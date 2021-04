Biografia • Spessore internazionale

Andrea Barzagli nasce l'8 maggio del 1981 a Fiesole. Dopo aver tirato i primi calci al pallone nella società fiorentina della Cattolica Virtus, passa alla Rondinella, squadra con la quale esordisce nei Dilettanti a diciassette anni: è il 1998, e Barzagli conquista la promozione in serie C2 che gli dà la possibilità di debuttare l'anno seguente tra i professionisti.

Nel 2000 Andrea passa in serie B, alla Pistoiese, ma dopo aver disputato solo cinque partite decide di tornare in C2 alla Rondinella. Da quel momento inizia una girandola di squadre: prima all'Ascoli (vi resta per due stagioni, contribuendo alla promozione dei marchigiani in serie B), poi al Piacenza, che però lo lascia in prestito ai bianconeri per un'altra stagione. Infine, nel 2003 viene acquistato in comproprietà dal Chievo Verona, che lo fa esordire in serie A il 31 agosto del 2003, contro il Brescia. La stagione 2003/2004 si conclude con ventinove presenze e tre gol in campionato, che gli valgono le attenzioni del Palermo.

I rosanero acquistano il difensore toscano per due milioni e mezzo di euro, e lo schierano subito come titolare fisso. Divenuto un perno della difesa siciliana, rimane al Palermo fino al 2008, collezionando 142 presenze e tre reti in serie A, e diventando capitano nel corso dell'ultima stagione. Nell'estate del 2008, poi, Andrea Barzagli si trasferisce in Germania, visto che il Wolfsburg lo acquista per poco meno di dodici milioni di euro. L'esperienza tedesca, al fianco del compagno di Nazionale Cristian Zaccardo, si rivela eccezionale, anche perché il Wolfsburg vince la Bundesliga e Barzagli gioca tutte e 34 le partite del campionato senza venire mai sostituito.

L'esperienza in Germania dura fino al mese di gennaio del 2011, e gli permette di esordire anche in Champions League (il 15 settembre 2009, contro il CSKA Mosca). Poi, nella sessione invernale della stagione 2010/2011, il centrale fiorentino torna in Italia, acquistato dalla Juventus.

L'esordio in bianconero risale al 2 febbraio 2011, ma non è dei più felici: la Juve, infatti, perde due a uno contro il Palermo. La stagione 2011/2012, però, è quella della consacrazione e del trionfo: lo scudetto torna a Torino a nove anni di distanza dall'ultima volta, e la difesa di Antonio Conte si rivela la meno battuta del torneo, con soli venti gol subiti in 38 partite, grazie anche alla forza fisica e alla classe di Andrea. In occasione dell'ultima sfida di campionato contro l'Atalanta, Barzagli segna il primo gol da juventino su calcio di rigore. Dopodiché, viene convocato da Cesare Prandelli per gli Europei di Polonia e Ucraina.

Il rapporto con la maglia azzurra, in realtà, è sempre stato un po' contrastato per Barzagli: dopo aver vinto gli Europei Under 21 e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2004, il centrale di Fiesole esordisce nella Nazionale maggiore il 17 novembre dello stesso anno, schierato dal commissario tecnico Marcello Lippi durante un'amichevole con la Finlandia. Entrato in pianta stabile nel gruppo azzurro, è uno degli eroi di Germania 2006, dove gioca contro l'Australia - negli ottavi di finale - e contro l'Ucraina - nei quarti. Diventato un punto fisso della Nazionale di Roberto Donadoni, viene chiamato per gli Europei di Austria e Svizzera 2008, ma durante un allenamento si rompe il menisco del ginocchio sinistro, risultando inservibile per le partite del torneo.

Rimasto escluso dal giro azzurro per più di tre anni, torna a farne parte nell'autunno del 2011, chiamato da Cesare Prandelli, che poi lo vuole anche per gli Europei 2012.

Cittadino onorario di Pollina, località situata in provincia di Palermo, Barzagli è, tra l'altro, Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Ha due figli: Mattia, nato nel 2008, e Camilla, nata nel 2011, avuti dalla modella Maddalena Nullo.