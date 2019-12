Biografia • Randagio di successo

Jamiroquai è il nome della band di musica funky, il cui pilastro è Jason Cheetham (Jason Luís Cheetham), nato il 30 dicembre 1969 a Stretford, vicino a Manchester. La madre, Karen Kay, era una cantate jazz conosciuta negli '60 mentre il padre non è mai riuscito a conoscerlo.

Jason se ne andò ancora adolescente dalla casa londinese della madre e, per sopravvivere, dovette adattarsi a fare svariati lavori, tra cui lo spacciatore di droghe leggere. Grazie alla sua vita randagia, ebbe modo di assorbire e di lasciarsi influenzare dalla cultura di strada, dall'hip-hop, dall'arte dei graffiti, e dalla break-dance.

In seguito conosce Wallis Buchanan, originario dell'Australia ed eccellente suonatore di uno strano strumento originario della sua terra: il Didjeridoo. Con lui ed altri amici musicisti Jay crea la sua prima band e dà vita al primo demo "When you gonna learn".

I dirigenti della Acid Jazz ascoltano la canzone, che piace talmente tanto da mettere sotto contratto il gruppo. Manca solo il nome e Jason decide per Jamiroquai: il significato è da ricercare nella radice Jam, da jamsession, improvvisazione musicale, e iroquai, dalla tribù indiana degli Irochesi.

Il grande successo del primo pezzo consente al gruppo di produrre il primo album: "Emergency on planeth earth" del 1993. Già sulla copertina del primo disco emerge l'elemento grafico distintivo del gruppo, il "medicine man", logo disegnato dallo stesso Jay che rappresenta un uomo con pantaloni a zampa di elefante e delle vistose corna in testa.

Anche Jay porta quasi sempre dei vistosi copricapo pelosi. In quel periodo Jay si fa conoscere, oltre che per il suo talento musicale, per gli ideali di rispetto della natura e delle persone.

Nel 1994 Jay e il gruppo producono un disco molto intenso e a tratti intimista, "The return of the space cowboy"; nel 1996 "Travelling without moving", porta alla luce la grande passione di Jay per le automobili veloci. Possiede infatti numerose auto prestigiose: Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, BMW, Mercedes, McLaren.

Con la pubblicazione del quarto album nel 1999 "Synkronized" i Jamiroquai hanno raggiunto la considerevole cifra di 16 milioni di copie di album vendute.

Poi nel 2001 è la volta del quinto lavoro, il maturo e vario "A funk odissey", a cui seguiranno "Late Night Tales: Jamiroquai" (2003) e "Dynamite" (2005).

A fine febbraio del 2007 la band si esibisce in una performance da Guinness dei primati: ha eseguito un concerto a bordo di un aereo che volava a 37 mila piedi dal suolo, di fronte a un pubblico di 200 ospiti. L'esibizione è proseguita anche dopo l'atterraggio ad Atene.

Pochi giorni dopo, all'indomani anche della rottura con la Sony BMG, Jay Kay ha dichiarato che, stanco della vita randagia, non avrà più a che fare con la musica.

Ma qualche anno dopo torna ad incidere un nuovo disco con i suoi Jamiroquai: "Rock dust light star" (uscito il 1º novembre 2010). Per il disco successivo serve invece attendere quasi sette anni: il 31 marzo 2017 esce infatti il nuovo lavoro, "Automaton".

Nella sua vita sentimentale Jason Kay ha avuto relazioni con l'attrice Winona Ryder, la presentatrice inglese Denise van Outen e la cantante australiana Kylie Minogue. Si dice abbia anche avuto una breve relazione con Natalie Imbruglia.