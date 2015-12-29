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Francesca Balzani

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Biografia

Francesca Balzani nasce il 31 ottobre del 1966 a Genova. Allieva di Victor Uckmar, giurista conosciuto a livello internazionale, lavora come avvocato con lui occupandosi del settore del non profit e di enti locali; inoltre, è presidente della società Opere Sociali, consigliera di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova (a partire dal 2005) e professoressa universitaria per il master in Diritto Tributario all'Università Bocconi di Milano.

Collabora con Uckmar fino al 2007, quando viene invitata dal sindaco di Genova Marta Vincenzi a diventare assessore al Bilancio per la sua Giunta.

Francesca Balzani: carriera politica

Due anni più tardi Francesca Balzani viene candidata nel collegio del Nord Ovest per il Partito Democratico per le elezioni europee del 6 e del 7 giugno del 2009, venendo eletta al Parlamento Europeo, dove entra a far parte della Commissione Bilancio, della Commissione Controllo del Bilancio, della Commissione Commercio Internazionale e della Commissione Trasporti.

Viene nominata, nell'ambito della Commissione Bilancio, relatore ombra al bilancio, cioè responsabile del bilancio, per Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici. Dopo essere entrata a far parte della Commissione Prospettive Finanziarie, dall'estate del 2010, contribuendo a definire il Quadro finanziario pluriennale europeo 2014 - 2020, a gennaio del 2011 viene nominata relatore generale al bilancio europeo 2012, mentre a giugno lascia la Commissione Prospettive Finanziarie.

Quell'anno propone interrogazioni parlamentari per le alluvioni in Italia e per la revisione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e divieto dei sacchetti di plastica della spesa. A gennaio del 2012 lascia la Commissione Bilancio del Parlamento Europeo; successivamente presenta interrogazioni parlamentari per la realizzazione di un'agenzia europea di rating del credito, per un fondo di solidarietà per l'alluvione in Liguria e in Toscana, per le rogatorie rilevanti per il processo sulla strage di Ustica, per l'arresto dei marò italiani in India, per il terremoto in Emilia - Romagna e il relativo fondo di solidarietà dell'Unione Europea e per la salvaguardia del sito industriale e dell'occupazione delle acciaierie di Terni.

A marzo del 2013 Francesca Balzani riceve da Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, la proposta di diventare assessore al Bilancio, Patrimonio e Tributi della sua Giunta.

All'inizio del 2015 viene nominata della Commissione Finanza Locale di ANCI Nazionale e pochi mesi più tardi diventa vicesindaco del capoluogo meneghino, in seguito alle dimissioni di Ada Lucia De Cesaris.

A dicembre ufficializza la sua candidatura a sindaco di Milano in vista delle amministrative del 2016, decidendo di proporsi alle primarie del Partito Democratico e di sfidare Giuseppe Sala. Alle elezioni del centro sinistra arriva però seconda, dietro Giuseppe Sala.

Ha un canale YouTube all'indirizzo: youtube.com/user/FrancescaBalzani.

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