Laura Pausini è una cantante romagnola: la sua straordinaria voce l'ha portata a essere conosciuta in tutto il mondo e a rappresentare l'Italia come voce italiana all'estero, soprattutto nella seconda metà degli anni '90.

Formazione e primi successi

Nasce il 16 maggio 1974 a Faenza e cresce a Solarolo, piccolo paese di campagna in provincia di Ravenna.

Da piccola Laura Pausini canta nel coro della sua chiesa; nel tempo libero si diverte a duettare con il padre Fabrizio Pausini nelle serate di piano-bar.

Intanto partecipa a vari concorsi canori in Emilia Romagna.

La grande occasione arriva nel 1991, quando passa con successo le selezioni per partecipare al festival di Castrocaro - che peraltro si trova geograficamente non lontano da casa.

La nascita artistica di Laura Pausini

Laura colpisce per la potenza della voce: il produttore Marco Marati la porta nel 1993 al Festival di Sanremo. È qui che il 25 febbraio del 1993 si assiste alla nascita artistica del fenomeno Pausini. Laura canta il brano "La solitudine": la canzone le regala un'emozione incredibile, quella di salire sul podio della sezione Giovani. È lei la vincitrice. Le classifiche discografiche successive sono la cartina tornasole del suo successo esplosivo.

Nello stesso anno esce il suo primo disco omonimo "Laura Pausini".

Per regolamento l'anno successivo Laura può concorrere tra i big: torna così sul palco dell'Ariston e canta "Strani amori", aggiudicandosi il terzo posto di Sanremo 1994.

Sono le classifiche discografiche a regalarle ancora una volta la prima posizione.

Il successo internazionale

Come i più grandi nomi del panorama musicale italiano, come Eros Ramazzotti, Gino Paoli e Zucchero, anche Laura Pausini conquista il mercato discografico estero, che la allontana dall'Italia per circa due anni.

È soprattutto la Spagna ad apprezzare le dolci sonorità della sua musica. Così, in breve tempo, esce il suo primo disco in lingua spagnola , già nel 1994, dal titolo "Laura".

La lingua spagnola apre le porte anche del pubblico dell'America Latina.

Sono tanti i riconoscimenti che le vengono assegnati da questo momento in poi.

La sua "Strana amori", in versione spagnola, sale in vetta alla graduatoria delle Hot Latin Tracks di Billboard; questo successo la conduce immediatamente al primo posto della classifica delle rivelazioni femminili del 1995; il secondo posto è per Mariah Carey.

Nello stesso anno un altro premio: l'Oscar della musica, il Word Music Award, le viene consegnato a Montecarlo per aver venduto il maggior numero di dischi nel mondo.

Laura è tra i più apprezzati cantanti di lingua latina presenti in America: ottiene a Miami il premio Lo Nuestro, cui segue il Globo di platino per essere la prima cantante non spagnola ad aver raggiunto il milione di copie vendute in Spagna.

La seconda metà degli anni '90

È il 1996 e la nuova creatura musicale di Laura Pausini nasce in versione poliglotta: il disco "Le cose che vivi" viene infatti pubblicato in italiano, spagnolo e brasiliano (quest'ultima versione contiene tre brani in portoghese).

Arriva per Laura il momento di guardare in faccia i milioni di fan che la seguono: così dalla Svizzera parte il suo primo tour mondiale, il World Wide Tour '97.

Ogni concerto registra il tutto esaurito, da Parigi a Lisbona, da Rotterdam a Madrid, da Bruxelles a Montecarlo.

I dischi di platino sono 80; innumerevoli i piccoli e grandi riconoscimenti.

Il 15 ottobre 1998 esce il suo disco "La mia risposta" in oltre 50 paesi del mondo e in duplice versione (italiana e spagnola). Intanto l'attende nuovamente l'America, dove registra "One more time", il brano portante della colonna sonora del film con Kevin Costner e Paul Newman intitolato "Message in a bottle".

Come accade spesso per la promozione di un album, anche "La mia risposta" porta Laura in tour, questa volta più breve e solo in Europa. Ciò le permette di correre negli USA, dove l'attende David Foster, già produttore di Barbra Streisand, Celin Dion e Mariah Carey.

Gli anni 2000

Il 15 settembre 2000 esce il disco che prende il nome dal brano che Biagio Antonacci ha scritto per lei: "Tra te e il mare".

L'anno dopo, il 12 ottobre 2001, esce il suo primo "Best of" italiano ufficiale: "Laura Pausini - The best of... E ritorno da te".

A Laura ora non tocca che conquistare gli States: il 5 novembre 2002 esce in America il suo primo disco in lingua inglese, "From the inside", a cui stanno lavorando cantante e produttori da ben due anni.

Passano ancora due anni e nel 2004 esce il nuovo album che prende il nome dal singolo "Resta in ascolto". Il brano è scritto da Laura stessa, insieme a Daniel e Cheope. Il passo nel percorso artistico questa volta assume connotazioni leggermente rock. Nel nuovo cd ci sono anche brani di Vasco Rossi ("Benedetta Passione"), Biagio Antonacci ("Vivimi") e Madonna.

Dopo il disco "Io Canto" (2006) composto interamente da cover di canzoni italiane e un live "San Siro 2007", Laura torna con un album di inediti nel 2008 dal titolo "Primavera in anticipo" (Primavera Anticipada, nella versione spagnola).

Considerata una delle più grandi star italiane nel mondo, a 34 anni ha già venduto oltre 40 milioni di dischi, aggiudicandosi ben 160 dischi di platino.

Nel 2009 Laura Pausini sostiene le popolazioni vittime del terremoto in Abruzzo partecipando al brano "Domani 21/04.2009"; organizza poi il concerto "Amiche per l'Abruzzo" dal quale l'anno successivo viene ricavato un DVD.

Laura Pausini negli anni 2010 e 2020

A metà del mese di settembre 2012, annuncia di essere incinta e di aspettare una bambina: il padre è il compagno e musicista Paolo Carta.

Laura Pausini con Paolo Carta e la figlia Paola

Torna nel 2015 con un nuovo disco di inediti dal titolo "Simili".

Il disco successivo è del 2018: "Fatti sentire". Alla fine dello stesso anno annuncia il "Laura Biagio Stadi Tour 2019", una tournée estiva che vede protagonista Laura insieme a Biagio Antonacci in 11 stadi italiani.

Laura Pausini con Biagio Antonacci

Poi Laura si prende una pausa per dedicarsi alla famiglia.

Torna in tv nel 2022 partecipando a Sanremo come ospite speciale nella seconda serata. Poche settimana dopo, a maggio conduce l'Eurovision Song Contest assieme a Mika e Alessandro Cattelan.