Biografia • Carriera in discesa

Affascinante ed eclettica, Marisa Tomei è nata il 4 dicembre 1964 a New York ed è una delle interpreti più intelligenti della moderna scena hollywoodiana. Sempre in bilico tra film brillanti e commedie romantiche, l'attrice americana non ha basato tutto il suo successo, come spesso accade fra le sue colleghe, sull'avvenenza fisica. Forse anche perchè il suo background non è affatto disprezzabile.

Dopo essersi diplomata alla Edward R. Murrow High School si è iscritta alla Boston University, che ha potuto frequentare un solo anno a causa degli impegni di lavoro. Già sotto contratto, infatti, per alcune produzioni televisive (fra cui un paio di soap-opera), diventa famosa come la compagna di stanza di Lisa Bonet (ex moglie di Lenny Kravitz) nella sitcom "Denise".

Il suo esordio al cinema risale invece al 1984 con una piccola parte in "Flamingo Kid" di Garry Marshall, ma il debutto vero e proprio, il film che le dà la possibilità di spiccare veramente, è del 1991 con "Oscar - Un fidanzato per due figlie" dove interpreta la figlia di Sylvester Stallone. L'anno seguente vince l'Oscar come miglior attrice non protagonista con l'esilarante e sconclusionato "Mio cugino Vincenzo" di Jonathan Lynn accanto ad un incontenibile Joe Pesci.

Il suo primo ruolo da protagonista è datato 1993, del tutto meritato dopo così tanti anni di carriera in cui ha dimostrato non solo di essere assai fotogenica ma di poter interpretare i ruoli più diversi, arriva con "Qualcuno da amare", pellicola romantica che ha fatto battere più di un cuore. Inutile nascondere che la carriera di Marisa, nonostante questi inizi così promettenti, non ha mantenuto le aspettative generate.

Il motivo è da ricercare senz'altro nelle scelte non facili della sensibile attrice, sempre alla ricerca di copioni non scontati ed originali. Scelte nobili che spesso, ahimè, vanno nella direzione opposta di quella dei grandi numeri. Basterebbe citare qualche titolo per tracciare il percorso non proprio glorioso degli ultimi anni di carriera. Si va dal non esaltante "Cronisti d'assalto" (del pur pregevole Ron Howard), al misconosciuto "La famiglia Perez", dall'impegnato "Benvenuti a Sarajevo" di Michael Winterbottom, al flop di "L'altra faccia di Beverley Hills".

Tra le sue recenti apparizioni troviamo nel 2000 "The Watcher" di Joe Charbanic, "What women want" (con Mel Gibson) di Nancy Meyers e nel 2001 "Qualcuno come te" di Tony Goldwyn.

Miglior fortuna hanno le sue "performance" sul palcoscenico, che le hanno decretato ottima accoglienza da parte di pubblico e critica. Molto impegnata sul fronte teatrale, Marisa Tomei fa parte infatti della "Naked Angels Theater Company" e del "Blue Light Theater Company" di New York.

Negli anni 2000 recita in film di diversi generi, da "Svalvolati on the road" (Wild Hogs, 2007), ai più impegnati "Onora il padre e la madre" (Before the Devil Knows You're Dead, 2007), "The Wrestler" (2008, con Mickey Rourke), "Le idi di marzo" (The Ides of March, regia di George Clooney, 2011).