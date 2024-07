Biografia

Kaspar Capparoni, attore, nasce a Roma il giorno 1° agosto del 1964. Il suo vero nome è Gaspare Capparoni.

Nella capitale frequenta la scuola Deutsche Schule ed esordisce come attore quando è appena maggiorenne. Recita a teatro grazie al regista e drammaturgo Giuseppe Patroni Griffi. Con lui lavorerà per i successivi vent'anni.

Nel 1984 arriva l'esordio sul grande schermo: Kaspar Capparoni è nel cast del film "Phenomena", diretto da Dario Argento. Negli anni seguenti recita in altri film come "Colpi di luce" (1985, di Enzo G. Castellari), "Il commissario Lo Gatto" (1986 , di Dino Risi), "Gialloparma" (1999, di Alberto Bevilacqua), "Il ritorno del Monnezza" (2005, di Carlo Vanzina), "Two families" (2007, di Romano Scavolini), "Il sole nero" (2007, di Krzysztof Zanussi).

Dal primo matrimonio con Ashraf Ganouchi ha avuto due figli, Sheherazade, nata nel 1993 e Joseph nato nel 2000.

Kaspar Capparoni negli anni 2000

Il successo e la notorietà arrivano grazie alle fiction televisive. Kaspar recita nella soap opera "Ricominciare" (2000), nella la miniserie "Piccolo mondo antico", le serie "Incantesimo 4" (2001) ed "Elisa di Rivombrosa" (2003, con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi). Ne "La caccia" (2005), diretta da Massimo Spano, Capparoni è l'antagonista di Alessio Boni. Una delle serie di maggior successo a cui partecipa è "Capri", nel 2006.

Kaspar Capparoni

Le seconda metà degli anni 2000

Nel 2007 Kaspar Capparoni è protagonista, a fianco di Lucrezia Lante della Rovere, della miniserie "Donna detective", per la regia di Cinzia TH Torrini.

L'anno seguente entra a far parte del cast della serie televisiva Rex, per la regia di Marco Serafini. Kaspar Capparoni veste i panni del commissario Lorenzo Fabbri, presente dall'11ª alla 14ª stagione. Si può dire a buon titolo che quest'ultimo personaggio contribuisce notevolmente a una notevole popolarità per l'attore romano.

Kaspar Capparoni con il cane Rex

Torna sul piccolo schermo nel 2009 con la seconda stagione italiana di "Rex" e con il film TV di Canale 5, Al di là del lago, regia di Stefano Reali.

Gli anni 2010

Nel 2010 sposa in seconde nozze Veronica Maccarone, attrice e ballerina di 19 anni più giovane, che due anni prima aveva già dato alla luce il loro primo figlio Alessandro Capparoni. Dalla coppia nascerà anche il figlio Daniel Capparoni nel 2013. Nel 2010 Kaspar è ancora protagonista nella seconda stagione della miniserie di Rai Uno, "Donna Detective", per la regia di Fabrizio Costa. Nello stesso periodo è anche in "Al di là del lago 2". Recita poi nel 2012 in "Le tre rose di Eva" vestendo panni di Don Riccardo Monforte, presente nelle prime tre puntate della 1ª stagione.

Negli ultimi venti anni il cinema è stato gestito dalla politica, attraverso le sovvenzioni. La cultura non si può sovvenzionare, incentivare con grandi risorse sì, come hanno fatto in Francia ad esempio. Il cinema e il teatro sono svaniti, la televisione è l'unica ad avere ancora un pubblico. Tutti hanno a casa un televisore, andare al cinema comporta un impegno grosso, anzi, potremmo dire che oggi abbimo la TV al cinema... Per questo preferisco fare TV, almeno è un target ben definito.

Nel frattempo nel 2011 Kaspar Capparoni si cimenta nella danza partecipando alla 7ª edizione di "Ballando con le stelle", il programma condotto da Milly Carlucci. Kaspar balla in coppia con Yulia Musikhina e alla fine risulta vincitore. Vince anche l'anno successivo la "Coppa dei campioni" ballando nello spin-off del programma "Ballando con te". Sull'onda del successo televisivo, l'anno seguente partecipa come concorrente a "Tale e quale show", condotto da Carlo Conti .

Nel 2015 è ospite nell'album di inediti di Fiordaliso nel brano "Eclisse totale". Torna in tv come concorrente di un reality nel 2019: questa volta è sulle reti Mediaset, su Canale 5. Capparoni partecipa alla 14ª edizione dell'Isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi.