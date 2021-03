Biografia

Moran Atias nasce ad Haifa il giorno 9 aprile 1981. La madre, segretaria è la sua migliore amica, ma Moran è molto legata anche al padre, che nella vita si occupa di mobili antichi, alla sorella minore e al fratello, che si occupa di economia negli USA.

Moran Atias debutta in televisione nel 1996 nel programma israeliano per ragazzi "Out of Focus".

All'età di 17 anni viene eletta Miss Israele; si trasferisce in Germania dove inizia la carriera di modella internazionale. Partecipa ai concorsi Miss Globe International e Top Model of the World.

A 18 anni salta il servizio militare a causa di una meningite.

Diplomata in psicologia e filosofia biblica, arriva in Italia dove si mette subito in mostra posando per le copertine di alcuni mensili di moda; partecipa a diversi programmi televisivi come valletta (Matricole e Meteore su Italia 1 e I Raccomandati su Rai Uno), e conduce "Shaker" un programma radiofonico su RTL 102.5.

Come modella sfila per lo stilista fiorentino Roberto Cavalli, D&-G, BBG jeweleries, Verde Veronica, John Richmond e altri.

Al cinema Moran Atias ha svolto piccole parti in film inglesi, israeliani, spagnoli e italiani.

In Italia ha preso parte ai film "Gas" (2005, di Luciano Melchionna), "Le rose del deserto" (2006, di Mario Monicelli), e "La terza madre" (2007, di Dario Argento).

Come presentatrice ha condotto la versione israeliana di "Affari tuoi" (Deal or No Deal).

In Italia ha affiancato Michele Cucuzza nella trasmissione "La vita in diretta".

Nel 2008 è presente nella prima stagione della serie tv "Crash", nata dal film di Paul Hag­gis del 2004, 3 volte premio Oscar. L'anno dopo recita insieme a Luca Argentero in "Oggi sposi" (2009), per la regia di Luca Lucini.