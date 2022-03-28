1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Enrico Brignano

Enrico Brignano

Enrico Brignano

Biografia Romano de Roma

Enrico Brignano nasce il 18 maggio del 1966 a Roma, nel quartiere di Dragona, figlio di padre fruttivendolo.

La formazione e le prime apparizioni

Formatosi presso l'"Accademia per giovani comici" fondata da Gigi Proietti, prende parte alla prima edizione della trasmissione "La sai l'ultima?", condotta da Pippo Franco su Canale 5, in qualità di barzellettiere. Ospite nel 1992 della prima edizione di "Scherzi a parte", presentato da Gene Gnocchi e Teo Teocoli, a partire dal 1998 Brignano interpreta il personaggio di Giacinto nella fiction di Raiuno "Un medico in famiglia".

La serie tv, nella quale veste i panni del fidanzato della domestica Cettina (Lunetta Savino) offre all'attore romano una visibilità immediata, oltre che un maggiore riconoscimento da parte del pubblico, che così lo segue anche a teatro con estremo interesse: per esempio, nel 1999 va in scena con il primo show tutto suo, intitolato "Io per voi un libro aperto", e trasmesso anche da Canale 5.

I primi anni 2000

Dopo aver girato come regista e protagonista il film "Si fa presto a dire amore", con Vittoria Belvedere (ma in precedenza aveva già recitato in "Le mele marce" - di Raffaele Festa Campanile -, "Ambrogio" - di Wilma Labate -, "Miracolo italiano" - di Enrico Oldoini - , "In barca a vela contromano" - di Stefano Reali - e "La bomba" - di Giulio Base), viene scelto da Carlo Vanzina nel 2001 per il ruolo di uno dei protagonisti della commedia "South Kensington", in cui recita insieme con Giampaolo Morelli e Rupert Everett.

Il percorso nel mondo dello spettacolo prosegue all'insegna del successo, e così Enrico ha la possibilità di interrompere la carriera sul grande schermo allo scopo di dedicarsi con maggiore attenzione al teatro, la sua vera passione: nella stagione 2000/2001 porta in scena "Io per voi un libro aperto - Capitolo II", seguito da "Capitolo terzo - E la storia continua", "Mai dire mouse" (2002/2003) e "Non sia mai viene qualcuno" (2003/2004).

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2007 Enrico Brignano conduce "Pyramid", quiz in onda su Raidue, insieme con Debora Salvalaggio. Nello stesso anno debutta sul palco del Teatro degli Arcimboldi per la trasmissione di Canale 5 "Zelig", nella quale rimane fino al 2011, e recita con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme in "SMS - Sotto mentite spoglie".

Il cinema lo assorbe molto in questi anni: nel 2008 Brignano prende parte ad "Asterix alle Olimpiadi" (diretto da Thomas Langmann e Frederic Forestier) e a "Un'estate al mare" (diretto da Carlo Vanzina); l'anno successivo, diretto dallo stesso Vanzina, è protagonista di "Un'estate ai Caraibi". Nuovamente con il figlio di Steno nel 2010 partecipa a "La vita è una cosa meravigliosa", oltre che a un'altra pellicola comica, "Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile", con Maurizio Casagrande ed Elena Russo per la regia di Ugo Fabrizio Giordani.

Ancora al cinema, è protagonista di "Faccio un salto all'Avana" (commedia del 2011 con Francesco Pannofino, Virginia Raffaele e Aurora Cossio, di Dario Baldi) e di "Ex - Amici come prima", di Carlo Vanzina. Nel frattempo, Brignano non ha disdegnato di apparire in diverse fiction tv: "Finalmente a casa" (al fianco di Gerry Scotti e Maria Amelia Monti) e "Fratelli Detective" (con Serena Autieri) su Canale 5, e "Un Natale per due" (con Alessandro Gassman) su Sky.

Dopo aver recitato in "Rugantino" a teatro (opera del 1962 che ha visto cimentarsi, in passato, Nino Manfredi, Enrico Montesano e Valerio Mastandrea, tra gli altri), presente con Luca Argentero (poi sostituito da Alessandro Gassman) e Ilary Blasi "Le Iene" su Italia 1: nel programma viene affiancato anche da Pippo Baudo e Claudio Amendola. Proprio al fianco di Amendola, per altro, appare come guest star nella quinta edizione della fiction di Canale 5 "I Cesaroni". Sul grande schermo, invece, torna in "Ci vediamo domani", diretto da Andrea Zaccariello, mentre in tv è testimonial per la Lavazza.

Vita privata e curiosità

Sposatosi il 29 agosto del 2008 con Bianca Pazzaglia, ballerina, Enrico Brignano (che ha origini siciliane e abruzzesi) ha avuto, nel mese di agosto del 2011, la sfortuna di apprendere la notizia della morte del padre durante una tappa del suo show "Sono romano ma non è colpa mia", a Termoli: per questo motivo, il suo spettacolo seguente è stato nominato "Tutto suo padre" invece di "Le bugie hanno le gambe aperte".

Grande tifoso della Lazio (benché in "Un medico in famiglia" il personaggio di Giacinto sia tifoso della Roma), ha interpretato, in occasione del centenario della squadra biancoleceste, per una scenetta Luigi Bigiarelli, sottufficiale dei Bersaglieri e fondatore della società.

A teatro, ha avuto modo di lavorare, oltre che con il suo maestro Gigi Proietti (in "A me gli occhi please", "Per amore e per diletto", "Mezzefigure" e "Senza Piombo"), anche con Pietro Garinei ("Evviva") e Giorgio Albertazzi ("Sogno di una notte di mezza estate").

Abituato a raccontare vizi e virtù degli Italiani nei suoi spettacoli teatrali (come accade in "Brignano con la O", portato in tour nel 2006 e nel 2007, "A sproposito di noi" e "Le parole che non vi ho detto"), Brignano ha mostrato, soprattutto nelle fiction televisive, anche una vena drammatica (per esempio in "Sant'Antonio di Padova", "Raccontami una storia" e "Il bambino di Betlemme").

Dal 2014 Enrico Brignano è legato all’attrice e conduttrice Flora Canto, da cui ha avuto due figli, Martina, nata l’11 febbraio 2017, e Niccolò, nato il 18 luglio 2021.

Gli anni 2020

In questi anni si dedica perlopiù alla televisione. È presenza fissa a Che tempo che fa (su Rai 2, 2019-2020 e su Rai 3, 2020-2021); è uno dei giurati di Italia's Got Talent (TV8, Sky Uno, 2020).

È poi protagonista dello spettacolo televisivo Un'ora sola Vi vorrei (Rai 2, 2020-2022).

Vuoi ricevere aggiornamenti su Enrico Brignano ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Enrico Brignano

9 fotografie

Foto e immagini di Enrico Brignano

Foto di Enrico Brignano
Foto di Enrico Brignano
Foto di Enrico Brignano
Foto di Enrico Brignano
Foto di Enrico Brignano
Foto di Enrico Brignano
Foto di Enrico Brignano
Foto di Enrico Brignano
Foto di Enrico Brignano

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Enrico Brignano. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Enrico Brignano.

Lunedì 28 marzo 2022 14:31:29

Per il suo matrimonio !


Buongiorno Sig. Enrico,
abbiamo saputo la bellissima notizia del suo probabile matrimonio... siamo un Duo di professionisti, (denominati "Tasti&Voce", voce maschile e femminile), che si occupa di accompagnare con la musica qualsiasi tipo di evento, spaziando dai servizi più o meno classici per cerimonie civili o religiose, a servizi live per aperitivi, compleanni, cene aziendali, matrimoni, comunioni, battesimi.
Abbiamo dato vita al nostro progetto musicale nel 2014 sfruttando l’affinità vocale.
Ci presentiamo principalmente con voce, chitarra e tastiera, ma possiamo avvalerci anche della disponibilità di altri colleghi che suonano altri strumenti.
Mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza per condividere idee utili a personalizzare al meglio la propria festa.
A guidare il nostro lavoro è la passione, il divertimento e la professionalità che traspare nel nostro servizio.
Ci farebbe molto piacere poter contribuire ad un vostro indimenticabile momento di vita!
In attesa di un suo gentile riscontro, le auguriamo buon proseguimento!
Patrizia e Giuffrè.

Da: Patrizia Benedettino
Venerdì 11 marzo 2022 15:42:46

Buongiorno Sig. Enrico,
abbiamo saputo la bellissima notizia del suo probabile matrimonio... siamo un Duo di professionisti, (denominati "Tasti&Voce", voce maschile e femminile), che si occupa di accompagnare con la musica qualsiasi tipo di evento, spaziando dai servizi più o meno classici per cerimonie civili o religiose, a servizi live per aperitivi, compleanni, cene aziendali, matrimoni, comunioni, battesimi.
Abbiamo dato vita al nostro progetto musicale nel 2014 sfruttando l’affinità vocale.
Ci presentiamo principalmente con voce, chitarra e tastiera, ma possiamo avvalerci anche della disponibilità di altri colleghi che suonano altri strumenti.
Mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza per condividere idee utili a personalizzare al meglio la propria festa.
A guidare il nostro lavoro è la passione, il divertimento e la professionalità che traspare nel nostro servizio.
Ci farebbe molto piacere poter contribuire ad un vostro indimenticabile momento di vita!
In attesa di un suo gentile riscontro, le auguriamo buon proseguimento!
Patrizia e Giuffrè.

Da: Patrizia
Lunedì 7 marzo 2022 23:30:33

Satire di parte


Buonasera caro Enrico, seguo tutti i tuoi spettacoli ma sono costretto a far presente che durante gli spettacoli "UN'ORA SOLA VI VORREI", in diverse occasioni ci sono state satire di parte. Direi di mettere da parte la politica e far forza sul resto della comicità nei prossimi spettacoli. Ciao. Mik

Da: Mik
Martedì 31 agosto 2021 10:01:39

Carissimo Sig Brignano e stato un piacere conosxerla ieri. N9n mi sono presentato e me ne scuso ma non volevamo disturbarla in un momento di relax con la famiglia a pranzo. Spero che possa leggere queato commento. sarebbe stato bello fare due chiacchiere. chissà magari in un altra occasione se capiterà. NEL FRATTEMPO volevo farle i complimenti perbla sua meravigliosa famiglia. GENNARO CASTELLANO

Da: Gennaro Castellano
Martedì 24 agosto 2021 12:25:22

Vorrei partecipare al tuo spettacolo un ora sola vi vorrei al teatro Brancaccio di Roma dalle 21: 20 alle 22: 40 come posso fare? ? l'ho visto da casa e mi piace molto

Da: Denise
Martedì 18 maggio 2021 22:33:56

Tantissimi auguri a noi... Stesso anno stesso mese stesso giorno... 😘😘

Da: Mariagrazia
Martedì 11 giugno 2019 08:58:34

Buongiorno Signor Brignano mi chiamo Stefano Di Bernardo e le scrivo questa mail per un fatto che noto ormai da molto tempo e che naturalmente mi amareggia molto in quanto accadono delle cose assolutamente anormali in merito le quali, da cittadino, vorrei delle spiegazioni. Ci sono aerei che lasciano lunghe strisce bianche in cielo, il sole pur essendo in giugno non lascia più addosso quel tipico tepore, se non appena minimale e l'aria è diventata veramente soffocante di umidità. Andando a fondo nella faccenda ho costatato che nel 2003 fu firmato un accordo da Silvio Berlusconi con gli Stati Uniti d'America sul surriscaldamento globale, trattato di scienza e cooperazione si chiama mi sembra, vorrei sapere cosa effettivamente esce da quegli aerei che riguarda la salute di tutti noi, cosa implica quell'accordo, ogni giorno sempre la stessa cosa, la mattina il cielo è di un celeste quasi bianco e il pomeriggio è di un grigio che diventa nero, assolutamente innaturale in presenza di alta pressione africana... un tempo quando ero io ragazzino non accadeva assolutamente, solo una leggera opacità data proprio dalle correnti calde africane Purtroppo in mano non ho le prove per dimostrare quanto vi sto scrivendo, ma credetemi ciò che vedo potete benissimo vederlo anche voi e sono disponibile ad un colloquio dal vivo qualora lo desideriate…le scie di condensa che fuoriescono dagli aerei, del tutto normali, usando un linguaggio semplice, sono a coppia da quanto io so…a volete mi spiace molto non dimostrarlo, si è visto con chiarezza che c'era una terza scia…perchè questo, cosa esce da quegli aerei seppur molto in alto ma pur sempre piu pesante dell'aria e quindi cadrà pur sempre a terra. Le auguro una felice giornata e buon lavoro.

Da: Stefano

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Gigi Proietti Pippo Franco Gene Gnocchi Teo Teocoli Carlo Vanzina South Kensington Rupert Everett Debora Salvalaggio Giorgio Panariello Vincenzo Salemme Sharm El Sheikh Virginia Raffaele Gerry Scotti Serena Autieri Alessandro Gassman Nino Manfredi Enrico Montesano Valerio Mastandrea Luca Argentero Ilary Blasi Pippo Baudo Claudio Amendola Bersaglieri Giorgio Albertazzi Sant'antonio di Padova Cinema TV

Enrico Brignano nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film

Aurora Leone

Aurora Leone

Attrice e autrice comica italiana
α 18 maggio 1999
Bertrand Russell

Bertrand Russell

Filosofo e matematico gallese
α 18 maggio 1872
ω 2 febbraio 1970
Frank Capra

Frank Capra

Regista italiano naturalizzato statunitense
α 18 maggio 1897
ω 3 settembre 1991
Giorgio Squinzi

Giorgio Squinzi

Imprenditore italiano
α 18 maggio 1943
ω 2 ottobre 2019
Giovanni Falcone

Giovanni Falcone

Magistrato italiano, vittima di mafia
α 18 maggio 1939
ω 23 maggio 1992
Giuseppe Ayala

Giuseppe Ayala

Politico e magistrato italiano
α 18 maggio 1945
Nicolás Gómez Dávila

Nicolás Gómez Dávila

Scrittore e filosofo colombiano
α 18 maggio 1913
ω 17 maggio 1994
Paolo Vallesi

Paolo Vallesi

Cantautore italiano
α 18 maggio 1964
Papa Giovanni Paolo II

Papa Giovanni Paolo II

Pontefice della Chiesa cattolica polacco
α 18 maggio 1920
ω 2 aprile 2005
Shunryu Suzuki

Shunryu Suzuki

Monaco Zen giapponese
α 18 maggio 1904
ω 4 dicembre 1971
Selen

Selen

Ex pornostar e attrice italiana
α 17 dicembre 1966
Adam Sandler

Adam Sandler

Attore statunitense
α 9 settembre 1966
Alberto Tomba

Alberto Tomba

Atleta italiano, sci
α 19 dicembre 1966
Aldo Cazzullo

Aldo Cazzullo

Giornalista e scrittore italiano
α 17 settembre 1966
Alessandra Celentano

Alessandra Celentano

Coreografa, insegnante ed ex ballerina italiana
α 17 novembre 1966
Alex Zanardi

Alex Zanardi

Pilota e atleta italiano
α 23 ottobre 1966
Amélie Nothomb

Amélie Nothomb

Scrittrice belga
α 9 luglio 1966
Brando Giorgi

Brando Giorgi

Attore e modello italiano
α 21 maggio 1966
Carlo Bonomi

Carlo Bonomi

Imprenditore italiano
α 2 agosto 1966
Cindy Crawford

Cindy Crawford

Modella statunitense
α 20 febbraio 1966
Cristina Bowerman

Cristina Bowerman

Chef italiana
α 5 aprile 1966
David Cameron

David Cameron

Politico inglese
α 9 ottobre 1966
Ela Weber

Ela Weber

Conduttrice tv tedesca
α 13 marzo 1966
Enrico Letta

Enrico Letta

Politico italiano
α 20 agosto 1966
Enrico Michetti

Enrico Michetti

Avvocato e politico italiano
α 19 marzo 1966
Eric Cantona

Eric Cantona

Attore ed ex calciatore francese
α 24 maggio 1966
Fabrizio Curcio

Fabrizio Curcio

Funzionario italiano, capo del Dipartimento della Protezione Civile
α 24 novembre 1966
Francesca Balzani

Francesca Balzani

Politica italiana
α 31 ottobre 1966
Giancarlo Giorgetti

Giancarlo Giorgetti

Politico italiano
α 16 dicembre 1966
Gianfranco Zola

Gianfranco Zola

Allenatore, ex calciatore italiano
α 5 luglio 1966
Giovanni Soldini

Giovanni Soldini

Velista italiano
α 16 maggio 1966
Giulia Bongiorno

Giulia Bongiorno

Avvocato e politica italiana
α 22 marzo 1966
Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani

Giornalista, conduttore radiofonico e tv italiano
α 15 settembre 1966
Gordon Ramsay

Gordon Ramsay

Chef scozzese
α 8 novembre 1966
Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto

Stilista e personaggio tv venezuelano naturalizzato italiano
α 13 aprile 1966
Halle Berry

Halle Berry

Attrice statunitense
α 14 agosto 1966
Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter

Attrice inglese
α 26 maggio 1966
Ilaria Capua

Ilaria Capua

Virologa ed ex politica italiana
α 21 aprile 1966
J. J. Abrams

J. J. Abrams

Regista, produttore e attore statunitense
α 27 giugno 1966
Jeff Buckley

Jeff Buckley

Cantautore e chitarrista statunitense
α 17 novembre 1966
ω 29 maggio 1997
John Cusack

John Cusack

Attore statunitense
α 28 giugno 1966
Julen Lopetegui

Julen Lopetegui

Allenatore di calcio spagnolo
α 28 agosto 1966
Katia Noventa

Katia Noventa

Modella, giornalista e conduttrice TV italiana
α 24 novembre 1966
Lorenzo Cherubini

Lorenzo Cherubini

Cantautore italiano
α 27 settembre 1966
Lorenzo Guerini

Lorenzo Guerini

Politico italiano
α 21 novembre 1966
Luca Mercalli

Luca Mercalli

Meteorologo e climatologo italiano
α 24 febbraio 1966
Manuel Agnelli

Manuel Agnelli

Cantante, musicista, scrittore e produttore discografico italiano
α 13 marzo 1966
Manuela Moreno

Manuela Moreno

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 11 luglio 1966
Maria Rosaria De Medici

Maria Rosaria De Medici

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 3 aprile 1966
Marina Berlusconi

Marina Berlusconi

Imprenditrice italiana
α 10 agosto 1966
Mario Giordano

Mario Giordano

Giornalista e conduttore tv italiano
α 19 giugno 1966
Matteo Marzotto

Matteo Marzotto

Manager italiano
α 26 settembre 1966
Mike Tyson

Mike Tyson

Pugile statunitense
α 30 giugno 1966
Neri Marcorè

Neri Marcorè

Attore e presentatore tv italiano
α 31 luglio 1966
Niccolò Ammaniti

Niccolò Ammaniti

Scrittore italiano
α 25 settembre 1966
Orazio Schillaci

Orazio Schillaci

Medico, accademico e politico italiano
α 27 aprile 1966
Paola Perego

Paola Perego

Conduttrice TV italiana
α 17 aprile 1966
Paolo Genovese

Paolo Genovese

Regista italiano
α 20 agosto 1966
Re Togbe Osei III

Re Togbe Osei III

Monarca ghanese
α 18 agosto 1966
Roberto Gualtieri

Roberto Gualtieri

Politico italiano
α 19 luglio 1966
Roberto Garofoli

Roberto Garofoli

Magistrato e dirigente pubblico italiano
α 20 aprile 1966
Roman Abramovich

Roman Abramovich

Imprenditore e politico russo
α 24 ottobre 1966
Salma Hayek

Salma Hayek

Attrice messicana naturalizzata statunitense
α 2 settembre 1966
Sinead O'Connor

Sinead O'Connor

Cantautrice irlandese
α 8 dicembre 1966
ω 26 luglio 2023
Sophie Marceau

Sophie Marceau

Attrice francese
α 17 novembre 1966
Stefan Edberg

Stefan Edberg

Tennista svedese
α 19 gennaio 1966
Stefania Orlando

Stefania Orlando

Conduttrice televisiva, cantautrice e attrice italiana
α 23 dicembre 1966
Vincent Cassel

Vincent Cassel

Attore francese
α 23 novembre 1966

Chi l'ha detto?

L'immortalità è il ricordo che si lascia nella memoria degli uomini. Quest'idea spinge a grandi imprese. Meglio sarebbe non aver vissuto che non lasciare tracce della propria esistenza.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail