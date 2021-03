Biografia

Ermal Meta nasce il 20 aprile del 1981 a Fier, in Albania, e all'età di tredici anni si trasferisce in Italia, a Bari, con il resto della famiglia. L'imprinting musicale deriva dalla mamma, che suona musica classica in un'orchestra. A sedici anni Ermal inizia a suonare dal vivo: la sua prima band è quella degli Shiva. Dopo essersi cimentato come solista, entra in un gruppo di Conversano, per poi sperimentare un duo di musica elettronica.

Successivamente conosce in modo casuale il cantante degli Ameba, Fabio Properzi. Il gruppo, che inizialmente realizza solo cover, cambia nome in Ameba 4, ed Ermal Meta fa il chitarrista. Il successo arriva dopo che la band invia una propria demo negli Stati Uniti al produttore Corrado Rustici.

La prima volta a Sanremo

Ermal Meta nella vita studia da interprete e poco prima di laurearsi arriva l'opportunità che gli fa cambiare idea per il suo futuro professionale. Nel 2006 Ermal e soci partecipano al "Festival di Sanremo", con la canzone "Rido... forse mi sbaglio", nella sezione Giovani, ma vengono eliminati dopo la prima serata. Dopo avere pubblicato l'album "Ameba 4", che contiene il pezzo sanremese e che è prodotto dalla Sugar Music di Caterina Caselli, il gruppo si scioglie.

Nel 2007, dunque, Ermal Meta decide di fondare un altro gruppo, denominato La fame di Camilla, che pubblica nel 2009 il disco omonimo "La fame di Camilla". Nel 2010 segue "Buio e luce". Nello stesso anno la band prende parte al "Festival di Sanremo", nella sezione Giovani, con la canzone "Buio e luce", per poi salire sul palco dell'Heineken Jammin' Festival.

La fame di Camilla produce anche un terzo album, "L'attesa", uscito nel 2012. Dopodiché la band si scioglie.

La carriera d'autore

Ermal Meta si concentra così su una carriera da autore, che lo porta a scrivere pezzi per Francesco Renga, per Emma Marrone, per Francesca Michielin, per Patty Pravo, per Francesco Sarcina, per Chiara Galiazzo, per Giusy Ferreri, per Marco Mengoni e per Lorenzo Fragola.

Curatore degli arrangiamenti di diversi pezzi dei Negrita, nel 2013 Ermal Meta scrive per Annalisa Scarrone "Non so ballare", portato al Festival di Sanremo, e per Patty Pravo "Non mi interessa", pezzo realizzato con la collaborazione di Niccolò Agliardi. Nello stesso periodo scrive anche "20 sigarette", "Pronto a correre" e "Natale senza regali", brani presenti nell'album di Marco Mengoni "Pronto a correre".

Compositore e produttore

Nel 2014 compone "Tutto si muove", canzone che fa parte della colonna sonora di "Braccialetti rossi", fiction in onda su Raiuno che racconta la storia di un gruppo di ragazzi in ospedale. Successivamente si dedica a "Lettera a mio padre". Dopo aver duettato con Niccolò Agliardi per "Volevo perdonarti, almeno", incluso nella colonna sonora della seconda stagione di "Braccialetti rossi", insieme con Gianni Pollex firma il singolo "Straordinario", cantato da Chiara Galiazzo al "Festival di Sanremo" del 2015.

Insieme con Matteo Buzzanca scrive, invece, "Invincibile", brano cantato da Marco Mengoni, per il quale compone anche "Io ti aspetto" e "La neve prima che cada", presenti nel disco "Parole in circolo" e scritti con la collaborazione di Dario Faini. Inoltre, per Lorenzo Fragola Ermal Meta scrive "Resta dove sei" e "La nostra vita è oggi", brani inclusi nel disco "1995".

E' anche produttore di "Femmina", il secondo disco da solista di Francesco Sarcina, al fianco di Roberto Cardelli e Fabrizio Ferraguzzo. All'interno del disco sono presenti i brani "Benvenuta al mondo", "Ossigeno", "Femmina" (composto con Sarcina) e "Un miracolo" (composto con Antonio Filippelli), tutti frutto della sua creatività.

Ermal Meta a Sanremo da solista

Dopo aver scritto per Emma Marrone le canzoni "Arriverà l'amore" e "Occhi profondi", il 27 novembre del 2015 Ermal Meta pubblica il singolo "Odio le favole", con il quale partecipa a "Sanremo Giovani" e viene scelto per prendere parte al "Festival di Sanremo" dell'anno successivo tra le Nuove Proposte.

Odio le favole e il gran finale perché quello che conta è qualcosa per cui una fine non c'è. - Da: Odio le favole

Nel febbraio del 2016 pubblica "Umano", il suo primo album in studio realizzato da solista. Successivamente scrive per Francesca Michielin la canzone "Un cuore in due", per Lorenzo Fragola "Luce che entra", "Con le mani" e "Scarlett Johansson", per Sergio Sylvestre "No goodbye" e "Big boy", per Alice Paba "Parlerò d'amore", per Elodie "Una strada infinita" e per Francesco Renga "Il bene".

Il 12 dicembre dello stesso anno Carlo Conti annuncia che Ermal Meta sarà uno dei ventidue concorrenti dell'edizione 2017 del Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston il cantante di origini albanesi si esibisce con il brano "Vietato morire". Alla fine arriva terzo, dietro Fiorella Mannoia, e al vincitore Francesco Gabbani (con il brano Occidentali's Karma).

Nel 2018 torna a Sanremo cantando in coppia con Fabrizio Moro. Ed è proprio il loro brano "Non mi avete fatto niente" a vincere la manifestazione canora. Torna sul palco di Sanremo 2021 con la canzone "Un milione di cose da dirti".