio del 1996, a poco più di venti anni, diventa padre. Jaimie, il suo primo figlio, è il frutto di una relazione con una ragazza di nome Elka Brand.
Poco dopo, però, Chester Bennington, in un fast food "Burger King", conosce un'altra ragazza di nome Samantha Marie Olit, che sposa il 31 ottobre del 1996.
Alla fine degli anni '90
Nel 1998 Bennington lascia i Grey Daze venendo contattato dagli Xero, in cerca di un cantante dopo l'abbandono di Mark Wakefield. Dopo aver effettuato un provino al telefono, viene persuaso a trasferirsi a Los Angeles, e così viene scelto. Nel 1999 gli Xero cambiano il proprio nome e si trasformano negli Hybrid Theory, dando alla luce l'omonimo EP, per poi sottoscrivere un accordo con la Warner Bros Records.
L'esordio dei Linkin Park e il successo mondiale
Il gruppo, poco dopo, cambia ancora nome: nascono i Linkin Park, che pubblicano il proprio disco di esordio, intitolato "Hybrid Theory", il 24 ottobre del 2000. L'album contiene i singoli "In the End", "Crawling" e "One Step Closer". Diventa un esempio di successo di un nuovo genere che viene definito nu metal, riuscendo a vendere in tutto il mondo oltre ventisette milioni di copie.
Chester Bennington negli anni 2000
Il 19 aprile del 2002 diventa padre del suo secondo figlio, Draven Sebastian, avuto da Samantha. Intanto i Linkin Park sono in giro per il mondo con il tour "Projekt Revolution", che vede anche la partecipazione di Cypress Hill e Adema.
Il 30 luglio di quell'anno viene pubblicato "Reanimation", che include i remix di tutti i pezzi dell'album precedente, vendendo più di tre milioni di copie, mentre il singolo "Crawling" viene insignito di un Grammy Award per la migliore interpretazione hard rock. Agli Mtv Europe Music Awards, invece, Chester Bennington e i Linkin Park si aggiudicano il titolo di miglior gruppo rock.
Successivamente esce il disco "Meteora", pubblicato il 25 marzo del 2003, anticipato dal singolo di lancio "Somewhere I Belong", il cui videoclip viene premiato agli Mtv Video Music Awards come miglior video rock. Quindi la band intraprende il "Summer Sanitarium Tour 2003", in compagnia - tra gli altri - dei Limp Bizkit e dei Metallica, suonando insieme con i Blink 182 nel Regno Unito.
Il 2 maggio del 2005 Chester divorzia da Samantha Olit, e pochi mesi più tardi si sposa con Talinda Bentley, una modella di "Playboy". Nello stesso anno dà vita, insieme a Amir Derakh e a Ryan Shuck, a un progetto solista che viene denominato Snow White Tan e, in seguito, Dead by Sunrise.
Un altro divorzio si concretizza in questo periodo: il gruppo, infatti, decide di chiedere la rescissione del contratto con la Warner: la diatriba rientra pochi mesi dopo.
La seconda metà degli anni 2000
Nel marzo del 2006 Bennington diventa padre per la terza volta, grazie a Tyler Lee, figlio di Talinda. Nello stesso periodo appare nel film "Crank". Pochi mesi più tardi adotta il fratello di Jaimie, il suo primo figlio: si chiama Isaiah.
Il 2 aprile del 2007 i Linkin Park pubblicano "What I've Done", singolo che anticipa l'uscita di "Minutes to Midnight", il loro terzo disco in studio, il cui titolo fa riferimento all'Orologio dell'apocalisse di Chicago.
Dopo aver recitato nel film con Jason Statham "Crank: High Voltage", il 13 ottobre del 2009, pubblica con i Dead by Sunrise l'album "Out of Ashes".
Gli anni 2010
L'11 novembre del 2011 diventa ancora padre: sua moglie Talinda partorisce le gemelle Lila e Lilly. Nel 2012 il gruppo dà alla luce il disco "Living Things", che precede l'album di remix "Recharged" e la raccolta "Studio Collection", pubblicati nel 2013.
Il 19 gennaio del 2015, in occasione della terza tappa del "The Hunting Party Tour", poco prima del concerto Chester è vittima di un infortunio alla caviglia che lo obbliga ad annullare per alcuni giorni il tour.
Il 20 luglio del 2017 (anno in cui i Linkin Park hanno pubblicato il disco "One More Light") Chester Bennington muore a Palos Verdes Estates, nella sua residenza in California. Il cantante, secondo quanto indicato dal medico legale, si sarebbe impiccato suicidandosi. Aveva 41 anni. Solo poche settimane prima, in occasione del suicidio di Chris Cornell, aveva scritto a lui - che era un suo idolo prima, e un caro amico poi - una lettera affettuosa.
Frasi di Chester Bennington
Non smetterò mai di urlare. Quell'urlo non me lo ha insegnato nessuno, è venuto fuori perché era dentro di me. La rabbia è dentro di me.
Se vuoi tirare fuori la rabbia, devi averla dentro. In questo senso, avere avuto una vita difficile aiuta. Preferirei non aver provato certe esperienze, ma il passato non si può cambiare, tanto vale usarlo per comunicare qualcosa.
La musica non alimenta la violenza. Al contrario, la disinnesca. Per un ragazzo che si sente emarginato, perseguitato dai professori o dai bulli, è una salvezza trovare uno sfogo alla rabbia, sentire che qualcun altro è come lui.
Mi sono risposato, e oggi sono felice come non lo ero da tempo. Ma il fallimento del mio primo matrimonio è stato un momento difficile, e proprio in quel periodo ho scritto i testi del nuovo album. Dentro ci sono tutti i dolori, i dubbi, i rimpianti.
Prima di realizzare i miei sogni, ho vissuto cose che non augurerei al mio peggior nemico, e sono quelle cose il “carburante” che mi permette di trasmettere certe emozioni in modo convincente.
Ho 31 anni e quattro figli, non sono un bambino, quello che succede nel mondo lo vedo. Non voglio lanciare un messaggio politico di parte, ma la nostra è sempre stata una musica onesta, e ora che vediamo al di là delle nostre vite personali, saremmo disonesti se ignorassimo certi temi.
Una canzone può piacere oppure può non piacere. Oppure puoi dire: non mi piace perché non è abbastanza metal, e mi va bene. Ma non permetto a nessuno di dire: hanno preso una decisione per il marketing, perché vogliono fare soldi, perché in quel caso ti dirò di vederci fuori e ti prenderò a pugni, quella è l’unica risposta che ho per te.
Ho sognato i Beatles la scorsa notte, mi sono svegliato con ‘Rocky Raccoon' che ancora andava nella mia testa e lo sguardo sconvolto sul volto di mia moglie. Mi disse che il mio amico era morto. I pensieri di te hanno cominciato a scorrermi nella testa e ho pianto. Sto ancora piangendo, con tristezza, ma anche con gratitudine per aver potuto passare con te e con la tua famiglia fantastica alcuni momenti veramente speciali. Mi hai ispirato in molti modi che non puoi neanche immaginare. Il tuo talento era puro e unico, la tua voce era gioia e paura, rabbia e perdono, amore e tristezza tutto in uno. Credo che è quello che tutti siamo e tu mi hai aiutato a capirlo. Ho appena visto un video in cui cantavi “A Day In The Life” dei Beatles e ho pensato ai miei sogni. Mi piace pensare che tu abbia detto arrivederci a modo tuo, non riesco a immaginare un mondo senza di te. Prego affinché tu trovi pace nella prossima vita. Il mio amore va a tua moglie e ai tuoi figli, amici e alla tua famiglia. Grazie per avermi permessi di essere parte della tua vita.
Con tutto il mio amore.
Il tuo amico,
Chester
[I dreamt about the Beatles last night. I woke up with Rocky Raccoon playing in my head and a concerned look on my wife’s face. She told me my friend had just passed away. Thoughts of you flooded my mind and I wept. I’m still weeping, with sadness, as well as gratitude for having shared some very special moments with you and your beautiful family. You have inspired me in many ways you could never have known. Your talent was pure and unrivaled. Your voice was joy and pain, anger and forgiveness, love and heartache all wrapped up into one. I suppose that’s what we all are. You helped me understand that. I just watched a video of you singing “A Day In The Life” by the Beatles and thought of my dream. I’d like to think you were saying goodbye in your own way. I can’t imagine a world without you in it. I pray you find peace in the next life. I send my love to your wife and children, friends and family.
Thank you for allowing me to be part of your life.
With all my love.
Your friend,
Chester]
