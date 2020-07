Biografia

Barbara De Rossi nasce il 9 agosto del 1960 a Roma. Nel 1976, ancora ragazzina, vince "Miss Teenager", concorso di bellezza in cui il ruolo di presidente della giuria è affidato al regista Alberto Lattuada; proprio quest'ultimo realizza "Fanciulle in fiore", un servizio che fa parte del rotocalco tv "Odeon. Tutto quanto fa spettacolo" e che vede protagonista Barbara insieme ad altre giovani esordienti, per poi farla esordire al cinema nel film "Così come sei", dove interpreta la figlia di Marcello Mastroianni.

Nello stesso periodo Barbara De Rossi viene scelta come protagonista di numerosi fotoromanzi per la casa editrice Lancio.

Dopo avere recitato al fianco di Virna Lisi in "La cicala", sempre con Lattuada dietro la macchina da presa, nel 1982 l'attrice romana, appena ventiduenne, conquista una notevole popolarità grazie allo sceneggiato tv "Storia d'amore e d'amicizia", diretto da Franco Rossi, che vede nel cast anche Elena Fabrizi, Massimo Bonetti, Ferruccio Amendola e Claudio Amendola.

L'anno successivo Barbara torna sul grande schermo con "I paladini - Storia d'armi e d'amori", film in costume diretto da Giacomo Battiato e con Ronn Moss (il futuro Ridge Forrester di "Beautiful") come co-protagonista.

La consacrazione grazie a "La piovra"

Dopo essere apparsa nella commedia di Maurizio Ponzi "Son contento", accanto a Francesco Nuti, Barbara De Rossi viene consacrata nel 1984 grazie a "La piovra", fiction diretta da Damiano Damiani, in cui - accanto a Angelo Infanti e Michele Placido - veste i panni di Titti Pecci Scialoia, una giovane marchesa eroinomane.

La seconda metà degli anni '80

L'anno successivo torna sul piccolo schermo con "Quo vadis?" (alla regia c'è Franco Rossi), dove presta il volto - al fianco di Frederic Forrest - alla schiava Eunice nell'antica Roma; allo stesso periodo risale la miniserie di Alberto Negrin "Io e il duce", con un cast stellare (Vittorio Mezzogiorno, Annie Girardot, Susan Sarandon, Anthony Hopkins e Bob Hoskins), in cui impersona Claretta Petacci.

Dopo avere partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia del 1985 con il film "Mamma Ebe", diretto da Carlo Lizzani e con Alessandro Haber, Stefania Sandrelli e Berta D. Dominguez nel cast, in televisione Barbara De Rossi viene diretta ancora da Giacomo Battiato ne "Il cugino americano", dove lavora insieme con Brad Davis.

Nel 1987 sul grande schermo le spettano due ruoli da prostituta, nel thriller di Franco Ferrini "Caramelle da uno sconosciuto" e in "Vado a riprendermi il gatto", diretto da Giuliano Biagetti. Poi, dopo avere avuto la parte di una professoressa delle scuole medie impegnata a contrastare la 'ndrangheta in "Uomo contro uomo", film tv diretto da Sergio Sollima, l'interprete romana ha l'opportunità di recitare al fianco di Klaus Kinski in "Nosferatu a Venezia", horror di Augusto Caminito, prima di prendere parte a due lungometraggi francesi: "Giorni felici a Clichy" (di Claude Chabrol, con Eva Grimaldi e Anna Galiena) e "L'orchestre rouge" (di Jacques Rouffio).

Il periodo a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta si rivela molto intenso per Barbara De Rossi , che lavora anche al film tv "Due madri" e alla miniserie "Pronto soccorso", in cui torna a recitare con Claudio Amendola e Ferruccio Amendola.

Gli anni '90

Dopo avere vestito i panni di una donna alcolizzata nel 1992 con la miniserie tv "La storia spezzata", sul piccolo schermo è protagonista anche de "La scalata" e del film tv "Sì, ti voglio bene", accanto a Johnny Dorelli.

Tornata al cinema con la commedia corale "Maniaci sentimentali", che vede protagonisti tra gli altri anche Alessandro Benvenuti, Monica Scattini e Ricky Tognazzi, Barbara si districa tra la tv ("La casa dell'angelo") e il teatro, portando sul palco "L'anatra all'arancia", con Marco Columbro.

Gli anni 2000

Divenuta un volto abituale della fiction Rai, lavora a "In fondo al cuore", "Senso di colpa", "Inviati speciali" e "Cinecittà", prima di tornare alla commedia cinematografica corale con "Il pranzo della domenica", dove recita accanto a Rocco Papaleo, Maurizio Mattioli e Massimo Ghini.

Nel 2004 è una delle protagoniste della miniserie "Amiche" (insieme con lei ci sono Lorella Cuccarini, Claudia Koll e Maria Amelia Monti), in onda su Raidue: e, sulla stessa rete, affianca Cristina Moglia in "La stagione dei delitti". Quindi, affianca Massimo Boldi per ben cinque stagioni in "Un ciclone in famiglia", fiction dai toni comici trasmessa su Canale 5, e in "Fratelli Benvenuti", che però non riscontra lo stesso successo.

Gli anni 2010

Nel 2010 prende parte come concorrente a "Ballando con le stelle", programma condotto da Milly Carlucci su Raiuno, classificandosi al terzo posto nella graduatoria finale con il partner Simone Di Pasquale.

Dopo essere stata opinionista dell'"Isola dei Famosi" presentata da Nicola Savino su Raidue, torna alla fiction con "Le tre rose di Eva", dove veste i panni di Eva Taviani, su Canale 5.

Apprezzata come concorrente di "Tale e Quale Show", nel 2013 presenta su Raitre "Amore criminale", dedicato alle storie di cronaca nera; viene riconfermata anche nelle stagioni successive.

Nel 2015 torna a partecipare a uno show presentato da Milly Carlucci: si tratta di "Notti sul ghiaccio". Nel mese di maggio esce nelle libreria la sua autobiografia "Bibbi esce dall'acqua. Una donna, tante donne, la forza di lottare per amore" (Rizzoli).