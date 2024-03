Biografia

Geovani Faria da Silva, noto semplicemente con il nome Geovani.

Nato a Vitória (Brasile) il giorno 6 aprile 1964.

Ex centrocampista brasiliano, ha giocato in Italia nel Bologna alla fine degli anni '80.

Geovani inizia a giocare nelle giovanili della Desportiva Capixaba, squadra dello stato di Espírito Santo, all'età di sedici anni. Nel 1983 viene acquistato dal Vasco da Gama dove gioca in attacco al fianco di futuri grandi campioni come Romario e Roberto Dinamite.

Sempre nel 1983 con la formazione Under-20 brasiliana vince il Campionato mondiale di calcio, segnando il gol vittoria nella finale vinta 1 a 0 contro l'Argentina.

Nel 1989 vince la Coppa America, segnando un gol nel torneo. Nel 1989 vola in Italia e milita per due anni nel Bologna, segnando però solo due gol; così nel 1991 si trasferisce in Germania per giocare nella squadra del Karlsruher SC; nel 1992 ritorna al Vasco da Gama con il quale vince alcuni campionati statali brasiliani.

Nel 1993 gioca in Messico nella squadra del Tigres. Chiude la carriera di calciatore professionista nel 2002, dopo qualche parentesi in piccole squadre brasiliane.

Dal 2006 soffre di polineuropatia.

Con la maglia verdeoro della nazionale brasiliana ha giocato ventitre partite tra il 1983 e il 1991. Ha anche partecipato alle Olimpiadi di Seoul, nel 1988, dove ha conquistato con la squadra la medaglia d'argento.