Biografia

Sigfrido Ranucci nasce il 24 agosto del 1961 a Roma. Iscrittosi all'università La Sapienza, si laurea in letteratura italiana e inizia a lavorare come giornalista. Dapprima è a "Paese Sera", poi, a partire dal 1989, al Tg3. Nella redazione del telegiornale della terza rete Rai, si occupa di sport, attualità e cronaca.

Nella seconda metà degli anni Novanta collabora con "Tg3 Primo Piano", con Rai News e con Rai International. Dal 1999 Sigfrido Ranucci è inviato della tv di Stato nei Balcani.

I primi anni 2000

Nel 2001 si trova a New York per seguire gli sviluppi degli attentati dell'11 settembre. Sempre nello stesso anno, nell'ambito di un'inchiesta sulle stragi di mafia, trova l'ultima intervista rilasciata da Paolo Borsellino prima della sua morte. Nel filmato, rimasto inedito per lungo tempo, Borsellino parla per la prima volta dei rapporti tra Silvio Berlusconi, il boss di Cosa Nostra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri. Poche ore dopo questa intervista, avviene la strage di Capaci.

Nel 2000 Sigfrido Ranucci è vincitore del Silver Satellite Gran Prix Television World nella sezione delle inchieste internazionali. Il premio arriva grazie a un servizio incentrato sul traffico dei rifiuti radioattivi e sul loro smaltimento illecito, intitolato "Valzer dei veleni". Nel giugno del 2002 ottiene il premio Silver Satellite Television News Festival, nella sezione dei reportage per un servizio riguardante l'adozione delle armi all'uranio impoverito. Questo articolo si intitola "Polveri maledette".

Nella primavera del 2003 grazie all'inchiesta "Testimoni a perdere" riceve il Premio Giornalistico Europeo Penne Pulite. Nel suo servizio Ranucci affronta le difficoltà con cui devono fare i conti i cittadini che testimoniano nei processi, dopo aver assistito personalmente a omicidi di mafia.

Negli anni 2004 e 2005

Nel giugno del 2004 ottiene una menzione speciale al Premio Ilaria Alpi, per aver dimostrato con l'inchiesta "Veleni di Stato" lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi in Somalia, a dieci anni di distanza dalle uccisioni della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin. I due inviati si stavano occupando proprio di quell'argomento quando furono assassinati.

Un anno più tardi Sigfrido Ranucci è di nuovo onorato dal Premio Ilaria Alpi. Questa volta per un'inchiesta - denominata "Servitù militari" - che riguarda le morti dei soldati italiani impegnati nelle missioni dei Balcani e nei poligoni del nostro Paese.

Autore di inchieste sulla mafia, sul traffico illecito di rifiuti e sull'uso di armi non convenzionali come l'uranio impoverito, nel 2005 è inviato a Sumatra per raccontare le conseguenze dello tsunami dell'Oceano Indiano del dicembre 2004 dell'anno prima.

Sigfrido Ranucci nella seconda metà degli anni 2000

Nel 2006 entra a far parte del team di Report, celebre e seguitissima trasmissione di Rai 3 che si basa su inchieste giornalistiche di approfondimento. Quell'anno si vede assegnato il Premio Colomba d'Oro per la Pace, per l'inchiesta intitolata "Fallujah la strage nascosta". Grazie ad essa ottiene anche il Premio internazionale The Golden Umbrella Festival - Gran Prix News e Documentaries, e - di nuovo - il Premio Ilaria Alpi. In questa inchiesta Ranucci rivela e denuncia l'impiego dell'agente chimico fosforo bianco, da parte dell'esercito degli Stati Uniti, nel corso dei combattimenti a Fallujah, in Iraq.

Vincitore del Premio Internazionale di Giornalismo Maria Grazia Cutuli, per il suo impegno giornalistico contro le guerre, nel dicembre 2007 Ranucci conquista anche il Premio Mario Francese per l'impegno contro la mafia.

Nel 2009 con Milena Gabanelli realizza "Ecofollie", libro edito da Bur in cui si parla del mancato smaltimento di scorie nucleari.

Gli anni 2010

Torna in libreria nel gennaio del 2010, quando pubblica "Il patto: da Ciancimino a Dell'Utri", volume in cui attraverso l'inedito racconto di un infiltrato parla della trattativa tra Stato e mafia.

Nello stesso periodo il giornalista romano riceve il Premio Giuseppe Fava per l'inchiesta intitolata "I Vicerè", dedicata al buco di centoquaranta milioni di euro nel bilancio del comune di Catania. L'inchiesta è apprezzata per il racconto del "contesto delinquenziale, politico, imprenditoriale, mafioso, clientelare".

Poche settimane più tardi si aggiudica il Premiolino per l'inchiesta "Il Cavaliere del Lavoro", relativa al ritrovamento della pinacoteca di Calisto Tanzi e al suo sequestro (il patron della Parmalat fino a quel momento era riuscito a nasconderla agli inquirenti).

Dopo avere iniziato a collaborare con il Corriere della Sera, nel 2012 per Raitre idea e cura la trasmissione "Off the Report", con protagonisti giovani giornalisti. In questi anni Sigfrido Ranucci è autore, tra l'altro, delle inchieste "Il progetto", "Il mare nero", "I biscazzieri", "Il gioco delle parti", "La banca degli amici", "I misteri del cognato di Tremonti", "Abu Omar: si tratta di dare a Washington un segnale", "Le mani del Pdl sul Monte dei Paschi?", "Effetti collaterali" e "Ho visto Messina Denaro. Hanno bloccato le mie indagini".

La conduzione di Report

Nel 2017 Sigfrido Ranucci diventa il conduttore di Report, sostituendo Milena Gabanelli, che dopo tanti anni decide di lasciare la conduzione storica del suo programma. Nello stesso anno Ranucci si vede assegnato il Premio Tonino Carino (Premio speciale per il giornalismo di inchiesta televisivo) dal Comune di Offida.