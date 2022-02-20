Biografia

Manuel Agnelli nasce il 13 marzo del 1966 a Milano. Cresciuto a Corbetta, nell'hinterland del capoluogo lombardo, si diploma all'istituto tecnico agrario "G. Bonfantini" di Novara.

Nello stesso periodo si avvia verso la carriera musicale formando, insieme con Roberto Girardi e Lorenzo Olgiati, gli Afterhours: il primo è alla batteria, il secondo al basso, mentre Manuel Agnelli è cantante e chitarrista, anche se non disdegna, in alcune situazioni, di suonare il pianoforte.

Gli anni '80 e '90: Manuel Agnelli e l'esordio con gli Afterhours

Dopo avere accolto nel gruppo il chitarrista Paolo Cantù, Agnelli e soci pubblicano nel 1987 il 45 giri "My bit boy", che precede "All the good children go to hell", il loro primo album, registrato per Toast Records (verrà indicato dalla rivista "Il Mucchio Selvaggio" uno dei dischi italiani migliori del decennio).

Nel 1990 gli Afterhours pubblicano per Vox Pop "During Christine's sleep", che il magazine americano "Alternative Press" segnala addirittura come disco del mese. Al 1993 risale, invece, "Pop kills your soul".

Nello stesso anno Manuel Agnelli appare per la prima volta in Rai, con una formazione embrionale dei La Crus al fianco di Mox Cristadoro, Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti: succede in occasione di una puntata di "Tortuga", una trasmissione del Dipartimento Scuola Educazione del mattino in cui il gruppo si esibisce live in una cover del brano di Piero Ciampi "Il vino", con Manuel Agnelli al piano.

Nel 1995 gli Afterhours pubblicano il disco "Germi", seguito un paio di anni più tardi da "Hai paura del buio?". Nel frattempo Agnelli, in qualità di produttore artistico, collabora con Cristina Donà per il suo primo disco "Tregua" (e più tardi anche per il suo album successivo, "Nido").

Dopo avere collaborato con i La Crus per il disco "Dietro la curva del cuore" e dopo aver prodotto "Club Privé" dei Massimo Volume, nel 1999 torna in sala di registrazione con il suo gruppo per "Non è per sempre", per poi continuare a collaborare con Emidio Clementi dei Massimo Volume per uno spettacolo di reading itinerante in giro per l'Italia dal titolo "Gli Agnelli Celementi". Nello stesso anno debutta nel mondo letterario grazie a "I racconti del tubetto", libro edito da Ultrasuoni che nel 2000 viene ristampato da Mondadori con un altro titolo, "Il meraviglioso tubetto", venduto insieme con un album contenente diversi inediti.

Manuel Agnelli

Gli anni 2000

Dopo avere ideato e organizzato nel 2001 il Tora! Tora! Festival a Rimini (che gli permette di venire premiato per l'evento live dell'anno dal Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza) e avere prodotto il disco dei Verdena "Solo un grande sasso", che gli vale il riconoscimento di miglior produttore italiano assegnato in occasione degli Italian Music Awards a Milano, nel 2002 Manuel Agnelli pubblica con gli Afterhours "Quello che non c'è" e produce il terzo disco di Marco Parente, intitolato "Trasparente".

Proprio con Parente, e con Cristina Donà, si esibisce al Premio Grinzane Cavour a Saluzzo, in provincia di Cuneo, nell'ambito della cerimonia di premiazione che riguarda tutti e tre gli artisti.

Intanto il Tora! Tora! Festival viene riproposto anche negli anni successivi a quello di esordio, per un totale di cinque edizioni.

Nel 2003 Manuel Agnelli scrive "Morireste per me?", per la raccolta di racconti "Die for me - Racconti e immagini di amicizie corrotte": dal suo brano viene tratto un cortometraggio della durata di dieci minuti, girato dalla regista indipendente Anna de Manincor, in cui la voce narrante è di Emidio Clementi.

Nel 2004 Manuel prende parte alla registrazione del disco dei Twilight Singers di Greg Dulli "She Loves You", per il quale suona la chitarra e canta; lo stesso Dulli, in quel periodo, collabora con gli Afterhours per il disco "Ballate per piccole iene", che esce nel 2005. Il sodalizio si ripropone nel tempo: nel 2006 esce "Powder Burns", nuovo disco dei Twilight Singers per il quale Agnelli ha partecipato alla scrittura di due brani. Così il cantante milanese inizia ad alternarsi tra le esibizioni con gli Afterhours e quelle con la band di Dulli, che accompagna nel suo tour in America e in Europa. Negli Stati Uniti e in Canada, in ogni caso, suona anche con gli Afterhours, per un tour di più di trenta date.

Nel 2007 Manuel Agnelli collabora alla realizzazione del disco "Pianissimo fortissimo" dei Perturbazione, mentre l'anno successivo gli Afterhours pubblicano l'album "I milanesi ammazzano il sabato". L'anno successivo Manuel scrive il pezzo "Adesso è facile", che interpreta in un duetto con Mina presente nel disco "Facile". Sempre nel 2009 viene premiato dal Mei in qualità di miglior produttore dell'anno in virtù del progetto denominato "Il paese è reale", grazie al quale è riuscito a portare la scena indie italiana all'attenzione del pubblico di Sanremo: la compilation "Afterhours presentano: Il paese è reale (19 artisti per un paese migliore?)" comprende diciannove pezzi di diciannove artisti della scena alternativa italiana.

Nel 2008 diventa papà di Emma, avuta dalla moglie Francesca.

Manuel Agnelli negli anni 2010

Dopo avere vinto la terza edizione del premio "Poesia in Battaglia", assegnatogli a Genova, nel 2011 partecipa alla realizzazione di un libro/intervista intitolato "Caratteri/Sette giorni" e torna a esibirsi in tre date italiane con i Twilight Singers.

Nel 2012 pubblica con gli Afterhours il disco "Padania" e collabora con Pacifico per l'album "Una voce non basta", duettando insieme a lui nel pezzo "In cosa credi (le nostre piccole armi)". Un altro duetto è presente nel disco "Anche il più ottimista", dei Brahaman, per il brano "Superbia". Dopo avere cantato "Un ragazzo di strada", cover de I Corvi realizzata dai Calibro 35, Agnelli dà il la a un festival culturale itinerante chiamato "Hai paura del buio?", riprendendo il disco degli Afterhours del 1997, a cui prendono parte, tra gli altri, i Negramaro (con Giuliano Sangiorgi), Antonio Rezza, Daniele Silvestri e i Marta sui Tubi.

Nel maggio del 2016 viene reso noto che Manuel Agnelli sarà, insieme con Fedez, Alvaro Soler e Arisa, uno dei giudici della decima edizione di "X Factor", talent show canoro condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno: la notizia viene accolta con sarcasmo e sufficienza da molti fan.

Anche l'anno successivo viene confermato a X Factor. Questa volta ad affiancarlo, oltre a Fedez, ci sono la cantante siciliana Levante e Mara Maionchi. Nuovamente giudice nel 2018, ad affiancarlo questa volta c'è Lodo Guenzi.

Gli anni 2020

Nel 2020 è di nuovo giudice a X-Factor, alla guida della categoria Gruppi.

L'anno seguente partecipa alla serata cover del Festival di Sanremo 2021 a fianco dei Måneskin, portando sul palco il brano dei CCCP - Fedeli alla linea Amandoti.

Sempre nel è Manuel Agnelli è confermato giudice a X-Factor. Il 2 dicembre escono i brani "La profondità degli abissi / Pam pum pam", scritti per la colonna sonora del film Diabolik dei Manetti Bros. Successivamente "La profondità degli abissi" vince sia il David Di Donatello sia il Nastro D'Argento come "Miglior Canzone Originale".

Da Settembre 2022 conduce il programma radiofonico "Leoni per Agnelli" su Radio24.

A giugno 2022 pubblica i singoli "Proci" e "Signorina mani avanti", che anticipano l'uscita del suo primo album solista, "Ama il prossimo tuo come te stesso".

Torna a X Factor nella stagione 2024-2025, in giuria con Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro.