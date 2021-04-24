Elisabetta II
Biografia • Her Majesty
Regina di Gran Bretagna e dell'Irlanda, primogenita del duca e della duchessa di York (che poi diventeranno il re Giorgio VI e la regina Elisabetta), nasce a Londra il 21 aprile 1926. Cinque settimane dopo la nascita, viene battezzata nella cappella di Buckingham Palace con il nome di Elisabetta Alessandra Maria (Elizabeth Alexandra Mary).
L'infanzia e la giovinezza
La sua è un'infanzia assai stimolante e contrassegnata dall'approfondimento degli interessi più svariati: letteratura, e teatro. Studia anche arte e musica; inoltre, impara ad andare a cavallo fino a diventare un'eccellente cavallerizza.
All'età di soli diciotto anni diviene Consigliere di Stato, che in Inghilterra è una figura di rilievo, essendo una figura che affianca il re nelle decisioni importanti.
Per fare pratica nella politica, Elisabetta incontra settimanalmente il Primo Ministro per discutere di importanti decisioni circa gli affari del Commonwealth.
Durante la seconda guerra mondiale si spende in prima linea facendo pratica come soldato (con il ruolo di secondo tenente) nelle mansioni dell'esercito che prevedono l'utilizzo delle donne. Impara però anche a guidare i camion, imparando fra l'altro a riparare i motori e a cavarsela in qualsiasi situazione o problematica che veda impiegati mezzi o autoveicoli.
Il matrimonio
Il 20 novembre del 1947 si sposa finalmente con un suo lontano cugino, il Duca di Edimburgo Philip Mountbatten. La principessa Elisabetta ha solo 21 anni ma è già una donna matura e dal carattere deciso e determinato.
Ciò le è di notevole aiuto, visto che da lì a poco, e precisamente nel 1951, durante un viaggio intorno al mondo (che prevedeva le tappe più disparate, dal Kenya all'Australia passando per il Canada), il padre re Giorgio VI muore: Elisabetta si trova catapultata su uno dei troni più importanti del mondo, con alle spalle secoli di tradizione.
Il regno di Elisabetta II
È il 1952 e la nuova regina ha solo 26 anni; la seconda guerra mondiale è da poco finita lasciando prostrata l'intera Europa, non esclusa l'Inghilterra. Anzi, il suo Paese ha dato un contributo fondamentale nel tener testa alle barbariche truppe naziste, che tentarono più volte di far capitolare il popolo anglosassone.
È da segnalare fra l'altro che la sua incoronazione, che ha luogo il 2 giugno 1953, è il primo evento di quel tipo che ha goduto di una ripresa televisiva. Alla cerimonia sono presenti tutti i rappresentati politici della Bretagna, i primi ministri e i capi di tutti i paesi del Commonwealth e i maggiori rappresentanti di stati stranieri. In questo senso, già si può intravedere un segno dell'enorme esposizione mediatica che contrassegnerà il regno della famiglia Windsor negli anni a venire.
Regina estremamente popolare, non risparmia la sua presenza in pubblico, con una devozione alla "causa" veramente encomiabile e molto apprezzata dai suoi sudditi.
In termini di viaggi e spostamenti batte tutti i record delle precedenti detentrici del trono d'Inghilterra. Inoltre, sempre in linea con quanto detto prima, la curiosità e lo scandaglio di cui è oggetto la famiglia regnante da un lato è come se avesse smitizzato un universo lontano e inavvicinabile, dall'altro ottiene però l'effetto benefico di avvicinare notevolmente la famiglia reale alla gente comune, in grado in questo modo di seguirne le gesta, gli amori e i comportamenti.
La famiglia e i record
Nel 1977 Elisabetta celebra il Giubileo d'Argento, ossia il 25° anniversario della sua ascesa al trono, mentre nel 2002 solenni festeggiamenti celebrano i suoi 50 anni con la corona. Sul piano strettamente familiare, dal suo matrimonio nascono ben quattro figli:
- il notissimo Principe Carlo
- il Principe Andrea
- la Principessa Anna
- il Principe Edoardo.
Il 9 settembre 2015 supera il primato di longevità sul trono che apparteneva alla Regina Vittoria (oltre 63 anni di regno).
Nella sua lunga vita e nel suo lungo regno affronta numerosi scandali che coinvolgono i membri della famiglia reale. Tra i momenti più delicati della sua via ci sono: la morte di Diana Spencer (moglie di Carlo) e il trasferimento oltreoceano del nipote Principe Harry, dopo il matrimonio con l'americana Meghan Markle.
Articoli di approfondimento
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- I regali più curiosi donati alla regina Elisabetta
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La regina si è spenta serenamente nel suo castello scozzese di Balmoral, il giorno 8 settembre 2022, all'età di 96 anni.
Frasi di Elisabetta II
Io dichiaro davanti a voi tutti che tutta la mia vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale a cui tutti apparteniamo.
[Dal discorso del 21 aprile 1947, giorno del ventunesimo compleanno]
[I declare before you all that my whole life whether it be long or short shall be devoted to your service and the service of our great imperial family to which we all belong]
Siamo un popolo moderato e pragmatico, più a suo agio con la pratica che con la teoria.
[We are a moderate, pragmatic people, more comfortable with practice than theory]
Appartengo al mio popolo, ma non come intendeva Elisabetta I. Non ho scelto io di essere regina, so ciò che si attendono da me, manterrò i miei impegni.
Sono ancora viva.
[Giugno 2016, incontrando il vice primo ministro dell'Irlanda del Nord, nella sua prima apparizione pubblica dopo il voto della Brexit, con cui il popolo britannico ha scelto di uscire dall'Unione Europea]
Torneranno giorni migliori. Saremo di nuovo con i nostri amici. Saremo di nuovo con le nostre famiglie. Ci incontreremo di nuovo.
[Better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again]
Ci sono momenti in cui la vita sembra piccola, noiosa, meschina e senza un obiettivo. E poi a un certo punto veniamo trascinati in un grande evento che ci fa capire quanto sia solida e profondamente durevole la nostra esistenza.
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Commenti
Carlo chi ?Per cortesia non distoglietelo dal lavoro!nH
Encomiabike la sua dedizione al lavoro ma dovrebbe lasciare spazio a Carlo .
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