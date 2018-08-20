1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Gianni Vattimo

Gianni Vattimo

Gianni Vattimo

Biografia

Gianni Vattimo è stato un filosofo e politico italiano. È nato il 4 gennaio 1936 a Torino, città dove ha studiato e si è laureato in Filosofia; ha conseguito la specializzazione all'università di Heidelberg con H. G. Gadamer e K. Loewith. Dal 1964 insegna all'Università di Torino, dove è stato anche Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Ha insegnato come visiting professor in alcune università americane (Yale, Los Angeles, New York University, State University of New York) e ha tenuto seminari e conferenze nelle grandi università di tutto il mondo.

Gianni Vattimo

Gianni Vattimo

Il pensiero di Gianni Vattimo e il suo valore culturale

Negli anni Cinquanta ha lavorato ai programmi culturali della Rai. È membro dei comitati scientifici di varie riviste italiane e straniere, e collabora come editorialista al quotidiano La Stampa e a vari giornali italiani e stranieri; è socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino. Laurea honoris causa dell'Università di La Plata (Argentina, 1996). Laurea honoris causa dell'Università di Palermo (Argentina, 1998). Grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana (1997). Attualmente è vicepresidente dell'Accademia della Latinità.

Nelle sue opere, Vattimo ha proposto una interpretazione dell'ontologia ermeneutica contemporanea che ne accentua il legame positivo con il nichilismo, inteso come indebolimento delle categorie ontologiche tramandate dalla metafisica e criticate da Nietzsche e da Heidegger.

Un tale indebolimento dell'essere è la nozione guida per capire i tratti dell'esistenza dell'uomo nel mondo tardo moderno, e (nelle forme della secolarizzazione, del passaggio a regimi politici democratici, del pluralismo e della tolleranza) rappresenta anche il filo conduttore di ogni possibile emancipazione. Rimanendo fedele alla sua originaria ispirazione religioso-politica, ha sempre coltivato una filosofia attenta ai problemi della società.

Il cosiddetto Pensiero debole

Il "pensiero debole", che lo ha fatto conoscere in molti paesi, è una filosofia che pensa la storia dell'emancipazione umana come una progressiva riduzione della violenza e dei dogmatismi e che favorisce il superamento di quelle stratificazioni sociali che da questi derivano.

Con "Credere di credere" (Garzanti, Milano 1996) ha rivendicato al proprio pensiero anche la qualifica di autentica filosofia cristiana per la post-modernità. Una riflessione che continua nelle successive pubblicazioni quali "Dialogo con Nietzsche. Saggi 1961-2000" (Garzanti, Milano 2001), "Vocazione e responsabilità del filosofo" (Il Melangolo, Genova 2000) e "Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso" (Garzanti, Milano 2002).

L'impegno politico

Con la volontà di battersi contro i dogmatismi che alimentano violenze, paure e ingiustizie sociali si è impegnato in politica, dapprima nel Partito Radicale, poi in Alleanza per Torino e nella campagna elettorale dell'Ulivo, del quale è un convinto sostenitore, riconoscendo oggi nei Democratici di sinistra il luogo in cui condurre le sue battaglie come deputato europeo. Attualmente, partecipa in qualità di Invitato permanente al direttivo nazionale del Coordinamento Omosessuale DS (CODS).

Al Parlamento europeo partecipa ai lavori delle commissioni in qualità di:

membro titolare della Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport; membro supplente della Commissione per i diritti e le libertà dei cittadini, la giustizia e gli affari interni; membro della Delegazione interparlamentare UE-Sudafrica.

Ha svolto anche altre attività parlamentari in seno alle Conciliazioni Socrate, Cultura 2000 e Gioventù e al gruppo interistituzionale Commissione-Presidenza Portoghese-Parlamento europeo sulla politica delle droghe in Europa, in atto per definire un piano d'azione dell'Unione Europea per gli anni 2000-2004.

Ha partecipato in qualità di membro ai lavori della Commissione temporanea sul sistema di intercettazione satellitare denominato "Echelon". Collabora come editorialista a: La Stampa, L'Espresso, El Pais e al Clarin di Buenos Aires.

Vita privata

Vattimo è stato descritto da molti uno degli intellettuali più influenti della sua epoca. Dichiarò la sua omosessualità conciliandola con la sua fede cristiana. Negli ultimi anni d'insegnamento universitario sviluppò una concezione di Cristianesimo "secolarizzato", il quale, conseguentemente, non necessita di istituzioni ecclesiastiche, fondandosi sulla kénosis, ossia sull'abbassamento e sull'indebolimento fino allo svuotamento dell'idea di Dio.

Per il filosofo il non riconoscere un "assoluto", inteso come una verità definitiva, porterebbe ad una maggiore accettazione della diversità sociale e culturale.

Il 20 aprile 2003 Sergio Mamino, compagno di Vattimo dal 1992, storico dell'architettura, malato di tumore ai polmoni, morì nel bagno dell'aereo che lo stava portando nei Paesi Bassi per effettuare un'eutanasia. Ad accompagnarlo sull'aereo c'era lo stesso Vattimo .

Gianni Vattimo si è spento all'età di 87 anni il 19 settembre 2023, a Rivoli.

Le sue ultime pubblicazioni sono state:

Vuoi ricevere aggiornamenti su Gianni Vattimo ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Gianni Vattimo

4 fotografie

Foto e immagini di Gianni Vattimo

Foto di Gianni Vattimo
Foto di Gianni Vattimo
Foto di Gianni Vattimo
Foto di Gianni Vattimo

Commenti

Scrivi un messaggio
Lunedì 20 agosto 2018 12:49:55

Buongiorno Gianni Vattimo, sono Francesco Gelmini, un ragazzo appassionato di filosofia, volevo dirle che avere cura dell'essere oggi vuol dire prendere su di sé la filosofia e le scienze contemporanee attuali e portarle ad una comprensione della totalità del reale, l' etnocentrismo l'antropocentismo ed il biocentrismo vanno rifiutati perché della totalità dell'essere fanno parte anche l' inorganico e la non materia. Se è vero che della totalità della materia di cui si compone l'universo noi ne conosciamo solo una piccola parte avere cura dell'essere oggi in modo che l' essere non si oggettivi, cioè avere a cuore la differenza ontologica oggi significa occuparsi delle scienze naturali contemporanee. La totalità del reale non coincide con la volontà di potenza umana e nemmeno con quella della vita in generale perché comprende anche tutta quella porzione di materia che ci è ancora indisponibile, ed è difendendo questa indisponibilità che si difende l' essere oggi. Non si difende l' essere oggi continuando a rimanere legati ad Heidegger, dobbiamo prendere le cose buone della filosofia del passato e portarle nel dialogo con le discipline contemporanee perché l' essere è e se noi vogliamo continuare ad essere i suoi pastori dobbiamo avere una visione dell' essere nuova, che metta al centro la sua natura e non la nostra prospettiva di viventi umani autocoscienti su di lui. per questo il canone minore della filosofia di Rocco Ronchi, la psicoanalisi lacaniana con il suo interesse per il Reale e tutti coloro che hanno a cuore l' essere devono continuare nella prospettiva di deumanizzare e deantropologizzare l' essere, in modo da restituirgli nuova libertà, togliere le incrostazioni che noi abbiamo messo su di loro e che hanno deturpato il suo volto, che fortunatamente non ha bisogno di noi. Il multiverso non ha bisogno dell' autocoscienza per esistere ma l' autocoscienza che noi siamo non è nulla senza il multiverso da cui è emersa e che solo in parte è in grado di rispecchiare .

Da: Francesco Gelmini

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Gadamer Repubblica Italiana Nietzsche Heidegger Informazione Socrate Unione Europea Letteratura Politica

Gianni Vattimo nelle opere letterarie

Georg Elser

Georg Elser

Attivista tedesco, attentatore alla vita di Hitler
α 4 gennaio 1903
ω 9 aprile 1945
Giovanni Battista Pergolesi

Giovanni Battista Pergolesi

Compositore italiano
α 4 gennaio 1710
ω 16 marzo 1736
Isaac Newton

Isaac Newton

Fisico e matematico inglese
α 4 gennaio 1643
ω 31 marzo 1727
Jasmine Paolini

Jasmine Paolini

Tennista italiana
α 4 gennaio 1996
Louis Braille

Louis Braille

Inventore francese, padre dell'alfabeto tattile
α 4 gennaio 1809
ω 6 gennaio 1852
Massimo Luca

Massimo Luca

Chitarrista, autore e produttore artistico italiano
α 4 gennaio 1950
Michael Stipe

Michael Stipe

Cantante statunitense, R.E.M.
α 4 gennaio 1960
Paola Pisano

Paola Pisano

Politica italiana
α 4 gennaio 1977
Roberto Speranza

Roberto Speranza

Politico italiano
α 4 gennaio 1979
Tito Stagno

Tito Stagno

Giornalista, telecronista sportivo e conduttore tv italiano
α 4 gennaio 1930
ω 31 gennaio 2022
San Gennaro

San Gennaro

Vescovo, martire e santo cattolico italiano
α 21 aprile 272
ω 19 settembre 305
Italo Calvino

Italo Calvino

Scrittore italiano
α 15 ottobre 1923
ω 19 settembre 1985
Jake LaMotta

Jake LaMotta

Pugile statunitense
α 10 luglio 1922
ω 19 settembre 2017
Mogol

Mogol

Autore italiano
α 17 agosto 1936
Aga Khan IV

Aga Khan IV

Principe arabo, autorità religiosa e imprenditore
α 13 dicembre 1936
ω 4 febbraio 2025
Papa Francesco

Papa Francesco

Pontefice della chiesa cattolica argentino
α 17 dicembre 1936
ω 21 aprile 2025
Abraham Yehoshua

Abraham Yehoshua

Scrittore e drammaturgo israeliano
α 9 dicembre 1936
ω 14 giugno 2022
Achille Occhetto

Achille Occhetto

Politico italiano
α 3 marzo 1936
Alice Kessler

Alice Kessler

Ballerina e cantante tedesca
α 20 agosto 1936
ω 17 novembre 2025
Andrei Chikatilo

Andrei Chikatilo

Serial killer russo
α 16 ottobre 1936
ω 16 febbraio 1994
Antonia S. Byatt

Antonia S. Byatt

Scrittrice inglese
α 24 agosto 1936
ω 16 novembre 2023
Burt Reynolds

Burt Reynolds

Attore statunitense
α 11 febbraio 1936
ω 6 settembre 2018
Carla Fracci

Carla Fracci

Ballerina italiana, danza classica
α 20 agosto 1936
ω 27 maggio 2021
Dacia Maraini

Dacia Maraini

Scrittrice italiana
α 13 novembre 1936
Dan Peterson

Dan Peterson

Allenatore di pallacanestro e telecronista sportivo statunitense
α 9 gennaio 1936
Dave Van Ronk

Dave Van Ronk

Cantautore folk statunitense
α 30 giugno 1936
ω 10 febbraio 2002
David Carradine

David Carradine

Attore statunitense
α 8 dicembre 1936
ω 3 giugno 2009
Ellen Kessler

Ellen Kessler

Ballerina e cantante tedesca
α 20 agosto 1936
ω 17 novembre 2025
Ferdinando Imposimato

Ferdinando Imposimato

Magistrato e politico italiano
α 9 aprile 1936
ω 2 gennaio 2018
Georges Perec

Georges Perec

Scrittore francese
α 7 marzo 1936
ω 3 marzo 1982
Gerhard Ertl

Gerhard Ertl

Chimico e fisico tedesco, premio Nobel
α 10 ottobre 1936
Gianfranco D'Angelo

Gianfranco D'Angelo

Attore teatrale e cinematografico
α 19 agosto 1936
ω 15 agosto 2021
James Lee Burke

James Lee Burke

Scrittore statunitense
α 5 dicembre 1936
Jim Henson

Jim Henson

Inventore dei Muppets, produttore e regista statunitense
α 24 settembre 1936
ω 16 maggio 1990
Joaquin Navarro Valls

Joaquin Navarro Valls

Giornalista e medico spagnolo
α 16 novembre 1936
ω 5 luglio 2017
John McCain

John McCain

Politico, senatore USA
α 29 agosto 1936
ω 25 agosto 2018
Joseph Blatter

Joseph Blatter

Dirigente sportivo svizzero
α 10 marzo 1936
La Televisione

La Televisione

Elettrodomestico
α Anno 1936
Lino Banfi

Lino Banfi

Attore italiano
α 9 luglio 1936
Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa

Scrittore peruviano naturalizzato spagnolo, premio Nobel
α 28 marzo 1936
ω 13 aprile 2025
Paolo Savona

Paolo Savona

Economista e politico italiano
α 6 ottobre 1936
Pippo Baudo

Pippo Baudo

Presentatore TV italiano
α 7 giugno 1936
ω 16 agosto 2025
Richard Bach

Richard Bach

Scrittore statunitense
α 23 giugno 1936
Robert Redford

Robert Redford

Attore e regista statunitense
α 18 agosto 1936
ω 16 settembre 2025
Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi

Politico e imprenditore italiano
α 29 settembre 1936
ω 12 giugno 2023
Tony Dallara

Tony Dallara

Cantante italiano
α 30 giugno 1936
Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi

Attrice italiana
α 20 ottobre 1936
Virna Lisi

Virna Lisi

Attrice italiana
α 8 novembre 1936
ω 18 dicembre 2014
Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent

Stilista francese
α 1 agosto 1936
ω 1 giugno 2008
Zubin Mehta

Zubin Mehta

Direttore d'orchestra indiano
α 29 aprile 1936
Andrea Purgatori

Andrea Purgatori

Giornalista, sceneggiatore, saggista e attore italiano
α 1 febbraio 1953
ω 19 luglio 2023
Antonia S. Byatt

Antonia S. Byatt

Scrittrice inglese
α 24 agosto 1936
ω 16 novembre 2023
Arnaldo Forlani

Arnaldo Forlani

Politico italiano
α 8 dicembre 1925
ω 6 luglio 2023
Bice Biagi

Bice Biagi

Giornalista italiana
α 5 maggio 1947
ω 16 marzo 2023
Burt Bacharach

Burt Bacharach

Compositore statunitense
α 12 maggio 1928
ω 8 febbraio 2023
Cormac McCarthy

Cormac McCarthy

Scrittore, drammaturgo e sceneggiatore statunitense
α 20 luglio 1933
ω 13 giugno 2023
Dick Fosbury

Dick Fosbury

Atleta statunitense
α 6 marzo 1947
ω 12 marzo 2023
Domenico De Masi

Domenico De Masi

Sociologo italiano
α 1 febbraio 1938
ω 9 settembre 2023
Elliott Erwitt

Elliott Erwitt

Fotografo statunitense
α 26 luglio 1928
ω 29 novembre 2023
Ettore Mo

Ettore Mo

Giornalista italiano
α 1 aprile 1932
ω 9 ottobre 2023
Evgenij Prigožin

Evgenij Prigožin

Imprenditore, politico e comandante mercenario russo
α 1 giugno 1961
ω 23 agosto 2023
Fernando Botero

Fernando Botero

Artista colombiano
α 19 aprile 1932
ω 15 settembre 2023
Francesco Nuti

Francesco Nuti

Attore e regista italiano
α 17 maggio 1955
ω 12 giugno 2023
Gianluca Vialli

Gianluca Vialli

Calciatore e allenatore di calcio italiano
α 9 luglio 1964
ω 6 gennaio 2023
Gianni Minà

Gianni Minà

Giornalista, scrittore e conduttore tv italiano
α 17 maggio 1938
ω 27 marzo 2023
Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida

Attrice italiana
α 4 luglio 1927
ω 16 gennaio 2023
Giorgio Napolitano

Giorgio Napolitano

11° Presidente della Repubblica Italiana
α 29 giugno 1925
ω 22 settembre 2023
Henry Kissinger

Henry Kissinger

Politico statunitense
α 27 maggio 1923
ω 30 novembre 2023
Jeff Beck

Jeff Beck

Chitarrista inglese
α 24 giugno 1944
ω 10 gennaio 2023
Marc Augé

Marc Augé

Etnologo e antropologo francese
α 2 settembre 1935
ω 24 luglio 2023
Maria Giovanna Maglie

Maria Giovanna Maglie

Giornalista italiana
α 3 agosto 1952
ω 23 maggio 2023
Martti Ahtisaari

Martti Ahtisaari

Politico e diplomatico finlandese, premio Nobel
α 23 giugno 1937
ω 16 ottobre 2023
Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo

Giornalista e conduttore tv italiano
α 28 agosto 1938
ω 24 febbraio 2023
Michela Murgia

Michela Murgia

Scrittrice italiana
α 3 giugno 1972
ω 10 agosto 2023
Milan Kundera

Milan Kundera

Scrittore ceco
α 1 aprile 1929
ω 11 luglio 2023
Raquel Welch

Raquel Welch

Attrice statunitense
α 5 settembre 1940
ω 15 febbraio 2023
Roberto Colaninno

Roberto Colaninno

Manager e imprenditore italiano
α 16 agosto 1943
ω 19 agosto 2023
Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi

Politico e imprenditore italiano
α 29 settembre 1936
ω 12 giugno 2023
Sinead O'Connor

Sinead O'Connor

Cantautrice irlandese
α 8 dicembre 1966
ω 26 luglio 2023
Tina Turner

Tina Turner

Cantante statunitense
α 26 novembre 1939
ω 24 maggio 2023
Tony Bennett

Tony Bennett

Cantante statunitense
α 3 agosto 1926
ω 21 luglio 2023
Toto Cutugno

Toto Cutugno

Cantautore italiano
α 7 luglio 1943
ω 22 agosto 2023

Chi l'ha detto?

Ogni nostra cognizione, principia dai sentimenti.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail