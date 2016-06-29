Robert Redford
Biografia
Nato il 18 agosto 1936 a Santa Monica, in California, Charles Robert Redford Jr. è stato uno degli attori più famosi di tutti tempi.
Divenuto arcinoto grazie al suo fascino ribelle, allo sguardo intenso e all'effetto assassino di quel ciuffo biondo che è stato proprio definito "alla Redford", ha anche contribuito non poco alla crescita qualitativa del cinema americano con una scelta sempre oculata ed intelligente dei ruoli da interpretare.
Figlio di un contabile dell'industria Standard Oil, e di Martha Redford, scomparsa nel 1955 l'anno del diploma del figlio, dopo la seconda guerra mondiale, si trasferisce, per motivi professionali paterni, vicino a Van Nuys.
Il carattere irrequieto del giovane artista si rivela già alle scuole superiori dove si distingue nelle discipline sportive ma si rivela uno studente incostante.
Nel 1955 ottiene comunque una borsa di studio per l'Università del Colorado. Ben presto perde del tutto interesse per lo studio, abbandona lo sport e comincia a bere, con la conseguenza che viene cacciato prima dalla squadra di baseball e poi dall'università.
Comincia allora ad interessarsi alla pittura. Frequenta diversi corsi d'arte e, dopo una stagione di duro lavoro a Los Angeles per guadagnarsi da vivere, parte su una nave da carico per la Francia.
Vuole frequentare una scuola d'arte a Parigi, ma poi decide di viaggiare per l'Europa in autostop, dormendo in ostelli per la gioventù.
A Firenze lavora nello studio di un pittore, ma le sue doti in questa arte non emergono.
Decide di tornare a casa, in America.
In California Redford conosce Lola Jean Van Wagenen, una ragazza dello Utah che abbandona il college per seguirlo nella sua vita da bohémien.
Robert e Lola si sposano il 12 settembre 1958. Resteranno insieme per ventisette anni e avranno quattro figli, divorziando nel 1985.
Incoraggiato dalla moglie, si trasferisce a New York per studiare pittura al Pratt Institute. Ha la fortuna di seguire anche un corso di scenografia.
Frequenta inoltre i corsi di recitazione dell'American Academy of Dramatic Arts. Un insegnante gli procura un piccolo ruolo in una produzione di Tall Story, a Broadway.
Quando nel 1962 debutta sul grande schermo con il film "Caccia di guerra", Robert ha già fatto una lunga gavetta a Broadway e in serial televisivi come "Alfred Hitchcock presenta..." e "Ai confini della realtà".
Nel 1967 l'attore ottiene enorme successo come protagonista del film di Gene Saks "A piedi nudi nel parco", con Jane Fonda, storia tratta dalla piece di Neil Simon.
Da questo momento la sua carriera subisce una svolta decisiva.
Nel 1969 interpreta il film di successo "Butch Cassidy" a fianco di Paul Newman. Seguono "Ucciderò Willie Kid" (1969), di Abraham Polonsky, "Corvo rosso non avrai il mio scalpo" (1972), di Sydney Pollack, "Il candidato" (1972) di Michael Ritchie e "La stangata" (1973), di George Roy Hill di nuovo insieme a Paul Newman.
Ancora nel 1973, sotto la regia di Sydney Pollack, recita nell'epocale "Come eravamo", al fianco di una strepitosa Barbra Streisand: un film diventato di culto che ha mosso le coscienze di un'intera generazione.
Difficile azzeccare altri titoli dopo quel successo ma il fiuto di Redford è infallibile.
Lo vediamo nel "Grande Gatsby" di Jack Clayton, ne "I tre giorni del Condor" (del 1975 ancora con Pollack), e nell'intenso e scottante "Tutti gli uomini del presidente", girato sulla scia dello scandalo Watergate (al suo fianco c'è un indimenticabile Dustin Hoffman).
Nel 1980 Robert Redford dirige il suo primo film, "Gente comune", che gli vale l'Oscar per film e regia.
Seguono "Milagro", e i melensi "In Mezzo Scorre il fiume" (con Brad Pitt), e "L'uomo che sussurrava ai cavalli", due film che secondo molti fan rappresentano un'inspiegabile caduta di gusto.
Ad ogni buon conto, quest'ultima pellicola ottiene in America grande successo di critica e di pubblico e, confortato da questi riconoscimenti, si cimenta in un'altra: "La leggenda di Bagger Vance", in cui utilizza l'astro nascente Will Smith (futuro "man in black") insieme a Matt Damon.
Nel dicembre del 2001 è protagonista, assieme a Brad Pitt, della pellicola "Spy Game", diretto da Tony Scott.
Il 24 marzo 2002 Redford riceve un importante Oscar alla carriera, un riconoscimento non solo alla sua grandezza come personaggio ma anche al suo essere uomo di cinema a tutto tondo. L'Academy Awards ha scelto infatti Redford per il suo lavoro come attore e regista nonché fondatore (assieme all'amico e collega Pollack) del Sundance Film Festival, vetrina del cinema indipendente americano.
Nella motivazione Redford è definito "ispirazione per i registi innovatori e indipendenti in tutto il mondo".
A 71 anni, il giorno 11 luglio 2009 convola a nozze ad Amburgo con la sua compagna, la pittrice tedesca Sibylle Szaggars, di vent'anni più giovane.
Nel 2017 riceve il Leone d'oro alla carriera, alla mostra cinematografica di Venezia.
L'ultimo film in cui appare - in un cameo - è "Avengers: Endgame" (2019).
Muore nel sonno nella sua casa di Provo, nello Utah, il 16 settembre 2025 all'età di 89 anni.
Frasi di Robert Redford
Ho sempre apprezzato la diversità. Credo che la cultura americana sia fondata sulla diversità e per questo è ancora viva e stimolante. Sono cresciuto in quella che potremmo definire una parte sfortunata di Los Angeles, dove non c'era molto da fare se non vivere le differenze, andare in posti diversi e sentire storie diverse.
Nella vita devi chiarirti, e lo devi fare il prima possibile, in cosa vuoi credere e contro cosa vuoi lottare. Finché non lo fai sei solo un protoplasma che fluttua nello spazio.
Amo il mio Paese, l'ho sempre amato. L'amo così tanto che sento di doverlo criticare.
L'America ha la memoria corta. Ripetiamo sempre gli stessi errori. Gli anni Settanta sono stati un momento incredibile della storia. C'erano i Rolling Stones e Bob Dylan, gli ideali e la creatività: allora pensavo che il cambiamento fosse inevitabile, ma un germe autodistruttivo si annidava in quell'energia. E l'innocenza del momento se n'è andata per sempre.
L'Europa mi ha fatto bene. Durante i miei studi in America mi interessava solo lo sport, è stato in Europa che ho incontrato la politica.
I francesi sono fantastici, ma sanno come farti sentire un idiota.
Da ragazzo avevo una natura ribelle, sempre pronto a cacciarmi nei guai, specie quando stavo in Europa [nel 1956 abbandonò gli studi e visse tra Francia e Italia]. Tornato a casa avevo paura che tutta quell'energia fosse difficile da incanalare, ma quando ho iniziato a recitare tutto è andato miracolosamente a posto. Ho giurato fedeltà al mio lavoro.
[Alla domanda: come è cambiata l'America dal Vietnam a Occupy Wall Street?] La situazione è la stessa, la gente è stanca di un sistema politico che non la rappresenta, il senso di ingiustizia è insopportabile. Allora la lotta era contro la leva obbligatoria che ti mandava a combattere una guerra in cui non credevi, oggi è tra chi non ha quasi niente e vede incalcolabili fortune concentrate in poche mani. La storia si ripete. Quello che è cambiato rispetto ad allora è il giornalismo.
La necessità di ribellarsi esisteva allora come oggi, ed esisterà ancora, ogni volta con diverse caratteristiche. I ribelli di quel tempo protestavano contro la guerra in Vietnam, avevano il diritto di farlo, anche se il loro amore per se stessi li avrebbe divorati, rendendo tutto inutile. Le idee erano giuste, ma la violenza, che io rifiuto, è l’ultima possibilità. Sono stati fatti gli errori di sempre, qualcuno ha continuato a difenderli, qualche altro ha avuto il coraggio di dire “quella cosa non avremmo dovuto farla”.
Ho fede negli americani. Se smettono di credere alle favole Obama ce la farà. E allora avrà la possibilità di realizzare quello che ha promesso, vedrete la differenza, potrà essere più coraggioso.
[Nel 2012]
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Robert Redford
Foto e immagini di Robert Redford
Commenti
Non so quante volte ho pianto in "Come eravamo" per la dolcezza di quell'amore struggente.
Quante ancora ho visto " I tre giorni del Condor " e "Tutti gli uomini del Presidente".
Immensa la sua sfrontata e dolce bellezza.
Immensa la sua Umanità.
Grande impegno civile e ambientalista.
Un uomo così lo avrei amato infinitamente.
Per me il migliore attore, che mi prende emozionalmente e uomo magnifico.
Grazie Robert, mi sarebbe piaciuto tanto conoscerti. Tanto, ma so che non accadrà. Io sono una giurista ambientale e lotto contro l'inquinamento a Taranto/Italia.
- film:anonimo veneziano un sogno... che fine ha fatto robert redford??? assassinato violato rubato o meglio un avita dietro i fornelli un male dentro rivalità tra un uomo e l'altro bisogna ritrovarlo perchè è un uomo da sogno non tanto per la bellezza oggi non si giudica ma per i vari progetti d'amore con grande stima marisa.love
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Seconda Guerra Mondiale Alfred Hitchcock Jane Fonda Butch Cassidy Paul Newman Sydney Pollack La Stangata Come Eravamo Barbra Streisand Gatsby Dustin Hoffman Brad Pitt Will Smith Matt Damon Spy Game Cinema