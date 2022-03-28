Enrico Brignano
Biografia • Romano de Roma
Enrico Brignano nasce il 18 maggio del 1966 a Roma, nel quartiere di Dragona, figlio di padre fruttivendolo.
La formazione e le prime apparizioni
Formatosi presso l'"Accademia per giovani comici" fondata da Gigi Proietti, prende parte alla prima edizione della trasmissione "La sai l'ultima?", condotta da Pippo Franco su Canale 5, in qualità di barzellettiere. Ospite nel 1992 della prima edizione di "Scherzi a parte", presentato da Gene Gnocchi e Teo Teocoli, a partire dal 1998 Brignano interpreta il personaggio di Giacinto nella fiction di Raiuno "Un medico in famiglia".
La serie tv, nella quale veste i panni del fidanzato della domestica Cettina (Lunetta Savino) offre all'attore romano una visibilità immediata, oltre che un maggiore riconoscimento da parte del pubblico, che così lo segue anche a teatro con estremo interesse: per esempio, nel 1999 va in scena con il primo show tutto suo, intitolato "Io per voi un libro aperto", e trasmesso anche da Canale 5.
I primi anni 2000
Dopo aver girato come regista e protagonista il film "Si fa presto a dire amore", con Vittoria Belvedere (ma in precedenza aveva già recitato in "Le mele marce" - di Raffaele Festa Campanile -, "Ambrogio" - di Wilma Labate -, "Miracolo italiano" - di Enrico Oldoini - , "In barca a vela contromano" - di Stefano Reali - e "La bomba" - di Giulio Base), viene scelto da Carlo Vanzina nel 2001 per il ruolo di uno dei protagonisti della commedia "South Kensington", in cui recita insieme con Giampaolo Morelli e Rupert Everett.
Il percorso nel mondo dello spettacolo prosegue all'insegna del successo, e così Enrico ha la possibilità di interrompere la carriera sul grande schermo allo scopo di dedicarsi con maggiore attenzione al teatro, la sua vera passione: nella stagione 2000/2001 porta in scena "Io per voi un libro aperto - Capitolo II", seguito da "Capitolo terzo - E la storia continua", "Mai dire mouse" (2002/2003) e "Non sia mai viene qualcuno" (2003/2004).
La seconda metà degli anni 2010
Nel 2007 Enrico Brignano conduce "Pyramid", quiz in onda su Raidue, insieme con Debora Salvalaggio. Nello stesso anno debutta sul palco del Teatro degli Arcimboldi per la trasmissione di Canale 5 "Zelig", nella quale rimane fino al 2011, e recita con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme in "SMS - Sotto mentite spoglie".
Il cinema lo assorbe molto in questi anni: nel 2008 Brignano prende parte ad "Asterix alle Olimpiadi" (diretto da Thomas Langmann e Frederic Forestier) e a "Un'estate al mare" (diretto da Carlo Vanzina); l'anno successivo, diretto dallo stesso Vanzina, è protagonista di "Un'estate ai Caraibi". Nuovamente con il figlio di Steno nel 2010 partecipa a "La vita è una cosa meravigliosa", oltre che a un'altra pellicola comica, "Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile", con Maurizio Casagrande ed Elena Russo per la regia di Ugo Fabrizio Giordani.
Ancora al cinema, è protagonista di "Faccio un salto all'Avana" (commedia del 2011 con Francesco Pannofino, Virginia Raffaele e Aurora Cossio, di Dario Baldi) e di "Ex - Amici come prima", di Carlo Vanzina. Nel frattempo, Brignano non ha disdegnato di apparire in diverse fiction tv: "Finalmente a casa" (al fianco di Gerry Scotti e Maria Amelia Monti) e "Fratelli Detective" (con Serena Autieri) su Canale 5, e "Un Natale per due" (con Alessandro Gassman) su Sky.
Dopo aver recitato in "Rugantino" a teatro (opera del 1962 che ha visto cimentarsi, in passato, Nino Manfredi, Enrico Montesano e Valerio Mastandrea, tra gli altri), presente con Luca Argentero (poi sostituito da Alessandro Gassman) e Ilary Blasi "Le Iene" su Italia 1: nel programma viene affiancato anche da Pippo Baudo e Claudio Amendola. Proprio al fianco di Amendola, per altro, appare come guest star nella quinta edizione della fiction di Canale 5 "I Cesaroni". Sul grande schermo, invece, torna in "Ci vediamo domani", diretto da Andrea Zaccariello, mentre in tv è testimonial per la Lavazza.
Vita privata e curiosità
Sposatosi il 29 agosto del 2008 con Bianca Pazzaglia, ballerina, Enrico Brignano (che ha origini siciliane e abruzzesi) ha avuto, nel mese di agosto del 2011, la sfortuna di apprendere la notizia della morte del padre durante una tappa del suo show "Sono romano ma non è colpa mia", a Termoli: per questo motivo, il suo spettacolo seguente è stato nominato "Tutto suo padre" invece di "Le bugie hanno le gambe aperte".
Grande tifoso della Lazio (benché in "Un medico in famiglia" il personaggio di Giacinto sia tifoso della Roma), ha interpretato, in occasione del centenario della squadra biancoleceste, per una scenetta Luigi Bigiarelli, sottufficiale dei Bersaglieri e fondatore della società.
A teatro, ha avuto modo di lavorare, oltre che con il suo maestro Gigi Proietti (in "A me gli occhi please", "Per amore e per diletto", "Mezzefigure" e "Senza Piombo"), anche con Pietro Garinei ("Evviva") e Giorgio Albertazzi ("Sogno di una notte di mezza estate").
Abituato a raccontare vizi e virtù degli Italiani nei suoi spettacoli teatrali (come accade in "Brignano con la O", portato in tour nel 2006 e nel 2007, "A sproposito di noi" e "Le parole che non vi ho detto"), Brignano ha mostrato, soprattutto nelle fiction televisive, anche una vena drammatica (per esempio in "Sant'Antonio di Padova", "Raccontami una storia" e "Il bambino di Betlemme").
Dal 2014 Enrico Brignano è legato all’attrice e conduttrice Flora Canto, da cui ha avuto due figli, Martina, nata l’11 febbraio 2017, e Niccolò, nato il 18 luglio 2021.
Gli anni 2020
In questi anni si dedica perlopiù alla televisione. È presenza fissa a Che tempo che fa (su Rai 2, 2019-2020 e su Rai 3, 2020-2021); è uno dei giurati di Italia's Got Talent (TV8, Sky Uno, 2020).
È poi protagonista dello spettacolo televisivo Un'ora sola Vi vorrei (Rai 2, 2020-2022).
Frasi di Enrico Brignano
"Ti piacciono le mie labbra?" - "Non lo so, non le ho mai assaggiate"
Oggi la gente di uno stesso condominio non si conosce e, se si incontra in ascensore, non si parla. Poi su Facebook pubblica tutte le sue foto e racconta di tutto a tutto il mondo.
A casa di mia mamma ogni cosa che sta ferma c'ha il centrino. Mia nonna gli è venuta una paresi: le hanno messo il centrino.
Mia madre c'aveva una specialità per cuocere la trota: faceva la vivace trota al cartoccio, perché, per non sporcare tanto il forno, la trota al cartoccio la infilava in forno e la levava subito, per cui la trota era veramente vivace. "Ah ma', 'sta trota è un po' vivace!". E infatti aprivo il cartoccio e trovavo la trota che diceva: "Chiudi, che voglio morire da sola, chiudi!". "Mamma, 'sta trota è un po' vivace!". "Bene, significa che è fresca". "Ho capito, però se sta a magna' le patate!".
Ma perché in italiano si dice "ci scappa il morto"? Non ha senso, il morto non può scappare! Al massimo scappa il ferito grave.
Il computer è straordinario, perché non ci serve solo a memorizzare: ci serve anche a scrivere cose. C'e' un programma per scrivere facile fatto apposta che si chiama Word, che è proprio un gioco da ragazzini, da children. Lo dice anche la canzone "We are the word, we are the children".
Se ti arriva una bolletta, pagala subito. Non lasciarla mai sulla scrivania con le altre, perché di notte si riproducono!
In casa di mia mamma ogni cosa c'ha il centrino. Il letto, il comò, la televisione c'hanno il centrino. Il telecomando ce l'ha, ce ne ha dieci: dove lo metti, lo metti bene.
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Foto e immagini di Enrico Brignano
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Enrico Brignano. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Enrico Brignano.
Buongiorno Sig. Enrico,
abbiamo saputo la bellissima notizia del suo probabile matrimonio... siamo un Duo di professionisti, (denominati "Tasti&Voce", voce maschile e femminile), che si occupa di accompagnare con la musica qualsiasi tipo di evento, spaziando dai servizi più o meno classici per cerimonie civili o religiose, a servizi live per aperitivi, compleanni, cene aziendali, matrimoni, comunioni, battesimi.
Abbiamo dato vita al nostro progetto musicale nel 2014 sfruttando l’affinità vocale.
Ci presentiamo principalmente con voce, chitarra e tastiera, ma possiamo avvalerci anche della disponibilità di altri colleghi che suonano altri strumenti.
Mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza per condividere idee utili a personalizzare al meglio la propria festa.
A guidare il nostro lavoro è la passione, il divertimento e la professionalità che traspare nel nostro servizio.
Ci farebbe molto piacere poter contribuire ad un vostro indimenticabile momento di vita!
In attesa di un suo gentile riscontro, le auguriamo buon proseguimento!
Patrizia e Giuffrè.
Satire di parte
Buonasera caro Enrico, seguo tutti i tuoi spettacoli ma sono costretto a far presente che durante gli spettacoli "UN'ORA SOLA VI VORREI", in diverse occasioni ci sono state satire di parte. Direi di mettere da parte la politica e far forza sul resto della comicità nei prossimi spettacoli. Ciao. Mik
Carissimo Sig Brignano e stato un piacere conosxerla ieri. N9n mi sono presentato e me ne scuso ma non volevamo disturbarla in un momento di relax con la famiglia a pranzo. Spero che possa leggere queato commento. sarebbe stato bello fare due chiacchiere. chissà magari in un altra occasione se capiterà. NEL FRATTEMPO volevo farle i complimenti perbla sua meravigliosa famiglia. GENNARO CASTELLANO
Vorrei partecipare al tuo spettacolo un ora sola vi vorrei al teatro Brancaccio di Roma dalle 21: 20 alle 22: 40 come posso fare? ? l'ho visto da casa e mi piace molto
Tantissimi auguri a noi... Stesso anno stesso mese stesso giorno... 😘😘
Buongiorno Signor Brignano mi chiamo Stefano Di Bernardo e le scrivo questa mail per un fatto che noto ormai da molto tempo e che naturalmente mi amareggia molto in quanto accadono delle cose assolutamente anormali in merito le quali, da cittadino, vorrei delle spiegazioni. Ci sono aerei che lasciano lunghe strisce bianche in cielo, il sole pur essendo in giugno non lascia più addosso quel tipico tepore, se non appena minimale e l'aria è diventata veramente soffocante di umidità. Andando a fondo nella faccenda ho costatato che nel 2003 fu firmato un accordo da Silvio Berlusconi con gli Stati Uniti d'America sul surriscaldamento globale, trattato di scienza e cooperazione si chiama mi sembra, vorrei sapere cosa effettivamente esce da quegli aerei che riguarda la salute di tutti noi, cosa implica quell'accordo, ogni giorno sempre la stessa cosa, la mattina il cielo è di un celeste quasi bianco e il pomeriggio è di un grigio che diventa nero, assolutamente innaturale in presenza di alta pressione africana... un tempo quando ero io ragazzino non accadeva assolutamente, solo una leggera opacità data proprio dalle correnti calde africane Purtroppo in mano non ho le prove per dimostrare quanto vi sto scrivendo, ma credetemi ciò che vedo potete benissimo vederlo anche voi e sono disponibile ad un colloquio dal vivo qualora lo desideriate…le scie di condensa che fuoriescono dagli aerei, del tutto normali, usando un linguaggio semplice, sono a coppia da quanto io so…a volete mi spiace molto non dimostrarlo, si è visto con chiarezza che c'era una terza scia…perchè questo, cosa esce da quegli aerei seppur molto in alto ma pur sempre piu pesante dell'aria e quindi cadrà pur sempre a terra. Le auguro una felice giornata e buon lavoro.
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Per il suo matrimonio !