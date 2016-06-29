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Biografie

Robert Redford

Robert Redford

Robert Redford

Biografia

Nato il 18 agosto 1936 a Santa Monica, in California, Charles Robert Redford Jr. è stato uno degli attori più famosi di tutti tempi.

Divenuto arcinoto grazie al suo fascino ribelle, allo sguardo intenso e all'effetto assassino di quel ciuffo biondo che è stato proprio definito "alla Redford", ha anche contribuito non poco alla crescita qualitativa del cinema americano con una scelta sempre oculata ed intelligente dei ruoli da interpretare.

Figlio di un contabile dell'industria Standard Oil, e di Martha Redford, scomparsa nel 1955 l'anno del diploma del figlio, dopo la seconda guerra mondiale, si trasferisce, per motivi professionali paterni, vicino a Van Nuys.

Il carattere irrequieto del giovane artista si rivela già alle scuole superiori dove si distingue nelle discipline sportive ma si rivela uno studente incostante.

Nel 1955 ottiene comunque una borsa di studio per l'Università del Colorado. Ben presto perde del tutto interesse per lo studio, abbandona lo sport e comincia a bere, con la conseguenza che viene cacciato prima dalla squadra di baseball e poi dall'università.

Comincia allora ad interessarsi alla pittura. Frequenta diversi corsi d'arte e, dopo una stagione di duro lavoro a Los Angeles per guadagnarsi da vivere, parte su una nave da carico per la Francia.

Vuole frequentare una scuola d'arte a Parigi, ma poi decide di viaggiare per l'Europa in autostop, dormendo in ostelli per la gioventù.

A Firenze lavora nello studio di un pittore, ma le sue doti in questa arte non emergono.

Decide di tornare a casa, in America.

In California Redford conosce Lola Jean Van Wagenen, una ragazza dello Utah che abbandona il college per seguirlo nella sua vita da bohémien.

Robert e Lola si sposano il 12 settembre 1958. Resteranno insieme per ventisette anni e avranno quattro figli, divorziando nel 1985.

Incoraggiato dalla moglie, si trasferisce a New York per studiare pittura al Pratt Institute. Ha la fortuna di seguire anche un corso di scenografia.

Frequenta inoltre i corsi di recitazione dell'American Academy of Dramatic Arts. Un insegnante gli procura un piccolo ruolo in una produzione di Tall Story, a Broadway.

Quando nel 1962 debutta sul grande schermo con il film "Caccia di guerra", Robert ha già fatto una lunga gavetta a Broadway e in serial televisivi come "Alfred Hitchcock presenta..." e "Ai confini della realtà".

Nel 1967 l'attore ottiene enorme successo come protagonista del film di Gene Saks "A piedi nudi nel parco", con Jane Fonda, storia tratta dalla piece di Neil Simon.

Da questo momento la sua carriera subisce una svolta decisiva.

Nel 1969 interpreta il film di successo "Butch Cassidy" a fianco di Paul Newman. Seguono "Ucciderò Willie Kid" (1969), di Abraham Polonsky, "Corvo rosso non avrai il mio scalpo" (1972), di Sydney Pollack, "Il candidato" (1972) di Michael Ritchie e "La stangata" (1973), di George Roy Hill di nuovo insieme a Paul Newman.

Ancora nel 1973, sotto la regia di Sydney Pollack, recita nell'epocale "Come eravamo", al fianco di una strepitosa Barbra Streisand: un film diventato di culto che ha mosso le coscienze di un'intera generazione.

Difficile azzeccare altri titoli dopo quel successo ma il fiuto di Redford è infallibile.

Lo vediamo nel "Grande Gatsby" di Jack Clayton, ne "I tre giorni del Condor" (del 1975 ancora con Pollack), e nell'intenso e scottante "Tutti gli uomini del presidente", girato sulla scia dello scandalo Watergate (al suo fianco c'è un indimenticabile Dustin Hoffman).

Nel 1980 Robert Redford dirige il suo primo film, "Gente comune", che gli vale l'Oscar per film e regia.

Seguono "Milagro", e i melensi "In Mezzo Scorre il fiume" (con Brad Pitt), e "L'uomo che sussurrava ai cavalli", due film che secondo molti fan rappresentano un'inspiegabile caduta di gusto.

Ad ogni buon conto, quest'ultima pellicola ottiene in America grande successo di critica e di pubblico e, confortato da questi riconoscimenti, si cimenta in un'altra: "La leggenda di Bagger Vance", in cui utilizza l'astro nascente Will Smith (futuro "man in black") insieme a Matt Damon.

Nel dicembre del 2001 è protagonista, assieme a Brad Pitt, della pellicola "Spy Game", diretto da Tony Scott.

Il 24 marzo 2002 Redford riceve un importante Oscar alla carriera, un riconoscimento non solo alla sua grandezza come personaggio ma anche al suo essere uomo di cinema a tutto tondo. L'Academy Awards ha scelto infatti Redford per il suo lavoro come attore e regista nonché fondatore (assieme all'amico e collega Pollack) del Sundance Film Festival, vetrina del cinema indipendente americano.

Nella motivazione Redford è definito "ispirazione per i registi innovatori e indipendenti in tutto il mondo".

A 71 anni, il giorno 11 luglio 2009 convola a nozze ad Amburgo con la sua compagna, la pittrice tedesca Sibylle Szaggars, di vent'anni più giovane.

Nel 2017 riceve il Leone d'oro alla carriera, alla mostra cinematografica di Venezia.

L'ultimo film in cui appare - in un cameo - è "Avengers: Endgame" (2019).

Muore nel sonno nella sua casa di Provo, nello Utah, il 16 settembre 2025 all'età di 89 anni.

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Commenti

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Mercoledì 29 giugno 2016 20:12:38

uomo di grande classe... ma quanto e' alto?

Da: Anna
Domenica 19 giugno 2016 19:32:11

Non so quante volte ho pianto in "Come eravamo" per la dolcezza di quell'amore struggente.
Quante ancora ho visto " I tre giorni del Condor " e "Tutti gli uomini del Presidente".
Immensa la sua sfrontata e dolce bellezza.
Immensa la sua Umanità.
Grande impegno civile e ambientalista.
Un uomo così lo avrei amato infinitamente.
Per me il migliore attore, che mi prende emozionalmente e uomo magnifico.
Grazie Robert, mi sarebbe piaciuto tanto conoscerti. Tanto, ma so che non accadrà. Io sono una giurista ambientale e lotto contro l'inquinamento a Taranto/Italia.

Da: Antonella Galeone
Lunedì 19 dicembre 2011 19:49:29

- film:anonimo veneziano un sogno... che fine ha fatto robert redford??? assassinato violato rubato o meglio un avita dietro i fornelli un male dentro rivalità tra un uomo e l'altro bisogna ritrovarlo perchè è un uomo da sogno non tanto per la bellezza oggi non si giudica ma per i vari progetti d'amore con grande stima marisa.love

Da: marisa isadora

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