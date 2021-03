Biografia

Hayden Christensen nasce il 19 aprile del 1981 a Vancouver, figlio di un'insegnante di scrittura creativa e di un programmatore di origini danesi. Trasferitosi con la famiglia a Toronto, si avvicina alla recitazione dopo aver accompagnato la sorella sul set di una pubblicità per le Pringles, venendo notato dal direttore artistico.

A dodici anni recita in "Family passions", prima soap opera canadese, mentre a quattordici esordisce al cinema ne "Il seme della follia". Dopo aver partecipato a "Il giardino delle vergini suicide", di Sofia Coppola, interpretando Jake Hill Conley, prende parte nel 2000 a "Higher Ground", serie tv di successo negli Stati Uniti (trasmessa in Italia con il titolo di "Horizon" da Raidue); l'anno successivo, invece, viene scelto da Irwin Winkler per recitare il ruolo di un ragazzo con problemi di droga ne "L'ultimo sogno": la sua interpretazione gli permette di conquistare una candidatura come migliore attore non protagonista ai Golden Globe e il premio di migliore attore giovane ai Movieline Awards, oltre che il riconoscimento di migliore attore non protagonista in occasione dei National Board of Review.

Nel 2002 esce al cinema "Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni" (in realtà girato due anni prima), di George Lucas: il secondo capitolo della trilogia (nuova) di "Guerre Stellari" gli vale la fama mondiale. Hayden Christensen nello stesso anno è impegnato a teatro nella piece "This is our youth", di Kenneth Lonergan, in scena nel West End di Londra, al fianco di Anna Paquin e Jake Gyllenhaal.

In seguito, è il protagonista de "L'inventore di favole", nel ruolo di Stephen Glass, e di "Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith". Nel 2007 Christensen fa parte del cast di "Awake - Anestesia cosciente", di Joby Harold, al fianco di Lena Olin, Terrence Howard e Jessica Alba: il suo personaggio è un malato di cuore che si sveglia mentre viene sottoposto a un'operazione chirurgica.

Nel 2008 esce, invece, "Jumper", film di fantascienza con Samuel L. Jackson e Rachel Bilson che viene presentato in anteprima mondiale a Roma al Colosseo; poco dopo è la volta di "Decameron Pie" e di "New York, I love you", serie di corti basati su storie d'amore con la Grande Mela sullo sfondo, al fianco di Andy Garcia. Dopo aver girato, insieme con Paul Walker e Matt Dillon, il crime-thriller "Takers", Hayden Christensen doppia il film fantascientifico di animazione "Quantum Quest: A Cassini Space Odissey", che mostra immagini girate nello spazio dalla sonda Cassini.