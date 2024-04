Biografia • Immagini naturali

Sveva Sagramola nasce a Roma il 29 aprile 1964. È autrice e conduttrice di programmi televisivi, regista e documentarista. La sua formazione televisiva avviene in Rai, all'interno di Mixer, di Giovanni Minoli: sono i temi sociali e di costume a caratterizzare la prima parte del suo percorso professionale.

Nel 1990 fa parte della redazione di Extra, il primo rotocalco televisivo europeo prodotto da Minoli in collaborazione con sei paesi. I programmi tv che cura dal 1994 al 1998 sono dedicati all'universo giovanile: Mixer Giovani, Caro Diario, Gli anni in tasca. Poi ci sono esperienze nei temi di attualità, come Film Vero (1997), di cui conduce i collegamenti esterni.

Sveva Sagramola inizia a occuparsi di ecologia e ambiente con Professione Natura (1997), poi dal 1998 conduce Geo&Geo, programma in onda tutti i giorni, trasmesso in diretta su Rai Tre dalle 17,00 alle 19,00.

Conduce inoltre due edizioni di Timbuctu (2005), programma settimanale in prima serata su Rai Tre dedicato agli ambienti naturali e agli animali che li popolano; per Geo&Geo realizza circa quaranta reportage da varie zone dell'Africa e del mondo: i temi che affronta sono quelli sui problemi dello sviluppo sostenibile e della conservazione della natura, occupandosi anche delle grandi emergenze umanitarie e ambientali dei paesi in via di sviluppo.

Dal mese di dicembre del 2005 su Natural Style cura la rubrica "Ambiente e animali".

Sveva Sagramola è testimonial per Amref dal 1999, quando ha iniziato a documentare con i suoi filmati il lavoro della grande organizzazione sanitaria africana.

Sposata con l'imprenditore argentino Diego Dolce, vive e lavora nella sua città natale. Il 10 maggio 2010, all'età di 46 anni, è diventata mamma di una bambina.

Tra i riconoscimenti professionali ricevuti in carriera ci sono: un Oscar TV 1995 per la 1° edizione di Mixer Giovani; un Premio Giornalistico Televisivo Ilaria Alpi (1995) per Mixer Giovani; un Premio Associazione Genitori per la tv 1996 per Mixer Giovani; un Premio Internazionale Flaiano - Pegaso d'oro 2007 per il programma culturale Geo&Geo (2007).