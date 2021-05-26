1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Ilaria Capua

Ilaria Capua

Ilaria Capua

Biografia

Ilaria Capua nasce a Roma il 21 aprile 1966. Virologa di fama nazionale e internazionale, il suo volto ed il suo nome sono divenuti molto celebri nel 2020 durante il complicato periodo di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 coronavirus. I suoi studi sui virus influenzali, prima di questo evento pandemico, vertevano in particolare sull'influenza aviaria. Oltre all'attività scientifica ha alle spalle una importante esperienza politica: Ilaria Capua è stata deputata in Parlamento negli anni dal 2013 al 2016, durante la XVII legislatura, eletta nelle liste di Scelta Civica, partito fondato proprio in quel periodo da Mario Monti.

Ilaria Capua: la formazione accademica

Consegue una laurea con lode in medicina veterinaria presso l'Università di Perugia nel 1989; perfeziona gli studi conseguendo due anni dopo - nel 1991 - la specializzazione presso in Igiene e Sanità Animale presso l'Università di Pisa. In seguito ottiene un dottorato di ricerca all'Università di Padova.

Gli anni 2000

Nel 2000 sviluppa la strategia Differentiating Vaccinated from Infected Animals (DIVA"): si tratta della prima strategia di vaccinazione contro l'influenza aviaria, mediante la quale - con un test - si è in grado di svelare se gli anticorpi presenti in un soggetto sono stati indotti dal vaccino o dall'infezione.

A Ilaria Capua si deve un'azione atipica in ambito scientifico risalente al 2006: sfida il sistema - ottenendo risonanza internazionale - decidendo di rendere di pubblico dominio la sequenza genica del virus dell'aviaria. Allora si parlò di nascita di "scienza open-source". Di fatto la Dottoressa Capua inizia a promuovere una campagna internazionale a favore del libero accesso ai dati sulle sequenze genetiche dei virus influenzali.

Finché non mettiamo subito i nostri dati nel dominio pubblico, siamo parte del problema.

La rivista Seed la elegge "mente rivoluzionaria" facendola entrare in seguito nell'elenco dei più importanti 50 scienziati al mondo di Scientific American (tra le più prestigiose riviste di divulgazione scientifica).

L'inclinazione di Ilaria Capua a sfidare atteggiamenti consolidati si era già rivelata, in tempi non sospetti, quando presentò dati scientifici in cui sosteneva che la futura pandemia influenzale umana sarebbe stata causata da un virus animale di sottotipo H1 e non da un H5, una previsione che si rivelò esatta, nonostante lo scetticismo e l'incredulità di molti suoi colleghi. Lo studio è stato pubblicato su "PLoS Pathogens" nel 2009.

Ilaria Capua

Ilaria Capua

Gli anni 2010

Nel 2013 Ilaria Capua si candida alla Camera dei deputati per le elezioni politiche; viene eletta nella circoscrizione Veneto 1, come capolista del suo partito Scelta Civica. Dal mese di maggio e fino al 20 luglio 2015 ricopre il ruolo di vicepresidente della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera.

Viene sottoposta a un procedimento penale (per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di corruzione, abuso d'ufficio e traffico illecito di virus) - poi prosciolta - che le causa notevoli disagi nella sfera della vita personale. Così nel settembre 2016 decide di rassegnare le dimissioni da deputata. Si trasferisce in Florida dove torna ad occuparsi di ricerca scientifica. Negli USA dirige un dipartimento dell'Emerging Pathogens Institute dell'Università della Florida. In seguito diviene direttrice del One Health Center of Excellence della stessa Università.

La salute umana, animale e del pianeta

Negli anni Ilaria Capua si è impegnata per superare le barriere tra medicina umana e veterinaria, secondo una concezione in cui non può esistere una salute umana distinta da una salute animale e da quella dell'ambiente, portando avanti la visione "One Health".

Spesso l'errore che si fa è di considerare la salute come valore e risorsa che riguarda soltanto gli esseri umani, e solo in minima parte anche le altre specie viventi.
Dal libro: Salute circolare

Vita privata

Ilaria Capua è sposata con Richard John William Currie. Il marito, scozzese, è manager presso la Fort Dodge Animal di Aprilia, azienda del campo veterinario. Ilaria è mamma di una figlia nata nel 2004.

La ex modella e conduttrice televisiva Roberta Capua - eletta Miss Italia nel 1986 - è sua cugina.

Libri di Ilaria Capua

Nel 2012 pubblica il libro "I virus non aspettano: Avventure, disavventure e riflessioni di una ricercatrice globetrotter". In seguito alla vicenda giudiziaria di cui abbiamo riportato poco sopra, scrive e pubblica: "Io, trafficante di virus: Una storia di scienza e di amara giustizia" (2017). Due anni più tardi esce "Salute circolare: Una rivoluzione necessaria". Nel marzo 2021, in periodo di pandemia, pubblica un libro di divulgazione per i più giovani, dal titolo "Il virus spiegato ai ragazzi".

Vuoi ricevere aggiornamenti su Ilaria Capua ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Ilaria Capua

9 fotografie

Foto e immagini di Ilaria Capua

Foto di Ilaria Capua
Foto di Ilaria Capua
Foto di Ilaria Capua
Foto di Ilaria Capua
Foto di Ilaria Capua
Foto di Ilaria Capua
Foto di Ilaria Capua
Foto di Ilaria Capua
Foto di Ilaria Capua

Video Ilaria Capua

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Ilaria Capua. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Ilaria Capua.

Mercoledì 26 maggio 2021 17:17:54

Basta terrorismo psicologico


Signora capua adesso basta!!!
è da un anno e mezzo che lei, galli, bassetti e bragliasco terrorizzate a casa le persone, prendendo gettoni di presenza in tutte le trasmissioni e facendo i pubblicità. l'anno prossimo vi vedremo tutti al grande fratello.
voi dottori non avete perso un giorno di lavoro e vi siete arricchiti con le presenze televisive. a questo punto, le posso dire che avete rotto il cazzo. io non sono una persona volgare ma adesso avete superato il limite e gli anziani ne risentono del terrorismo televisivo che lei sta facendo. si vergoni!!! lei dovrebbe sapere quando smettere. la gente ha bisogno di ritornare a vivere e a lavorare. capisco che non è un suo problema, ma vada a fare altro!!!
rosario

Da: Rosario Gallo
Giovedì 18 marzo 2021 13:38:28

Vaccini fasulli


Spett. dottoressa. lei ha cominciato da floris parlando timidamente di covid, anche non essendo virologi, adesso si è fatta prendere la mano e rischia di fare del bullismo mediatico, sulle persone anziane. capisco che floris le dia qualcosa per il tempo che lei perde in trasmissione, ma essere un po cauti sarebbe meglio.
un saluto.
rosario gallo

Da: Rosario Gallo
Mercoledì 7 ottobre 2020 12:18:02

E le Risposte al mio commento precedente, direttamente da Ilaria CAPUA, dove sono ?.

Da: Graziano
Domenica 4 ottobre 2020 08:03:34

Egregia Professoressa.
Sono un "Ragazzo " di 56 Anni di Genova.
Vorrei se me lo consente, dire anche la mia " Personale " considerazione.
1°) Non sono d'accordo quando sento alla Televisione che " noi italiani ci siamo e ci stiamo comportando bene ", spiego anche il perché.
La gente NON ha ancora capito, quanto sia spietato questo Virus.
Io Personalmente mi AutoRegolo, come se fossimo ancora, in Fase di Lookdown, molto Drasticamente.
Esco il Meno possibile. Programmo le cose da fare, possibilmente tutte in un giorno, stó attento cosa tocco, e quando torno a casa, tutte le cose che sono uscite di casa, e sono venute a contatto fuori, le disinfetto con cura, con alcol, monete in spiccioli e banconote di carta.
Saró esagerato, ma sono piú tranquillo, senza " quasi ", non portarmi Stress.
Mi comporto cosí per questi motivi: Spero di sbagliarmi ma la Politica secondo il mio punto di vista, é passata sopra la testa alla Sanità - c'é ancora TANTA ma TANTA Gente, che gira senza o parzialmente vedi, Masherina sia all'aperto che negli assemblamenti e Spudoratamente sui mezzi pubblici, ESAGERATAMENTE AFFOLLATI, per le Mascherine, specialmente sono i giovani. NON CI SONO CONTROLLI.
Inizialmente portavo la Mascherina chirurgica, ma sensibilizzando le persone e specialmente i giovani, a volte ho rischiato di prenderle e alzare le mani, (cosa che NON farei mai) per questo dopo queste vicende successe porto sempre la Mascherina FfP2. Si, sono al corrente della Situazione Finanziaria Disastrosa, ma se ci contagiamo tutti, poi chi ci và a lavorare ?.
Avete spiegato bene, ai Politici, della Strategia di Contenimento, del Martello e la danza ?. Forse oggi NON ci troveremo in questa Situazione, e gli avete spiegato bene che le Mascherine Personalizzate, NON vanno bene, dovrebbero essere Certificate. Sono un pó arrabbiato perché, piú la Gente NON rispetta le Regole, piú i Contagi aumentano ed io che ho drasticamente Rispettato le Regole, rimarró in Lookdown.
Scusi se mi sono dilungato un pó troppo.
Vi chiedo cortesemente (se non la legge direttamente la Professoressa) e in ginocchio, di fargliela pervenire.
Distinti Saluti, Buo Lavoro.
GRAZIANO, di Genova Sestri Ponente.
GRAZIE.

Da: Arras Graziano
Mercoledì 26 agosto 2020 15:18:16

Perché preoccuparsi ancora di questo virus se abbiamo le cure (eparina e cortisone) ?

Da: Federico
Giovedì 7 maggio 2020 21:27:49

Dott. ssa Capua, ricordando ciò che lei disse all'inizio dell'epidemia in Italia con una certa aria di sufficienza - ci invitava a non preoccuparci così tanto in quanto si trattava poco più di un'influenza - mi domando come possiamo ora ascoltarla e crederle. Poteva almeno dichiarare che si era sbagliata.

Da: Donella
Mercoledì 6 maggio 2020 14:37:40

Buon giorno, mi scuso del disturbo, avrei un fascicolo da inviarle, sul paziente Zero della zona rossa,
gradirei un suo parere sulla probabilità su come tutto è cominciato.
vorrei allegarlo ma non posso, non sono in cerca di pubblicità, ma solo conoscere la fondatezza delle mie riflessioni.
i problemi sono seri e quindi è possibile che a nessuno interessi più su come possa essere iniziato. si è trattata di una ricerca su tanti articoli, tra questi compare anche un suo commento e sarebbe per me un privilegio, non da poco, che Lei potessi dedicargli un attimo di attenzione, contiene anche un collegamento su come il contagio dalla zona rossa possa essere arrivato a Vò Euganeo.
le chiedo, con enorme rispetto, di darmi la possibilità di allegarlo.
le chiedo ancora scusa per essermi permesso di farle pervenire questa mail, ma il suo cognome, mi ricorda tanto la famosissima ed antichissima cittadina di epoca romana, Capua, distante pochi Km. dal mio comune di nascita, Carinola prov. Caserta, non distante da un altra cittadina di epoca romana, Sessa Aurunca, dove ho avuto il privilegio di studiare, con pochi risultati mio malgrado.
voglia gradire i miei più calorosi saluti, fare complimenti non servono perchè la sua preparazione ed esperienza parla da sola, auguri per la sua carriera che sia ricca di soddisfazione per il bene del'umanità.

Da: Antonio Donatiello

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Mario Monti Virologi ed epidemiologi famosi Scienze

Ilaria Capua nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

Elisabetta II

Elisabetta II

Regina britannica
α 21 aprile 1926
ω 8 settembre 2022
San Gennaro

San Gennaro

Vescovo, martire e santo cattolico italiano
α 21 aprile 272
ω 19 settembre 305
Andie MacDowell

Andie MacDowell

Attrice statunitense
α 21 aprile 1958
Anthony Quinn

Anthony Quinn

Attore messicano - statunitense
α 21 aprile 1915
ω 3 giugno 2001
Charlotte Brontë

Charlotte Brontë

Scrittrice inglese
α 21 aprile 1816
ω 31 marzo 1855
Edoardo Leo

Edoardo Leo

Attore e regista italiano
α 21 aprile 1972
Gino Strada

Gino Strada

Chirurgo italiano, fondatore di Emergency
α 21 aprile 1948
ω 13 agosto 2021
Gio Evan

Gio Evan

Scrittore, poeta, cantautore e artista italiano
α 21 aprile 1988
Henry de Montherlant

Henry de Montherlant

Scrittore, drammaturgo e poeta francese
α 21 aprile 1896
ω 21 settembre 1972
Iggy Pop

Iggy Pop

Cantante rock statunitense
α 21 aprile 1947
James McAvoy

James McAvoy

Attore scozzese
α 21 aprile 1979
Licio Gelli

Licio Gelli

Imprenditore italiano, esponente della loggia massonica P2
α 21 aprile 1919
ω 16 dicembre 2015
Matteo Pessina

Matteo Pessina

Calciatore italiano
α 21 aprile 1997
Max Weber

Max Weber

Sociologo, economista e filosofo tedesco
α 21 aprile 1864
ω 14 giugno 1920
Samanta Togni

Samanta Togni

Ballerina italiana
α 21 aprile 1981
Samuel Peron

Samuel Peron

Ballerino italiano
α 21 aprile 1982
Silvana Mangano

Silvana Mangano

Attrice italiana
α 21 aprile 1930
ω 16 dicembre 1989
Selen

Selen

Ex pornostar e attrice italiana
α 17 dicembre 1966
Adam Sandler

Adam Sandler

Attore statunitense
α 9 settembre 1966
Alberto Tomba

Alberto Tomba

Atleta italiano, sci
α 19 dicembre 1966
Aldo Cazzullo

Aldo Cazzullo

Giornalista e scrittore italiano
α 17 settembre 1966
Alessandra Celentano

Alessandra Celentano

Coreografa, insegnante ed ex ballerina italiana
α 17 novembre 1966
Alex Zanardi

Alex Zanardi

Pilota e atleta italiano
α 23 ottobre 1966
Amélie Nothomb

Amélie Nothomb

Scrittrice belga
α 9 luglio 1966
Brando Giorgi

Brando Giorgi

Attore e modello italiano
α 21 maggio 1966
Carlo Bonomi

Carlo Bonomi

Imprenditore italiano
α 2 agosto 1966
Cindy Crawford

Cindy Crawford

Modella statunitense
α 20 febbraio 1966
Cristina Bowerman

Cristina Bowerman

Chef italiana
α 5 aprile 1966
David Cameron

David Cameron

Politico inglese
α 9 ottobre 1966
Ela Weber

Ela Weber

Conduttrice tv tedesca
α 13 marzo 1966
Enrico Letta

Enrico Letta

Politico italiano
α 20 agosto 1966
Enrico Brignano

Enrico Brignano

Attore e comico italiano
α 18 maggio 1966
Enrico Michetti

Enrico Michetti

Avvocato e politico italiano
α 19 marzo 1966
Eric Cantona

Eric Cantona

Attore ed ex calciatore francese
α 24 maggio 1966
Fabrizio Curcio

Fabrizio Curcio

Funzionario italiano, capo del Dipartimento della Protezione Civile
α 24 novembre 1966
Francesca Balzani

Francesca Balzani

Politica italiana
α 31 ottobre 1966
Giancarlo Giorgetti

Giancarlo Giorgetti

Politico italiano
α 16 dicembre 1966
Gianfranco Zola

Gianfranco Zola

Allenatore, ex calciatore italiano
α 5 luglio 1966
Giovanni Soldini

Giovanni Soldini

Velista italiano
α 16 maggio 1966
Giulia Bongiorno

Giulia Bongiorno

Avvocato e politica italiana
α 22 marzo 1966
Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani

Giornalista, conduttore radiofonico e tv italiano
α 15 settembre 1966
Gordon Ramsay

Gordon Ramsay

Chef scozzese
α 8 novembre 1966
Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto

Stilista e personaggio tv venezuelano naturalizzato italiano
α 13 aprile 1966
Halle Berry

Halle Berry

Attrice statunitense
α 14 agosto 1966
Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter

Attrice inglese
α 26 maggio 1966
J. J. Abrams

J. J. Abrams

Regista, produttore e attore statunitense
α 27 giugno 1966
Jeff Buckley

Jeff Buckley

Cantautore e chitarrista statunitense
α 17 novembre 1966
ω 29 maggio 1997
John Cusack

John Cusack

Attore statunitense
α 28 giugno 1966
Julen Lopetegui

Julen Lopetegui

Allenatore di calcio spagnolo
α 28 agosto 1966
Katia Noventa

Katia Noventa

Modella, giornalista e conduttrice TV italiana
α 24 novembre 1966
Lorenzo Cherubini

Lorenzo Cherubini

Cantautore italiano
α 27 settembre 1966
Lorenzo Guerini

Lorenzo Guerini

Politico italiano
α 21 novembre 1966
Luca Mercalli

Luca Mercalli

Meteorologo e climatologo italiano
α 24 febbraio 1966
Manuel Agnelli

Manuel Agnelli

Cantante, musicista, scrittore e produttore discografico italiano
α 13 marzo 1966
Manuela Moreno

Manuela Moreno

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 11 luglio 1966
Maria Rosaria De Medici

Maria Rosaria De Medici

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 3 aprile 1966
Marina Berlusconi

Marina Berlusconi

Imprenditrice italiana
α 10 agosto 1966
Mario Giordano

Mario Giordano

Giornalista e conduttore tv italiano
α 19 giugno 1966
Matteo Marzotto

Matteo Marzotto

Manager italiano
α 26 settembre 1966
Mike Tyson

Mike Tyson

Pugile statunitense
α 30 giugno 1966
Neri Marcorè

Neri Marcorè

Attore e presentatore tv italiano
α 31 luglio 1966
Niccolò Ammaniti

Niccolò Ammaniti

Scrittore italiano
α 25 settembre 1966
Orazio Schillaci

Orazio Schillaci

Medico, accademico e politico italiano
α 27 aprile 1966
Paola Perego

Paola Perego

Conduttrice TV italiana
α 17 aprile 1966
Paolo Genovese

Paolo Genovese

Regista italiano
α 20 agosto 1966
Re Togbe Osei III

Re Togbe Osei III

Monarca ghanese
α 18 agosto 1966
Roberto Gualtieri

Roberto Gualtieri

Politico italiano
α 19 luglio 1966
Roberto Garofoli

Roberto Garofoli

Magistrato e dirigente pubblico italiano
α 20 aprile 1966
Roman Abramovich

Roman Abramovich

Imprenditore e politico russo
α 24 ottobre 1966
Salma Hayek

Salma Hayek

Attrice messicana naturalizzata statunitense
α 2 settembre 1966
Sinead O'Connor

Sinead O'Connor

Cantautrice irlandese
α 8 dicembre 1966
ω 26 luglio 2023
Sophie Marceau

Sophie Marceau

Attrice francese
α 17 novembre 1966
Stefan Edberg

Stefan Edberg

Tennista svedese
α 19 gennaio 1966
Stefania Orlando

Stefania Orlando

Conduttrice televisiva, cantautrice e attrice italiana
α 23 dicembre 1966
Vincent Cassel

Vincent Cassel

Attore francese
α 23 novembre 1966

Chi l'ha detto?

Ogni nostra cognizione, principia dai sentimenti.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail