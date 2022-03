La sua ultima partita è quella giocata in serie B-2 sabato 24 marzo 2012 con la maglia del Volley Forlì; gli avversari sono i ragazzi della Lube di Macerata. Dopo le ore 22,00 nel terzo Vigor va in battuta, gettato la palla oltre la rete e subito chiede soccorso per un malore improvviso.

3 fotografie

Foto e immagini di Vigor Bovolenta

Video Vigor Bovolenta

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Vigor Bovolenta.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Sport Della Pallavolo Olimpiadi Sport

13 biografie

Nati lo stesso giorno di Vigor Bovolenta