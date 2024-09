Biografia

Gli studi e le prime esperienze lavorative

Roberto Fico nasce il 10 ottobre del 1974 a Napoli. Dopo aver ottenuto il diploma classico al Liceo "Umberto I" della sua città, si laurea con lode in Scienze delle Comunicazioni all'Università degli Studi di Trieste scegliendo l'indirizzo di comunicazione di massa. Dopo aver vissuto per un anno a Helsinki, in Finlandia, frequentando la Facoltà di Scienze Sociali dell'università locale e lavorando nel frattempo per l'ufficio che si occupa degli studenti stranieri, torna in Italia per seguire, a Roma, un corso per redattori in agenzie letterarie e case editrici.

Roberto Fico

Ottiene, quindi, una borsa di studio per partecipare a un master pubblico organizzato dal Politecnico di Palermo, Napoli e Milano in Knowledge Management, nel corso del quale approfondisce gli studi a proposito della distribuzione e della gestione del capitale umano e dell'organizzazione della conoscenza all'interno del settore pubblico, delle organizzazioni no-profit e delle aziende private.

Trasferitosi a Genova per lavorare nella sede centrale della Kuoni Gastaldi Tour Spa, Roberto Fico viene impiegato per riprogettare la rete intranet dentro l'azienda. Poco dopo viene scelto come responsabile della comunicazione e ufficio stampa della Fedro Srl, piccola società di formazione aziendale di Roma. Ha modo di lavorare, inoltre, al call center 412 di Vodafone, per un anno, e per due anni come redattore della casa editrice "Gruppo Esselibri - Edizioni Simone" nella sezione umanistica.

Roberto Fico negli anni 2000

Più tardi Roberto Fico viene chiamato a svolgere il ruolo di responsabile del personale, degli eventi e della comunicazione di una società di ristorazione, la Acacie Srl, situata nel Best Western, albergo a quattro stelle. Nel frattempo, nel 2005, a luglio, inaugura il meet-up "Amici di Beppe Grillo" di Napoli, seguendo le indicazioni del blog del comico, prendendo attivamente parte alla costituzione del Movimento Cinque Stelle: nel meet-up si confronta con i cittadini su temi come la mobilità sostenibile, lo smaltimento dei rifiuti, le energie rinnovabili, le risorse idriche.

Nel 2007 l'attivista napoletano ottiene un riconoscimento dall'associazione "Senza confini", nell'ambito del laboratorio per lo sviluppo e la cooperazione su Internet, per aver preso parte alla creazione di una cultura partecipativa. Dal 2009 lavora in proprio, dedicandosi a progetti di tipo commerciale e turistico.

Roberto Fico negli anni 2010

Nel 2010 Roberto Fico si presenta come candidato a Presidente della Regione Campania per il M5S, mentre l'anno successivo si candida come sindaco di Napoli. Nel 2013, finalmente, viene eletto parlamentare, sempre per il MoVimento Cinque Stelle; il suo gruppo lo propone alla presidenza della Camera dei Deputati, anche se poi gli viene preferita l'esponente di Sel Laura Boldrini.

Dopo il calo vertiginoso delle preferenze grilline alle amministrative del maggio 2013, prende parte alla trasmissione "In mezz'ora" di Lucia Annunziata: è il terzo esponente del M5S a farlo, dopo Federico Pizzarotti e Vito Crimi. Benché sia deputato, rifiuta l'idea di essere un politico, non definendosi tale: Roberto Fico preferisce essere chiamato "libero cittadino".

La presidenza della Camera dei Deputati

Alle politiche del 2018 è candidato M5S nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta. Ottiene 61.819 voti (57,6%), venendo così eletto per la seconda volta alla Camera. Dopo le stesse elezioni che hanno visto il M5S vincere come primo partito italiano, il 24 marzo 2018 Roberto Fico viene eletto presidente della Camera dei Deputati, divenendo così la terza carica dello Stato. Negli anni seguenti, ricoprendo questo importante ruolo, viene incaricato per ben due volte dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di un'importante verifica parlamentare: Roberto Fico riceve il mandato esplorativo per la formazione di un nuovo governo, in altrettante crisi, nel 2018 e nel 2021.