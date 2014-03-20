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Biografie

Serena Autieri

Serena Autieri

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Biografia

Serena Autieri nasce il 4 aprile del 1976 a Napoli, nel quartiere di Soccavo. Da bambina studia recitazione, danza classica e canto, e nel 1997, a diciannove anni, incide il suo primo disco, "Anima soul". Nel frattempo, dopo essersi diplomata all'Istituto d'Arte di Napoli si iscrive all'Università Federico II, facoltà di Architettura. Non abbandona però il mondo dello spettacolo: nel 1998 entra a far parte del cast di "Un posto al sole", soap opera in onda su Raitre in cui interpreta una cantante, Sara De Vito.

Nel 2001 affianca Alberto Castagna alla conduzione di "Stranamore", su Canale 5, e recita nella fiction di Raidue "Vento di Ponente". Nella stagione 2002/2003 è a teatro con il musical "Bulli & Pupe": è anche grazie a questo show che viene notata e chiamata a presentare il Festival di Sanremo del 2003 insieme con Pippo Baudo e Claudia Gerini.

Nello stesso anno è protagonista della miniserie di Raidue "Tutti i sogni del mondo", della quale canta anche la sigla, e inizia a lavorare al musicale "Vacanze Romane", per la regia di Pietro Garinei, dove recita accanto a Massimo Ghini: lo spettacolo viene portato in scena a partire dal 2004, anno in cui Serena Autieri rappresenta l'Italia al Columbus Day di New York cantando al Manhattan Center in un concerto dal vivo.

Sempre nel 2004, l'interprete napoletana viene diretta al cinema da Marianna Sciveres in "Sara May". In seguito Serena diventa un volto fisso della fiction italiana: appare, tra l'altro, ne "La maledizione dei Templari", diretto da Josée Dayana, e in "Callas e Onassis", diretto da Giorgio Capitani. Nel 2006 recita ne "L'onore e il rispetto" fiction di Canale 5 per la regia di Salvatore Samperi: sul set conosce Gabriel Garko, con cui intraprende una breve relazione sentimentale.

Nel 2007 torna al cinema con il successo di Fausto Brizzi "Notte prima degli esami - Oggi", in cui veste i panni della professoressa Elisabetta Paliani; l'anno successivo è diretta da Maurizio Nichetti nel film per la tv "Dr. Clown", su Canale 5, e torna - seppure come guest star - in una soap opera di Raitre, "Agrodolce". Nel 2009 Serena Autieri recita nella commedia "L'ultimo crodino", insieme con Enzo Iacchetti e Ricky Tognazzi, e torna sul set de "L'onore e il rispetto", giunto alla seconda stagione; viene diretta, inoltre, da Gabriele Lavia in "Liolà".

A teatro, invece, propone con Giorgio Albertazzi "Shakespeare in Jazz", al Sistina di Roma. Nel 2010 sposa a Spoleto il manager finanziario Enrico Griselli e appare nella miniserie di Canale 5 "Nel bianco", due puntate dirette da Peter Keglevic e tratte dall'omonimo romanzo di Ken Follett; un ruolo più leggero è, invece, quello che le viene assegnato nel cinepanettone di Neri Parenti "Natale in Sudafrica". Altra commedia di successo al cinema è "Femmine contro maschi", dove ritrova il regista Fausto Brizzi. Dopo essere apparsa nella fiction di Monica Vullo "Dov'è mia figlia?", nei panni di Sabina, e al fianco di Enrico Brignano nella divertente miniserie "Fratelli detective", nel 2012 è una delle concorrenti di "Tale e Quale Show", talent di Raiuno in cui è chiamata a interpretare e imitare in ogni puntata una cantante diversa: di volta in volta veste i panni di Barbra Streisand, Antonella Ruggiero, Lady Gaga e Loretta Goggi.

Conduttrice del "Premio Campiello" al fianco di Bruno Vespa, al cinema Serena Autieri appare nel film di Giuseppe Piccioni "Il rosso e il blu", mentre sul piccolo schermo affianca Massimo Giletti nel programma "Una voce per Padre Pio" e Amedeo Minghi in "Cantare è d'amore", per poi tornare a "Tale e Quale Show - Il Torneo", dove impersona Celine Dion, Fiorella Mannoia e Beyoncé.

Nel 2013, mentre diventa mamma di Giulia Tosca, è tra i protagonisti de "Il principe abusivo", commedia diretta da Alessandro Siani che vede nel cast, oltre allo stesso Siani, anche Christian De Sica; torna al cinema con "Sapore di te", film di Carlo Vanzina in cui presta il volto a un'aspirante showgirl, con "Niente può fermarci", di Luigi Cecinelli, e con "Un fantastico via vai", di Leonardo Pieraccioni, dove interpreta la moglie dell'attore toscano. Serena si dedica inoltre al doppiaggio prestando la voce a Elsa, la regina delle nevi, in "Frozen - Il regno di ghiaccio", musical di animazione della Disney per il quale interpreta anche le canzoni. In seguito, visto il successo ottenuto dal programma, viene richiamata ancora come concorrente a "Tale e Quale Show": questa volta l'attrice campana imita Lara Fabian, Mina e Madonna. Su Canale 5, la sera del 31 dicembre 2013, Serena Autieri presenta "Un Capodanno in musica".

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Quando le donne ci amano, ci perdonano tutto, persino i nostri crimini.
Quando non ci amano, non danno credito a nulla, nemmeno alle nostre virtù.
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