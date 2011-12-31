Biografia

Scrittore, giornalista e politico fra i più importanti del suo tempo, Mario Vargas Llosa è stato un artista a tutto tondo, capace di sfornare romanzi che hanno sfiorato il sublime, così come di impegnarsi in battaglie civili che hanno assorbito gran parte delle sue energia. Lui stesso si definisva uno schiavo volontario e felice della letteratura.

Fine polemista, ha amato l'affondo paradossale e il resoconto vivace delle sue disavventure e delle sue idee.

Formazione e studi

Nato a Arequipa (Perù) il 28 marzo 1936, cresciuto in Bolivia fino ai dieci anni, dopo la riconciliazione dei genitori torna a vivere in Perù. Ma il rapporto col padre è conflittuale e il futuro scrittore finisce in un collegio militare.

La letteratura diventa un'evasione che lo accompagnerà per tutti gli anni universitari.

Studia prima a Lima per poi trasferirsi a Madrid e lì concludere il percorso universitario.

L'esperienza parigina

Come molti intellettuali del suo tempo è però inesorabilmente attratto da Parigi, vero centro nevralgico di tutto ciò che di importante stava capitando in ambito artistico (e non solo) nei brillanti fine anni cinquanta.

Nel frattempo, aveva sposato una zia acquisita di parecchi anni più vecchia di lui.

Gli anni parigini segnano profondamente la personalità di Mario Vargas Llosa, colorando la sua vena narrativa di tradizioni e disincanto europeo, tanto che lo scrittore non si è mai di fatto allineato a certi stilemi consunti e talvolta stereotipati della narrativa sudamericana, plasmata per molto tempo dal modello marqueziano.

Basti dire che proprio nella capitale francese ha modo di frequentare un intellettuale del calibro di Sartre, diventandone amico e difendendone le idee, tanto che i suoi amici lo soprannominarono "il piccolo valoroso Sartre".

Il successo letterario

Collabora con vari giornali e nel 1963 scrive "La città e i cani", che in Europa ottiene un successo enorme. Ma in Perù viene bruciato in piazza, perché considerato dissacrante.

Due anni dopo pubblica "La casa verde", un altro romanzo destinato a essere tradotto in venti lingue.

Come del resto la trentina di romanzi successivi, cui si aggiungono testi per il teatro e il cinema, saggi, articoli politici su giornali e riviste.

In questi anni conosce anche Gabriel García Márquez e si avvicina alla rivoluzione cubana, mantenendone però una posizione critica.

Ormai Mario Vargas Llosa è lanciato sul mercato editoriale e viene insignito di svariati riconoscimenti tra cui il Premio nazionale del romanzo del Perù, il Premio Ritz Parigi Hemingway, il Premio Principe di asturias e molti altri.

L'opera e l'impegno politico di Mario Vargas Llosa

La sua opera si compone nel complesso non solo di romanzi ma è da sempre sensibile ad altre forme letterarie: il cinema, il teatro, la saggistica oltre che dalla sempre intensa attività giornalistica.

Anche i suoi impegni pubblici si infittiscono, tiene conferenze nelle università di tutto il mondo e ottiene cariche importanti, tra cui quella di presidente del Pen Club International.

Accetta anche la cattedra di Simon Bolivar all'Università di Cambridge dove tiene corsi di letteratura.

Malgrado risieda in Europa, nel 1990 concorre alle elezioni presidenziali in Perù, ma viene sconfitto da Alberto Fujimori.

Nel 1996 è tra i fondatori della Fondazione Hispano Cubana che si propone di rafforzare e sviluppare i vincoli che da oltre cinque secoli legano i cubani agli spagnoli.

Negli anni 2000 Vargas Llosa abita a Londra, città da dove diffonde i suoi sempre acuti ed interessanti articoli sui più disparati argomenti.

Nel 2010 riceve il Premio Nobel per la Letteratura per "la propria cartografia delle strutture del potere e per la sua immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell'individuo".

Lo scrittore peruviano si spegne a Lima il 13 aprile 2025 all'età di 89 anni.

Opere principali

Dell'imponente produzione letteraria di Mario Vargas Llosa segnaliamo alcune opere tradotte in italiano: