Ilaria Capua
Biografia
Ilaria Capua nasce a Roma il 21 aprile 1966. Virologa di fama nazionale e internazionale, il suo volto ed il suo nome sono divenuti molto celebri nel 2020 durante il complicato periodo di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 coronavirus. I suoi studi sui virus influenzali, prima di questo evento pandemico, vertevano in particolare sull'influenza aviaria. Oltre all'attività scientifica ha alle spalle una importante esperienza politica: Ilaria Capua è stata deputata in Parlamento negli anni dal 2013 al 2016, durante la XVII legislatura, eletta nelle liste di Scelta Civica, partito fondato proprio in quel periodo da Mario Monti.
Ilaria Capua: la formazione accademica
Consegue una laurea con lode in medicina veterinaria presso l'Università di Perugia nel 1989; perfeziona gli studi conseguendo due anni dopo - nel 1991 - la specializzazione presso in Igiene e Sanità Animale presso l'Università di Pisa. In seguito ottiene un dottorato di ricerca all'Università di Padova.
Gli anni 2000
Nel 2000 sviluppa la strategia Differentiating Vaccinated from Infected Animals (DIVA"): si tratta della prima strategia di vaccinazione contro l'influenza aviaria, mediante la quale - con un test - si è in grado di svelare se gli anticorpi presenti in un soggetto sono stati indotti dal vaccino o dall'infezione.
A Ilaria Capua si deve un'azione atipica in ambito scientifico risalente al 2006: sfida il sistema - ottenendo risonanza internazionale - decidendo di rendere di pubblico dominio la sequenza genica del virus dell'aviaria. Allora si parlò di nascita di "scienza open-source". Di fatto la Dottoressa Capua inizia a promuovere una campagna internazionale a favore del libero accesso ai dati sulle sequenze genetiche dei virus influenzali.
Finché non mettiamo subito i nostri dati nel dominio pubblico, siamo parte del problema.
La rivista Seed la elegge "mente rivoluzionaria" facendola entrare in seguito nell'elenco dei più importanti 50 scienziati al mondo di Scientific American (tra le più prestigiose riviste di divulgazione scientifica).
L'inclinazione di Ilaria Capua a sfidare atteggiamenti consolidati si era già rivelata, in tempi non sospetti, quando presentò dati scientifici in cui sosteneva che la futura pandemia influenzale umana sarebbe stata causata da un virus animale di sottotipo H1 e non da un H5, una previsione che si rivelò esatta, nonostante lo scetticismo e l'incredulità di molti suoi colleghi. Lo studio è stato pubblicato su "PLoS Pathogens" nel 2009.
Gli anni 2010
Nel 2013 Ilaria Capua si candida alla Camera dei deputati per le elezioni politiche; viene eletta nella circoscrizione Veneto 1, come capolista del suo partito Scelta Civica. Dal mese di maggio e fino al 20 luglio 2015 ricopre il ruolo di vicepresidente della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera.
Viene sottoposta a un procedimento penale (per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di corruzione, abuso d'ufficio e traffico illecito di virus) - poi prosciolta - che le causa notevoli disagi nella sfera della vita personale. Così nel settembre 2016 decide di rassegnare le dimissioni da deputata. Si trasferisce in Florida dove torna ad occuparsi di ricerca scientifica. Negli USA dirige un dipartimento dell'Emerging Pathogens Institute dell'Università della Florida. In seguito diviene direttrice del One Health Center of Excellence della stessa Università.
La salute umana, animale e del pianeta
Negli anni Ilaria Capua si è impegnata per superare le barriere tra medicina umana e veterinaria, secondo una concezione in cui non può esistere una salute umana distinta da una salute animale e da quella dell'ambiente, portando avanti la visione "One Health".
Spesso l'errore che si fa è di considerare la salute come valore e risorsa che riguarda soltanto gli esseri umani, e solo in minima parte anche le altre specie viventi.
Dal libro: Salute circolare
Vita privata
Ilaria Capua è sposata con Richard John William Currie. Il marito, scozzese, è manager presso la Fort Dodge Animal di Aprilia, azienda del campo veterinario. Ilaria è mamma di una figlia nata nel 2004.
La ex modella e conduttrice televisiva Roberta Capua - eletta Miss Italia nel 1986 - è sua cugina.
Libri di Ilaria Capua
Nel 2012 pubblica il libro "I virus non aspettano: Avventure, disavventure e riflessioni di una ricercatrice globetrotter". In seguito alla vicenda giudiziaria di cui abbiamo riportato poco sopra, scrive e pubblica: "Io, trafficante di virus: Una storia di scienza e di amara giustizia" (2017). Due anni più tardi esce "Salute circolare: Una rivoluzione necessaria". Nel marzo 2021, in periodo di pandemia, pubblica un libro di divulgazione per i più giovani, dal titolo "Il virus spiegato ai ragazzi".
Frasi di Ilaria Capua
I virus sono organismi che continuano a evolversi e ad adattarsi alla situazione.
Il punto di arrivo non è impedire a Covid di circolare ma appiattire la sua curva affinché si ammalino meno persone. Appiattire la curva significa prolungare nel tempo i casi di infezione. Ma a quel punto i nuovi malati saranno gestiti dagli ospedali, che funzioneranno.
L'uomo ha creato un sistema che è stato poco rispettoso dell'ambiente. Tutto il problema dell'emergenza Covid-19 nasce in una foresta dell'Asia al cui interno vivono dei pipistrelli. Questi pipistrelli sarebbero dovuti rimanere nel loro spazio, nella loro nicchia ecologica. E invece è accaduto il contrario. Sono stati cacciati, per essere poi venduti nei mercati. Oppure il loro habitat naturale è stato invaso dall'uomo e sono stati costretti a fuggire. Ciò ha fatto sì che il virus presente nel mezzo di una foresta, e che lì doveva rimanere, si è trovato catapultato in una megalopoli, in un mercato in cui c'erano tanti altri animali di provenienza diversa e portatori di tanti altri virus diversi.
E' necessario guardare alla salute come a un sistema che interagisce con gli altri sistemi del pianeta, comprese le sue componenti inanimate.
Sono tante, tantissime le cose che non sappiamo e su cui molti si interrogano e purtroppo la scienza ha tempi lunghi, lunghissimi per arrivare alle sue certezze relative. Un mare di incertezza ci avvolge e ci disorienta. Non sappiamo neanche quanto l'infezione abbia circolato e si sia diffusa in Italia perché i campionamenti non sono rappresentativi e le procedure non armonizzate. Quindi ogni stima è soltanto una stima e come tale intrinsecamente sbagliata - bisogna solo capire di quanto.
[Sul coronavirus Covid-19]
Sappiamo che il distanziamento fisico e le misure di igiene personale e pubblica aiutano ad appiattire la curva quindi a ridurre la velocità del contagio. Ma una curva più piatta non significa blocco della diffusione virale, significa riduzione della circolazione virale. Quindi è chiaro che il virus continuerà a circolare in maniera «visibile» - ovvero provocando i casi clinici fino a quando non si stabilirà l'immunità di gregge, naturale o da vaccinazione.
Sappiamo che ci sono diversi farmaci e protocolli terapeutici innovativi che ci permettono di affinare la cura, ma non credo proprio che si arriverà in tempi brevi a una commercializzazione nelle farmacie ma piuttosto verranno usati per i pazienti ricoverati.
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Foto e immagini di Ilaria Capua
Video Ilaria Capua
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Ilaria Capua. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Ilaria Capua.
Vaccini fasulli
Spett. dottoressa. lei ha cominciato da floris parlando timidamente di covid, anche non essendo virologi, adesso si è fatta prendere la mano e rischia di fare del bullismo mediatico, sulle persone anziane. capisco che floris le dia qualcosa per il tempo che lei perde in trasmissione, ma essere un po cauti sarebbe meglio.
un saluto.
rosario gallo
E le Risposte al mio commento precedente, direttamente da Ilaria CAPUA, dove sono ?.
Egregia Professoressa.
Sono un "Ragazzo " di 56 Anni di Genova.
Vorrei se me lo consente, dire anche la mia " Personale " considerazione.
1°) Non sono d'accordo quando sento alla Televisione che " noi italiani ci siamo e ci stiamo comportando bene ", spiego anche il perché.
La gente NON ha ancora capito, quanto sia spietato questo Virus.
Io Personalmente mi AutoRegolo, come se fossimo ancora, in Fase di Lookdown, molto Drasticamente.
Esco il Meno possibile. Programmo le cose da fare, possibilmente tutte in un giorno, stó attento cosa tocco, e quando torno a casa, tutte le cose che sono uscite di casa, e sono venute a contatto fuori, le disinfetto con cura, con alcol, monete in spiccioli e banconote di carta.
Saró esagerato, ma sono piú tranquillo, senza " quasi ", non portarmi Stress.
Mi comporto cosí per questi motivi: Spero di sbagliarmi ma la Politica secondo il mio punto di vista, é passata sopra la testa alla Sanità - c'é ancora TANTA ma TANTA Gente, che gira senza o parzialmente vedi, Masherina sia all'aperto che negli assemblamenti e Spudoratamente sui mezzi pubblici, ESAGERATAMENTE AFFOLLATI, per le Mascherine, specialmente sono i giovani. NON CI SONO CONTROLLI.
Inizialmente portavo la Mascherina chirurgica, ma sensibilizzando le persone e specialmente i giovani, a volte ho rischiato di prenderle e alzare le mani, (cosa che NON farei mai) per questo dopo queste vicende successe porto sempre la Mascherina FfP2. Si, sono al corrente della Situazione Finanziaria Disastrosa, ma se ci contagiamo tutti, poi chi ci và a lavorare ?.
Avete spiegato bene, ai Politici, della Strategia di Contenimento, del Martello e la danza ?. Forse oggi NON ci troveremo in questa Situazione, e gli avete spiegato bene che le Mascherine Personalizzate, NON vanno bene, dovrebbero essere Certificate. Sono un pó arrabbiato perché, piú la Gente NON rispetta le Regole, piú i Contagi aumentano ed io che ho drasticamente Rispettato le Regole, rimarró in Lookdown.
Scusi se mi sono dilungato un pó troppo.
Vi chiedo cortesemente (se non la legge direttamente la Professoressa) e in ginocchio, di fargliela pervenire.
Distinti Saluti, Buo Lavoro.
GRAZIANO, di Genova Sestri Ponente.
GRAZIE.
Perché preoccuparsi ancora di questo virus se abbiamo le cure (eparina e cortisone) ?
Dott. ssa Capua, ricordando ciò che lei disse all'inizio dell'epidemia in Italia con una certa aria di sufficienza - ci invitava a non preoccuparci così tanto in quanto si trattava poco più di un'influenza - mi domando come possiamo ora ascoltarla e crederle. Poteva almeno dichiarare che si era sbagliata.
Buon giorno, mi scuso del disturbo, avrei un fascicolo da inviarle, sul paziente Zero della zona rossa,
gradirei un suo parere sulla probabilità su come tutto è cominciato.
vorrei allegarlo ma non posso, non sono in cerca di pubblicità, ma solo conoscere la fondatezza delle mie riflessioni.
i problemi sono seri e quindi è possibile che a nessuno interessi più su come possa essere iniziato. si è trattata di una ricerca su tanti articoli, tra questi compare anche un suo commento e sarebbe per me un privilegio, non da poco, che Lei potessi dedicargli un attimo di attenzione, contiene anche un collegamento su come il contagio dalla zona rossa possa essere arrivato a Vò Euganeo.
le chiedo, con enorme rispetto, di darmi la possibilità di allegarlo.
le chiedo ancora scusa per essermi permesso di farle pervenire questa mail, ma il suo cognome, mi ricorda tanto la famosissima ed antichissima cittadina di epoca romana, Capua, distante pochi Km. dal mio comune di nascita, Carinola prov. Caserta, non distante da un altra cittadina di epoca romana, Sessa Aurunca, dove ho avuto il privilegio di studiare, con pochi risultati mio malgrado.
voglia gradire i miei più calorosi saluti, fare complimenti non servono perchè la sua preparazione ed esperienza parla da sola, auguri per la sua carriera che sia ricca di soddisfazione per il bene del'umanità.
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