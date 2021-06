Biografia • Senza fermarsi mai

Alba Antonella Parietti nasce a Torino il 2 luglio 1961. Il debutto nel mondo dello spettacolo arriva nel 1977 a teatro con "L'importanza di chiamarsi Ernesto" di Oscar Wilde. A partire dal 1980 approda alle radio e televisioni locali piemontesi, dove lavora tra gli altri anche con Piero Chiambretti.

Nel 1981 sposa Franco Oppini (attore, ex "Gatti di vicolo miracoli"): l'anno seguente nasce il figlio Francesco Oppini. Sempre negli anni '80 arriva alla RAI con trasmissioni come "Galassia 2" di Gianni Boncompagni e Giancarlo Magalli, poi "Giallo" con Enzo Tortora.

Alba Parietti con il figlio Francesco Oppini

Il debutto come cantante di Alba Parietti arriva a metà degli anni '80 con il solo nome Alba; riscuote un piccolo successo internazionale con pezzi dance come "Jump and do it", "Dangerous", "Look into my eyes", ma soprattutto con la ballata "Only music survives".

La popolarità presso il grande pubblico arriva solo nel 1990, alla soglia dei 30 anni, con la conduzione della trasmissione sportiva "Galagol" su Telemontecarlo: le sue gambe ben esposte sullo sgabello diventano le più famose dell'emittente, e forse del paese.

Ben presto viene assunta dalla Rai per la presentazione dello show "La piscina" su RaiTre. Intanto nel 1990 divorzia dal marito Franco Oppini.

Nel 1992 presenta il Festival di Sanremo 1992 accanto a Pippo Baudo, che la vuole anche al Dopofestival l'anno successivo. In questi anni affianca anche Corrado Mantoni, per presentare il Gran Premio internazionale della Tv.

Alba Parietti partecipa a commedie cinematografiche come "Abbronzatissimi" di Bruno Gaburro (1991) e "Saint Tropez, Saint Tropez" di Castellano e Pipolo (1992); nel 1998 è protagonista del film "Il macellaio" di Aurelio Grimaldi, pellicola di scarso successo di critica e di pubblico.

Nel 1994 conduce con Valeria Marini "Serata Mondiale", trasmissione sui Mondiali di calcio statunitensi che registra ascolti record. Due anni dopo, nel 1996, realizza un cd di canzoni, "Alba", e pubblica un libro, "Uomini".

Conduce poi "Macao", su Rai Due (regia di Gianni Boncompagni) nel 1997, seguita nel 1999 da "Capriccio", talk show dedicato al sesso e alla sessuologia trasmesso su Italia 1.

Oggetto di gossip alcune sue relazioni sentimentali (Christopher Lambert e Stefano Bonaga) ed il ricorso alla chirurgia plastica (oggetto di una parodia di Anna Mazzamauro nel film "Fantozzi - Il ritorno").

Negli anni successivi diventa opinionista in diversi programmi tv: nel 2006 partecipa al reality show "Notti sul ghiaccio", condotto da Milly Carlucci su Rai Uno e l'anno successivo fa parte della giuria della seconda edizione dello stesso show.

Conduce poi due programmi che non troveranno successo: "Grimilde" (una sola puntata, su Italia 1), e il reality "Wild West" (su Rai Due, sospeso nella versione serale alla terza puntata).

Alba Parietti

Nella stagione 2006/2007 entra nel cast di "Domenica In" (Rai Uno) come ospite fissa dei dibattiti moderati da Massimo Giletti. Sempre come giurata partecipa inoltre alla 57ma edizione del Festival di Sanremo. Anche negli anni seguenti continua ad apparire in tv perlopiù come opinionista saltuaria, o fissa, come all'edizione dell'Isola dei Famosi 2019.